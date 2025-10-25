EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、あらゆる取引でアマゾンを守る世界初の取引イニシアチブを開始

ブラジル・マナウス発, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループは本日、「あらゆる取引でアマゾンを守る (Protect the Amazon with Every Trade)」プログラムを開始した。これは、オンラインブローカーとして初めて、ラテンアメリカにおける顧客の取引活動を通じて環境インパクトを生み出すものである。 この活動は、トレーダーや投資家が意思決定において気候リスクやESG (環境・社会・ガバナンス) 指標をますます重視する中で、金融市場と環境スチュワードシップの融合が進んでいることを浮き彫りにしている。 ラテンアメリカにおける対象取引ごとに、EBCは顧客に代わって、追加費用なしで、審査済みの保全パートナーに寄付を行い、日常的な市場参加を測定可能な環境保護成果へと結び付ける。

「このプログラムの導入により、気候変動対策において世界で最も重要な熱帯雨林の一つを保護する機会をお客様に提供します。 COP29が掲げる、2035年までに気候変動対策資金を年間約1兆3,000億米ドル (約198兆5,600億5,000万円) に拡大し、より賢明なリスク分担により民間投資を活性化させるという目標を反映し、あらゆる取引でアマゾン保護への貢献を容易にできるようにしています。 オンラインブローカーが日常的な取引活動をこれほどの規模で熱帯生態系の保護と結び付けるのは今回が初めてです。」と、EBCファイナンシャルグループ (英国) リミテッドの最高経営責任者 (CEO) であるデイビッド・バレット (David Barrett) は述べている。

環境的価値観への人口動態の変化への対応

この取り組みは、Z世代投資家の30％が大学在学中または成人初期に取引を開始しているという市場構造の変化に対応している。 Z世代およびミレニアル世代は、自らの環境的・社会的価値観と一致する金融サービス提供者を求める傾向がますます強まっている。

「ラテンアメリカのお客様がアマゾン保全活動に参加できるシンプルな仕組みをつくりたかったのです。」とバレットは付け加えた。 「このキャンペーンにより、トレーダーはアマゾン熱帯雨林の保護を手軽に支援することができます。取引1件ごとに、私たちはお客様に代わって保全パートナーに寄付を行い、地球の重要な肺であるアマゾンに直接的な影響を与えています。」

ビジネス上の必然性と整合したアマゾン保全

EBCは、世界最大の熱帯雨林の保全を支援することが、同社が事業を展開する地域社会において、環境上の要請とビジネス上の要件の双方に応えるものであると認識している。 取引自体は直接的に排出量を削減するものではないが、取引をアマゾン保全と結び付けることで、重要な炭素吸収源の保全に向けた民間資本を動員することができ、これは1.5℃目標達成の下での優先的な介入であり、体系的な脱炭素化の取り組みを補完するものである。 2025年11月開催される、アマゾン地域で初の国連気候変動枠組条約締約国会議「COP30ブラジル・アマゾニア (COP30 Brasil Amazonia) 」を前に、EBCはあらゆる取引が環境の持続可能性に与える影響について顧客への啓発活動を行いながら、包括的インパクトを生み出す積極的なアプローチを取っている。

アマゾンは670万平方キロメートルに広がり、地球規模の気候安定に極めて重要な役割を果たすとともに、既知の種の約10％が生息している。 科学者たちは、森林破壊が続けば、バイオームが炭素吸収源から炭素排出源へと転換し、地球規模の気候パターンや環境の安定性に依存する金融市場に影響を及ぼす可能性があると警告している。

アマゾンを超えた気候レジリエンスと資本市場の連携

「市場は気候変動を無視するわけにはいきません。」とバレットは付け加えた。 「アマゾンは生物多様性のホットスポットであるだけでなく、世界の炭素市場の要でもあります。 これらの熱帯雨林で起こることは、私たちが生きる世界に直接影響を与え、カーボンクレジットからグリーンボンドに至るまで、ESG投資の方向性を形作ります。 当社のこの取り組みは、トレーダーと地球の双方にとって意義のある形で資本を気候ソリューションへと結び付けるものです。」

EBCは、アマゾン以外にも、グローバルに事業を拡大し、他の信頼性の高い保全活動にも貢献できる可能性に関心を示している。 この取り組みは、地域社会に影響を与えながら顧客に付加価値を提供するというEBCの幅広い使命と一致している。

「あらゆる取引でアマゾンを守る」キャンペーンの詳細については、https://www.ebc.site/trade4earthを参照されたい。

EBCファイナンシャルグループについて

EBCファイナンシャルグループ (EBC) はロンドンで設立され、金融ブローカー業務および資産運用の専門性で知られるグローバルブランドである。 英国、オーストラリア、ケイマン諸島、モーリシャスなどの主要な金融管轄区域において規制を受ける関連企業を通じて、EBCはリテール投資家、プロフェッショナル投資家、機関投資家に対し、通貨、商品、CFDを含むグローバル市場および取引機会へのアクセスを提供している。

100以上の国・地域の投資家から信頼され、ワールド・ファイナンスによる複数年にわたる表彰を含む国際的なアワードも受賞してきたEBCは、最優秀取引プラットフォームおよび最も信頼されるブローカーなどのタイトルを有し、世界最高のブローカーの1つとして広く認識されている。 強固な規制体制と透明性への継続的な取り組みにより、EBCは競争の激しい国際市場において、安全性、革新性、顧客第一の取引ソリューションを提供できるブローカーとして常に上位にランク付けされている。

EBCの子会社は、それぞれの管轄区域においてライセンスを取得し、規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) Pty Ltd (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって、EBCファイナンシャル (MU) (EBC Financial (MU) Ltd) はモーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) によって認可および規制されている。

EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。

EBCは、FCバルセロナの誇り高き公式外国為替パートナーであり、影響力あるパートナーシップを通じてコミュニティの力を高める取り組みを継続している。具体的には、国連財団による「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」イニシアチブ、オックスフォード大学経済学部との連携、さらにはグローバルヘルス、経済、教育、サステナビリティ分野の取り組みを推進する多様なパートナーとの協働が挙げられる。

