EBC Financial Group 推出全球首創「交易守護亞馬遜」計劃，以每筆交易推動亞馬遜保育

巴西瑪瑙斯, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group 今天啟動「交易守護亞馬遜」(Protect the Amazon with Every Trade) 計劃，成為首間透過拉丁美洲客戶交易活動造福環境的網上經紀商。此行動彰顯金融市場與環境管理日趨緊密連繫，交易員與投資者決策時越來越重視氣候風險與環境、社會、管治 (ESG) 指標。針對拉丁美洲的每筆合資格交易，EBC 將代表客戶向經審核的保育合作夥伴捐款，客戶無須承擔額外費用，使常規市場參與直接轉化為衡量得到的保育成果。

EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總監 David Barrett 指出：「此計劃的推行，使客戶能夠參與守護地球關鍵雨林，積極抗衡氣候變化。為了呼應 COP29 推動氣候融資於 2035 年或之前達到每年約 1.3 萬億美元的規模，並透過更精明的風險分攤釋放私人投資，我們讓亞馬遜守護得以貫穿每筆交易。此乃首次有網上經紀商將日常交易活動與熱帶生態系統保護，以如此龐大的規模連繫起來。」

回應人口結構轉向環保價值觀的變化

此計劃市場人口結構演變，當中 30% Z 世代投資者在大學時期或成年初期已開始交易。Z 世代及千禧世代越來越傾向選擇符合其環境與社會價值觀的金融服務供應商。

Barrett 補充道：「我們希望為拉丁美洲客戶創設簡單參與方式，以便輕鬆參與亞馬遜保育行動。此活動讓交易者能毫不費力地支持亞馬遜雨林保護——每筆交易皆由我們代為捐給合作保護組織，直接支持地球生命之肺亞馬遜。」

亞馬遜保護符合企業發展需求

EBC 深知守護世界最大片雨林，既可應對緊迫的環境問題，又能滿足營運所在社區的業務發展需求。縱然交易本身不直接減排，但將交易連結亞馬遜保育能動員私人資本保護關鍵碳匯——此為 1.5ºC 議程優先措施，並完善整體脫碳系統措施。於 2025 年 11 月亞馬遜地區首度舉辦的聯合國氣候峰會 COP30 巴西亞馬遜會議前夕，EBC 正積極創造全面影響，同時引導客戶了解每筆交易對環境可持續發展的影響。

亞馬遜流域橫跨 670 萬平方公里，對穩定全球氣候而言重要不已，約 10% 的已知物種均在此棲息。科學家警告若然森林砍伐不止，可能引發臨界點，導致生態系統從碳匯轉為碳源，衝擊全球氣候模式以及依賴環境穩定的金融市場。

連繫資本市場與氣候適應力：亞馬遜之外的佈局

Barrett 續稱：「市場承擔不起迴避氣候議題的代價。亞馬遜不僅是生物多樣性熱點，更是全球碳市場命脈所在。雨林動態將直接牽動全球命運，並塑造從碳信用到綠色債券的 ESG 投資發展走向。我們的計劃連繫資本與氣候解決方案，在交易利益與地球福祉之間實現雙贏。」

除亞馬遜之外，EBC 亦展現擴展全球佈局的意願，惠及更多具公信力的環保項目。此計劃正好呼應 EBC 為客戶創造價值並在社區發揮影響力的宏大使命。

如欲進一步了解「交易守護亞馬遜」計劃，請瀏覽 https://www.ebc.site/trade4earth

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦，是一家以其在金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名的全球品牌。透過在主要金融管轄區 (包括英國、澳洲、開曼群島、毛里裘斯等地) 營運的受監管分支機構，EBC 讓零售、專業和機構投資者可接觸全球市場和交易機會，包括貨幣、大宗商品、差價合約及其他領域。

EBC 深受來自 100 多個國家的投資者的信賴，並榮獲多個全球獎項 (例如連續數年獲得 World Finance 的認可)，獲公認為是全球最佳經紀商之一，獲得 Best Trading Platform (最佳交易平台) 和 Most Trusted Broker (最可靠經紀商) 大獎等殊榮。憑藉在監管方面的強大實力和對透明度的承諾，EBC 一直獲評為頂級經紀商之一，因其能夠在競爭激烈的國際市場中提供安全、創新和客戶至上的交易解決方案而深受信賴。

EBC 的子公司在其各自所屬的司法管轄區內均持有牌照並受到監管。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期，積累了豐富的經驗。我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重，確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 很榮幸能成為 FC Barcelona 的官方外匯合作夥伴，並將持續推動建立具有影響力的合作夥伴關係，為社群賦能——即透過與 UN Foundation 的「United to Beat Malaria」倡議、牛津大學經濟學系以及其他多個合作夥伴的合作，倡導在全球衞生、經濟、教育和可持續發展方面的舉措。

https://www.ebc.com/

媒體聯絡人：

Alya Amani

全球公共關係主任

alya.amani@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

全球公共關係主管

aldric.tinker@ebc.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/809dbf7f-937d-472a-bbfe-fe4e8b4ab1f8/zh-Hant