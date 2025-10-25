EBC Financial Group lance la première initiative mondiale de trading dédiée à la protection de l’Amazonie à chaque transaction

MANAUS, Brésil, 25 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group a annoncé aujourd’hui le lancement du programme « Protect the Amazon with Every Trade » (Protéger l’Amazonie à chaque transaction), une première mondiale pour un courtier en ligne visant à générer un impact environnemental à travers l’activité de trading de ses clients en Amérique latine. Cette initiative souligne la convergence croissante entre marchés financiers et engagement environnemental, à une époque où investisseurs et traders intègrent de plus en plus les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et les risques climatiques dans leurs décisions. Pour chaque transaction éligible effectuée en Amérique latine, EBC versera un don au nom du client à des partenaires de conservation soigneusement sélectionnés, et ce sans coût supplémentaire pour le trader. L’objectif : relier la participation aux marchés financiers à des résultats mesurables en matière de préservation environnementale.

« Grâce à ce programme, nous offrons à nos clients la possibilité de contribuer directement à la protection de l’une des forêts les plus vitales au monde dans la lutte contre le changement climatique. Reflétant la volonté de la COP29 d’augmenter le financement climatique à environ 1 300 milliards de dollars par an d’ici 2035 et de débloquer les investissements privés grâce à un partage des risques plus intelligent, nous facilitons la contribution de chaque transaction à la protection de l’Amazonie. C’est la première fois qu’un courtier en ligne relie l’activité quotidienne des marchés financiers à la protection d’écosystèmes tropicaux d’une telle ampleur », a déclaré David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd.

Répondre à une nouvelle génération d’investisseurs responsables

Cette initiative s’inscrit dans l’évolution démographique des investisseurs : près de 30 % des membres de la génération Z ont commencé à trader pendant leurs études ou au début de leur vie active. Ces jeunes investisseurs, tout comme les milléniaux, recherchent de plus en plus des fournisseurs de services financiers alignés avec leurs valeurs environnementales et sociales.

« Nous voulions créer un moyen simple pour nos clients d’Amérique latine de participer aux efforts de conservation de l’Amazonie », a ajouté M. Barrett. « Grâce à cette campagne, chaque trader soutient la protection de la forêt amazonienne sans effort : à chaque transaction, un don est versé en son nom pour contribuer à la préservation des poumons de la planète. »

La conservation de l’Amazonie comme nécessité écologique et économique

EBC reconnaît que préserver la plus grande forêt tropicale du monde relève à la fois d’un enjeu environnemental majeur et d’un impératif économique dans les régions où l’entreprise opère. Bien que le trading n’ait pas d’impact direct sur les émissions, lier les transactions à la conservation de l’Amazonie permet de mobiliser des capitaux privés au service de la protection des puits de carbone, une priorité stratégique dans le cadre des objectifs climatiques de 1,5 °C. À l’approche de la COP30 Brasil Amazonia, prévue en novembre 2025 et première conférence climatique des Nations Unies organisée au cœur de la région amazonienne, EBC adopte une approche proactive, cherchant à générer un impact concret tout en sensibilisant ses clients à la durabilité environnementale.

L’Amazonie s’étend sur 6,7 millions de kilomètres carrés, abrite environ 10 % des espèces connues et joue un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Les scientifiques alertent sur un point de basculement imminent : si la déforestation se poursuit, la forêt pourrait se transformer de puits de carbone en source d’émissions, bouleversant à la fois les équilibres climatiques et les marchés financiers dépendants de la stabilité environnementale.

Relier les marchés financiers à la résilience climatique mondiale

« Les marchés ne peuvent pas ignorer le climat », a souligné M. Barrett. « L’Amazonie n’est pas seulement un réservoir de biodiversité : c’est une pièce maîtresse du marché mondial du carbone. Ce qui se passe dans ces forêts tropicales aura une incidence directe sur le monde dans lequel nous vivons et façonnera la trajectoire des investissements ESG, des crédits carbone aux obligations vertes. Notre initiative relie le capital aux solutions climatiques, pour un bénéfice à la fois pour les traders et pour la planète. »

Au-delà de l’Amazonie, EBC a également exprimé son intérêt à étendre son action à l’échelle mondiale afin de bénéficier à d’autres efforts de conservation à fort impact. Cette initiative s’inscrit dans la mission plus large d’EBC qui consiste à apporter une valeur ajoutée à ses clients tout en ayant des retombées positives sur les communautés.

Pour en savoir plus sur la campagne « Protect the Amazon with Every Trade », rendez-vous sur : https://www.ebc.site/trade4earth

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, et l’île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD et bien d’autres encore.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensé par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnu comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. Nous promouvons une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque relation avec un investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fier d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à autonomiser les communautés, notamment par le biais de l’initiative United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail de partenaires afin de défendre des initiatives en matière de santé mondiale, d’économie, d’éducation et de durabilité.

https://www.ebc.com/

Contact pour les médias :

Alya Amani

Responsable des relations publiques mondiales

alya.amani@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Directeur mondial des relations publiques

aldric.tinker@ebc.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/809dbf7f-937d-472a-bbfe-fe4e8b4ab1f8/fr