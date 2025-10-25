EBC 파이낸셜 그룹, 세계 최초 ‘모든 거래로 아마존을 보호하는’ 트레이딩 이니셔티브 출범

브라질 마나우스, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC 파이낸셜 그룹(EBC Financial Group)이 ‘Protect the Amazon with Every Trade(모든 거래로 아마존을 보호하자)’ 프로그램을 오늘 공식 출범했다. 이는 라틴아메리카 지역에서 고객의 거래 활동을 통해 환경적 영향을 창출한 최초의 온라인 브로커리지 프로그램이다. 이번 이니셔티브는 금융시장과 환경 보호가 점점 긴밀히 결합되고 있음을 보여준다. 트레이더와 투자자들이 점차 기후 리스크와 ESG(환경·사회·지배구조) 지표를 투자 의사결정의 주요 기준으로 삼고 있기 때문이다. EBC는 라틴아메리카에서 이루어지는 모든 적격 거래마다 고객을 대신해 검증된 환경보전 파트너 단체에 기부금을 전달하며, 고객에게는 추가 비용이 발생하지 않는다. 이를 통해 일상적인 시장 참여를 구체적이고 측정 가능한 환경보전 성과와 직접적으로 연결하는 구조를 마련했다.





EBC 파이낸셜 그룹(EBC Financial Group) 영국법인 CEO인 데이비드 배럿(David Barrett) “이번 프로그램을 통해 우리는 고객들에게 기후 변화 대응의 일환으로 세계에서 가장 중요한 열대우림 중 하나인 아마존 보호에 직접 기여할 수 있는 기회를 제공하고자 한다. COP29에서 제시된 연간 약 1조3천억 달러 규모의 기후금융 확대 목표와 민간 투자를 촉진하기 위한 스마트 리스크 공유 전략에 부응해, 우리는 모든 거래가 아마존 보호에 기여할 수 있도록 단순한 방식을 마련했다. 온라인 브로커리지가 일상적인 거래 활동을 이처럼 대규모로 열대 생태계 보호와 연결한 것은 이번이 처음이다.” 라며 이니셔티브 추진의 배경을 밝혔다.

인구 구조 변화와 환경 가치에 대한 대응

이번 이니셔티브는 Z세대 투자자의 약 30%가 대학 시절 혹은 성인 초기에 거래를 시작했다는 점에서 비롯된 시장의 인구학적 변화를 반영한다. Z세대와 밀레니얼 세대는 자신들의 환경적·사회적 가치와 일치하는 금융 서비스 제공자를 적극적으로 찾고 있다.

배럿 CEO는 이어 “라틴아메리카 지역의 고객들이 손쉽게 아마존 보존 활동에 참여할 수 있는 방법을 만들고 싶었다. 이번 캠페인을 통해 트레이더들은 거래만으로도 아마존 열대우림 보호를 지원할 수 있다. 거래가 이루어질 때마다, 우리는 고객을 대신해 환경보호 단체에 기부금을 전달하며, 이는 ‘지구의 허파’인 아마존 보호에 직접적인 영향을 미치게 된다.”라고 덧붙였다.

비즈니스와 맞닿은 아마존 보존의 필요성

EBC는 세계 최대 열대우림인 아마존 보존이 환경적 의무이자, 자사가 활동하는 지역사회의 비즈니스 지속 가능성과도 직결되는 과제임을 인식하고 있다. 거래 행위 자체가 직접적인 배출 감축으로 이어지지는 않지만, 거래를 아마존 보존과 연계함으로써 민간 자본을 탄소흡수원 보호에 동원할 수 있으며, 이는 1.5도 목표 달성을 위한 핵심 개입 전략이자, 탈탄소화를 향한 구조적 노력의 보완책으로 작용한다. EBC는 2025년 11월 아마존 지역에서 최초로 열리는 유엔기후정상회의 COP30 브라질 아마조니아 회의를 앞두고, 모든 거래가 환경 지속가능성에 미치는 영향을 고객에게 교육하는 한편, 전방위적 영향력을 창출하는 적극적 접근법을 취하고 있다.

아마존은 6.7백만 제곱킬로미터에 걸쳐 있으며, 지구 기후 안정성에 핵심적인 역할을 담당하고 있고, 알려진 생물 종의 약 10%가 서식하는 지역이다. 과학자들은 산림 파괴가 지속될 경우 아마존 생태계가 탄소흡수원에서 탄소 배출원으로 전환되는 임계점(tipping point)에 도달할 수 있다고 경고하고 있다. 이는 지구 기후 패턴뿐 아니라 환경 안정성에 의존하는 글로벌 금융시장에도 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다.

아마존을 넘어, 기후 회복력과 자본시장의 연계

데이비드 배럿(David Barrett) CEO는 “시장(Market)은 기후를 외면할 여유가 없다.”고 단언했다. 그는 이어

“아마존은 단순한 생물다양성의 보고가 아니라, 전 세계 탄소시장의 핵심 축(linchpin)이다. 이 열대우림에서 벌어지는 일들은 우리가 살아가는 세상에 직접적인 영향을 미치며, 탄소배출권에서 그린본드에 이르기까지 ESG 투자의 흐름을 결정짓게 된다. 이번 이니셔티브는 자본을 기후 해법과 연결함으로써, 트레이더와 지구 모두에게 의미 있는 가치를 창출할 것.”이라고 밝혔다.

EBC는 아마존을 넘어, 전 세계의 고품질 보전 프로젝트로 확대할 가능성에 대해서도 관심을 보이고 있다. 이러한 접근은 고객에게 실질적인 가치를 제공함과 동시에 지역사회에 긍정적 영향을 창출하려는 EBC의 광범위한 미션과 일치한다.

‘Protect the Amazon with Every Trade(모든 거래로 아마존을 보호하자)’ 캠페인에 대한 자세한 내용은 해당 소개 페이지 (https://www.ebc.site/trade4earth) 에서 확인할 수 있다.

EBC Financial Group 소개

금융 중심지 런던에 설립된 EBC 파이낸셜 그룹(EBC Financial Group, 이하 EBC 그룹)은 금융 중개, 자산 관리, 종합 투자 솔루션을 포함하는 종합적인 서비스 제공으로 유명하다. 런던, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 시드니, 케이맨제도 등 주요 금융 허브를 비롯해 라틴 아메리카, 동남아시아, 아프리카, 인도 등 신흥시장에서도 광범위한 입지를 구축함으로써 명실상부 글로벌 브로커리지 회사로서 빠르게 입지를 다져왔다. EBC는 전 세계에 걸쳐 개인과 전문가, 기관 투자자 등 다양한 고객층을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

100개국 이상에서 투자자의 신뢰를 받고 있으며 World Finance에서 다년간 수상하는 등 글로벌 수상 경력을 보유한 EBC는 최고의 거래 플랫폼, 가장 신뢰받는 브로커 등의 타이틀을 보유한 세계 최고의 브로커 중 하나로 널리 알려져 있다. 강력한 규제 준수와 투명성을 위한 노력으로 EBC는 경쟁이 치열한 국제 시장에서 안전하고 혁신적인 고객 우선 거래 솔루션을 제공하는 능력으로 신뢰받는 최고의 브로커 중 하나로 꾸준히 선정되었다.

다양한 수상 경력에 빛나는 EBC 그룹은 최고 수준의 윤리 기준과 국제 규제 준수에 자부심을 갖고 있다. EBC 파이낸셜 그룹의 자회사는 현지 관할 구역에서 규제 및 인허가를 받아 사업을 영위하고 있다. EBC 파이낸셜 그룹(영국)은 영국 금융감독청(FCA)의 규제를 받으며, EBC 금융 그룹(케이맨)은 케이맨제도 통화당국(CIMA)의 규제를 받고 있고, EBC 금융 그룹(호주)는 호주증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받고 있다.

EBC 그룹의 핵심 부서에는 주요 금융 기관에서 40년 이상의 풍부한 경험을 쌓은 노련한 전문가들이 근무하고 있다. 플라자 합의부터 2015년 스위스 프랑 위기 사태까지 금융시장에서 중요한 경제 사이클을 노련하게 헤쳐 나가고 있다. EBC 그룹은 윤리적 기준에 대한 엄격한 고수, 존중감, 고객 자산의 보안을 가장 중요시하는 문화를 장려하고 있으며, 투자자 모두에게 최대한 진중한 태도로 임하고 있다.

EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서 지역사회에 힘을 실어주기 위한 영향력 있는 파트너십을 지속적으로 추진하고 있으며, UN 재단의 말라리아 퇴치 이니셔티브, 옥스퍼드 대학교 경제학과 및 글로벌 보건, 경제, 교육 및 지속가능성 분야의 이니셔티브를 지지하는 다양한 파트너와 함께하고 있다.

https://www.ebc.com/

