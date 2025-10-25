EBC Financial Group משיקה את יוזמת המסחר הראשונה בעולם להגנה על האמזונס בכל עסקה

מנאוס, ברזיל, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

קבוצת EBC Financial השיקה את תוכנית "הגן על האמזונס בכל מסחר", הראשונה של חברת ברוקרים מקוונת שמטרתה ליצור השפעה סביבתית באמצעות פעילות מסחר של לקוחות באמריקה הדרומית. המאמץ שם דגש על ההתכנסות הגוברת של שווקים פיננסיים וניהול סביבתי, שכן סוחרים ומשקיעים לוקחים בחשבון יותר ויותר את סיכוני האקלים ואת מדדי ה-ESG (סביבה, חברה, משילות) בקבלת ההחלטות שלהם. עבור כל פעילות מסחר באמריקה הדרומית שתהיה זכאית, EBC תתרום מטעם הלקוח לשותפי שימור מאומתים ללא עלות נוספת ללקוחות, תוך קישור ההשתתפות השגרתית במסחר בשוק לתוצאות מדידות של פעולות שימור.

"על ידי הצגת תוכנית זו, אנו מספקים ללקוחותינו את ההזדמנות לסייע בשימור אחד מיערות הגשם החשובים בעולם במאבק נגד שינויי האקלים. משקף את הדחיפה של COP29 להרחיב את מימון האקלים לכ-1.3 טריליון דולר בשנה עד 2035 ולפתוח השקעות פרטיות באמצעות חלוקת סיכונים חכמה יותר, אנו מקלים על כל עסקה לתרום להגנה על אמזון. זוהי הפעם הראשונה שחברת ברוקרים מקוונת מקשרת פעילויות מסחר יומיומיות עם הגנה על מערכות אקולוגיות טרופיות בקנה מידה כזה", אמר דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd.

תגובה לשינוי דמוגרפי לעבר ערכים סביבתיים

היוזמה מתייחסת לדמוגרפיה המתפתחת של השוק שבו 30% מהמשקיעים מדור ה-Z החלו לסחור במהלך הקולג' או הבגרות המוקדמת. דור ה-Z, כמו גם בני דור המילניום, בוחנים יותר ויותר ספקי שירותים פיננסיים התואמים את הערכים הסביבתיים והחברתיים שלהם.

"רצינו ליצור דרך פשוטה עבור הלקוחות שלנו באמריקה הלטינית להיות חלק ממאמצי השימור של האמזונס", הוסיף בארט. "קמפיין זה מאפשר לסוחרים לתמוך בהגנה על יערות הגשם באמזונס ללא מאמץ - עבור כל מסחר, אנו מפנים תרומה בשמם לשותפים לשימור, עם השפעה ישירה על הריאות הקריטיות של כדור הארץ שהוא האמזונס".

שימור האמזונס מותאם לצורך העסקי

ב- EBC מכירים בכך שתמיכה בשימור יערות הגשם הגדולים בעולם נותנת מענה הן לצרכים סביבתיים והן לדרישות עסקיות בקהילות שבהן היא פועלת. בעוד שהסחר עצמו אינו מפחית ישירות את הפליטות, קישור סחר לשימור האמזונס מגייס הון פרטי לשימור כיורי פחמן קריטיים - התערבות בעדיפות תחת אג'נדה של 1.5 מעלות צלזיוס והשלמה למאמצי הפחתת פחמן מערכתיים. לקראת COP30 Brasil Amazonia, בנובמבר 2025, פסגת האקלים הראשונה של האו"ם שתתארח באזור האמזונס, EBC נוקטת בגישה פעילה ליצירת השפעה הוליסטית, תוך חינוך הלקוחות על ההשפעה של כל סחר על קיימות סביבתית.

האמזונס משתרע על פני 6.7 מיליון קמ"ר, ממלא תפקיד מרכזי ביציבות האקלים העולמית, ומאכלס כ-10% מהמינים הידועים. מדענים מזהירים מפני נקודת מפנה פוטנציאלית אם בירוא היערות יימשך, שבו הביום עלול לעבור מכיור פחמן למקור פחמן עם השלכות על דפוסי האקלים הגלובליים ועל השווקים הפיננסיים התלויים ביציבות סביבתית.

חיבור שוקי ההון לחוסן אקלימי מעבר לאמזונס

"השווקים לא יכולים להרשות לעצמם להתעלם מהאקלים", הוסיף בארט. "האמזונס הוא לא רק נקודה חמה של מגוון ביולוגי, אלא גם עמוד תווך של שווקי פחמן עולמיים. מה שקורה ביערות הגשם הללו ישפיע ישירות על העולם בו אנו חיים ויעצב את מסלול השקעות ESG, מזיכוי פחמן ועד אג"ח ירוקות. היוזמה שלנו מקשרת בין הון לפתרונות אקלים בדרכים שחשובות הן לסוחרים והן לכדור הארץ".

מעבר לאמזונס, ב- EBC הביעו עניין גם בתרומה פוטנציאלית להתרחבות גלובלית לטובת מאמצי שימור אחרים בעלי יושרה גבוהה. יוזמה זו תואמת את המשימה הרחבה יותר של EBC להוסיף ערך ללקוחות תוך יצירת השפעה בקהילות.

