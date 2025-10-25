EBC Financial Group lanza la primera iniciativa mundial de trading para proteger la Amazonía con cada operación

MANAOS, Brasil, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group anunció hoy el lanzamiento de su programa “Protege la Amazonía con cada operación”, el primero de una firma de corretaje en línea en generar impacto ambiental a través de la actividad de trading de sus clientes en América Latina. El esfuerzo subraya la creciente convergencia entre los mercados financieros y la gestión ambiental, a medida que los inversionistas y los traders consideran cada vez más el riesgo climático y los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su toma de decisiones. Por cada operación elegible en América Latina, EBC donará en nombre del cliente a socios de conservación verificados, sin costo adicional para los clientes, vinculando así la participación cotidiana en los mercados con resultados de conservación medibles.

"Con este programa brindamos a nuestros clientes la oportunidad de ayudar a preservar una de las selvas más importantes del mundo en la lucha contra el cambio climático. Reflejando el objetivo de la COP29 para ampliar el financiamiento climático hasta unos 1.3 billones de dólares anuales para 2035 y fomentar la inversión privada mediante una distribución de riesgos más inteligente, hacemos que cada operación contribuya de forma sencilla a la protección de la Amazonía. Esta es la primera vez que una firma de corretaje en línea vincula las actividades de trading diarias con la protección de los ecosistemas tropicales a esta escala", dijo David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd.

Respondiendo al cambio demográfico hacia los valores ambientales

La iniciativa aborda la evolución demográfica del mercado, donde el 30% de los inversores de la generación Z comenzaron sus actividades de trading durante la universidad o a principios de la edad adulta. La generación Z, así como los millennials, están explorando cada vez más proveedores de servicios financieros que se alinean con sus valores ambientales y sociales.

"Queríamos crear una forma sencilla para que nuestros clientes en América Latina participen en los esfuerzos de conservación amazónica", agregó Barrett. "Esta campaña permite que los traders apoyen sin esfuerzo la protección de la selva amazónica: por cada operación, destinamos una donación en su nombre a los socios de conservación, generando un impacto directo en los pulmones vitales del planeta, que es la Amazonía".

Conservación de la Amazonía alineada con las necesidades empresariales

EBC reconoce que apoyar la preservación de la selva tropical más grande del mundo responde tanto a imperativos ambientales como a requisitos empresariales en las comunidades donde opera. Aunque el trading en sí no reduce directamente las emisiones, vincular las operaciones con la conservación de la Amazonía moviliza capital privado para preservar sumideros críticos de carbono, una intervención prioritaria dentro de la agenda de 1.5 °C y un complemento a los esfuerzos sistémicos de descarbonización. De cara a la COP30 Brasil Amazonia, que se celebrará en noviembre de 2025 y será la primera cumbre climática de la ONU organizada en la región amazónica, EBC está adoptando un enfoque activo para generar impacto de forma integral, al mismo tiempo que educa a sus clientes sobre cómo cada operación puede influir en la sostenibilidad ambiental.

La Amazonía abarca 6,7 millones de kilómetros cuadrados, juega un papel fundamental en la estabilidad climática global y alberga alrededor del 10% de las especies conocidas. Los científicos advierten sobre un posible punto de no retorno si la deforestación continúa, donde el bioma podría pasar de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono, con implicaciones tanto para el clima global como para los mercados financieros que dependen de la estabilidad ambiental.

Vinculando los mercados de capitales con la resiliencia climática más allá de la Amazonía

"Los mercados no pueden darse el lujo de ignorar el clima", agregó Barrett. “La Amazonía no es solo un punto crítico de biodiversidad, sino también una pieza clave de los mercados globales de carbono. Lo que suceda en estas selvas tropicales afectará directamente al mundo en que vivimos y dará forma a la trayectoria de las inversiones ESG, desde los créditos de carbono hasta los bonos verdes. Nuestra iniciativa vincula el capital con soluciones climáticas de manera significativa tanto para los traders como para el planeta".

Más allá de la Amazonía, EBC también ha expresado su interés en expandir el programa globalmente para beneficiar a otros proyectos de conservación de alta integridad. Esta iniciativa se alinea con la misión más amplia de EBC de agregar valor a los clientes mientras que crea impacto en las comunidades.

Para más información sobre la campaña Protege la Amazonía con cada operación, visite: https://www.ebc.site/trade4earth

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, CFDs y más.

Con la confianza de inversores en más de 100 países y reconocido con premios globales, incluido el reconocimiento de varios años de World Finance, EBC es ampliamente considerado como uno de los mejores brókers del mundo con títulos que incluyen Mejor plataforma de trading y Bróker más confiable. Con su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre los principales brókers de confianza por su capacidad para ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en mercados internacionales competitivos.

Las subsidiarias de EBC están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros Mauritius (FSC).

En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.

EBC es un orgulloso socio oficial de divisas extranjeras del FC Barcelona y continúa impulsando asociaciones impactantes para empoderar a las comunidades, a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una diversa variedad de socios para defender iniciativas en salud global, economía, educación y sostenibilidad.

