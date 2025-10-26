Polpharma Group annonce un changement de direction – Sebastian Szymanek nommé nouveau président

AMSTERDAM, 26 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polpharma Group, l’un des plus grands groupes pharmaceutiques opérant en Europe centrale, orientale et en Asie centrale, annonce une transition planifiée de sa direction.

À compter du 1er janvier 2026, Markus Sieger quittera ses fonctions de PDG du Groupe après dix années de service dévoué. Il continuera de contribuer au développement stratégique du Groupe en tant que membre du Conseil de surveillance, conformément au plan de succession défini dès le début de son mandat.

Sous la direction de Markus Sieger, Polpharma Group a connu une croissance significative – à la fois sur le plan financier et dans sa mission de construire une organisation guidée par une finalité : « Nous aidons les gens à vivre en bonne santé dans un monde en bonne santé. » L’entreprise est aujourd’hui un partenaire de confiance pour les systèmes de santé en Europe et en Asie centrale, fournissant à des millions de patients des médicaments de qualité à prix abordable.

Jerzy Starak, propriétaire de Polpharma Group, a exprimé sa reconnaissance : « Au nom de toute la communauté Polpharma, je tiens à remercier chaleureusement Markus pour son engagement exceptionnel et sa vision au cours des dix dernières années. Son leadership a joué un rôle déterminant pour guider l’entreprise à travers un environnement dynamique et complexe, en renforçant nos valeurs et en définissant une orientation stratégique pour l’avenir. Je me réjouis que Markus continue à faire partie de notre équipe en tant que membre du conseil de surveillance. »

Dans le même temps, Polpharma Group est heureux d’annoncer la nomination de Sebastian Szymanek au poste de nouveau PDG, à compter du 1er janvier 2026. Sebastian occupe actuellement la fonction de président du directoire de Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. en Pologne.

Fort de près de 30 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, Sebastian possède une connaissance approfondie des secteurs des médicaments génériques et innovants. Il a rejoint Polpharma en 2007 et a occupé plusieurs postes clés au sein du département commercial. En 2014, il est devenu directeur général pour la Pologne et, de 2017 à mars 2021, il a occupé la fonction de président du directoire de Polpharma Biuro Handlowe. Depuis septembre 2021, il occupe la fonction de président du directoire de Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Tout au long de ses 18 années passées chez Polpharma, Sebastian a joué un rôle central dans la transformation du Groupe en un acteur dynamique et leader sur le marché. Ses contributions couvrent l’exécution stratégique de projets, le pilotage d’équipes interfonctionnelles et le renforcement de la position du Groupe tant sur le marché national qu’international.

Nick Haggar, président du conseil de surveillance de Polpharma Group, a déclaré :

« Je suis convaincu que Sebastian est la personne idéale pour diriger Polpharma Group dans ce nouveau chapitre. Sa connaissance approfondie de l’organisation, ses compétences éprouvées en matière de leadership, son sens opérationnel et son engagement indéfectible envers notre mission font de lui le candidat idéal pour accompagner la croissance continue et l’innovation du Groupe. »

À propos de Polpharma Group

Polpharma Group est un fabricant régional de produits pharmaceutiques de premier plan. Le Groupe est actif sur les marchés d’Europe centrale et orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Depuis plus de 90 ans, il bénéficie de la confiance des patients, des professionnels de santé et des partenaires commerciaux, en proposant des médicaments modernes, des substances actives et des solutions innovantes aux patients et aux partenaires du monde entier. Chaque année, les usines du Groupe Polpharma produisent 400 millions d’emballages de médicaments, vendus directement ou via un réseau de partenaires dans plus de 40 pays à travers le monde. Le Groupe Polpharma comprend : Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. en Pologne, Zakłady Farmaceutyczne Santo au Kazakhstan, ainsi que les sociétés Farmaprojects en Espagne, 089Farm en Allemagne et Swiss Pharma International en Suisse. Le Groupe emploie 5 600 personnes.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Beata Zduńczyk-Golędzinowska

Responsable de la communication d’entreprise

rzecznik@polpharma.com

Source : Polpharma Group