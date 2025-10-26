Polpharma Group gibt Führungswechsel bekannt – Ernennung von Sebastian Szymanek zum neuen Präsidenten

AMSTERDAM, Oct. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Polpharma Group, eines der größten Pharmaunternehmen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien, gibt einen geplanten Führungswechsel bekannt.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird Markus Sieger nach zehn Jahren als CEO der Gruppe zurücktreten. Entsprechend der zu Beginn seiner Amtszeit vereinbarten Nachfolgeregelung wird er die strategische Entwicklung der Gruppe weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrats unterstützen.

Unter der Leitung von Markus Sieger hat die Polpharma Group ein erhebliches Wachstum erzielt, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Hinblick auf den Aufbau einer zielorientierten Organisation getreu der Mission: „Wir helfen Menschen, ein gesundes Leben in einer gesunden Welt zu führen.“ Das Unternehmen hat sich als zuverlässiger Partner für Gesundheitssysteme in ganz Europa und Zentralasien etabliert und stellt Millionen von Patienten hochwertige, kostengünstige Medikamente zur Verfügung.

Jerzy Starak, Eigentümer der Polpharma Group, drückte seine Wertschätzung aus: „Im Namen der gesamten Polpharma-Gemeinschaft möchte ich Markus meinen herzlichen Dank für sein herausragendes Engagement und seine visionären Ideen in den letzten zehn Jahren aussprechen. Seine Führungsstärke hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen in einem dynamischen und herausfordernden Marktumfeld zu positionieren, unsere Werte zu stärken und einen strategischen Kurs für die Zukunft festzulegen. Ich freue mich, dass Markus als Mitglied des Aufsichtsrats weiterhin Teil des Teams bleiben wird.“

Zugleich freut sich die Polpharma Group, die Ernennung von Sebastian Szymanek zum neuen CEO mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt zu geben. Sebastian ist derzeit Vorstandsvorsitzender von Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. in Polen.

Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie bringt Sebastian ein tiefgreifendes Verständnis sowohl der Generika- als auch der Innovationsbranche mit. Seit seinem Eintritt bei Polpharma im Jahr 2007 hatte er mehrere zentrale Führungspositionen im kaufmännischen Bereich inne. Im Jahr 2014 wurde er Geschäftsführer für Polen und von 2017 bis März 2021 war er Vorstandsvorsitzender von Polpharma Biuro Handlowe. Seit September 2021 leitet er Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. als Vorstandsvorsitzender.

Während seiner 18-jährigen Tätigkeit bei Polpharma hat Sebastian maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen als dynamischen Marktführer zu etablieren. Unter anderem hat er strategische Projekte umgesetzt, funktionsübergreifende Teams geleitet und die Marktposition des Unternehmens im In- und Ausland gestärkt.

Nick Haggar, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Polpharma Group, merkte an:

„Ich bin überzeugt, dass Sebastian die richtigen Voraussetzungen mitbringt, um die Polpharma Group in die nächste Phase zu führen. Dank seiner fundierten Kenntnisse des Unternehmens, seiner bewährten Führungsqualitäten, seines operativen Fokus und seines unerschütterlichen Engagements für unsere Mission erfüllt er alle Anforderungen, um das weitere Wachstum und die Innovationskraft der Gruppe voranzutreiben.“

Über die Polpharma Group

Die Polpharma Group ist ein führender regionaler Arzneimittelhersteller. Die Gruppe ist in Mittel- und Osteuropa, im Kaukasus und in Zentralasien tätig. Seit über 90 Jahren genießt das Unternehmen das Vertrauen von Patienten, medizinischem Fachpersonal und Geschäftspartnern und stellt Patienten und Geschäftspartnern auf der ganzen Welt moderne Medikamente, Wirkstoffe und innovative Lösungen zur Verfügung. Jedes Jahr werden in den Fabriken der Polpharma Group 400 Millionen Arzneimittelpackungen hergestellt, die direkt oder über ein Partnernetzwerk in über 40 Ländern weltweit verkauft werden. Die Polpharma Group umfasst folgende Unternehmen: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. in Polen, Zakłady Farmaceutyczne Santo in Kasachstan sowie Farmaprojects in Spanien, 089Farm in Deutschland und Swiss Pharma International in der Schweiz. Die Gruppe beschäftigt 5.600 Mitarbeiter.

