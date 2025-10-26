DAMAC invita al mundo a postularse para “The Ultimate DAMAC Islander”

DAMAC cubrirá todos los gastos del ganador en ocho destinos insulares.



DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Oct. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAMAC Properties, el desarrollador inmobiliario privado de lujo más grande de los Emiratos Árabes Unidos con una amplia presencia mundial, anunció una nueva oportunidad para viajeros, soñadores y creadores de todo el mundo: la oportunidad de convertirse en The Ultimate DAMAC Islander. La persona seleccionada será un empleado asalariado de DAMAC y se embarcará en un viaje como embajador residente a tiempo completo, para vivir, explorar y compartir la vida en ocho exquisitos destinos tropicales, incluidos Mauricio y Barbados. Todos los gastos, desde el viaje y el alojamiento hasta la experiencia, estarán totalmente cubiertos por DAMAC. El rol único de DAMAC ofrece una oportunidad exclusiva de encarnar el arte de vivir de forma relajada, para experimentar serenidad, conexión y escape, mientras comparte este viaje con una audiencia mundial.

Un llamado a quienes sueñan en grande

La campaña de DAMAC forma parte de su campaña más amplia para las Islas DAMAC, que invita a personas de todos los ámbitos de la vida, narradores, creadores de contenido, exploradores y visionarios, a postularse y demostrar por qué deberían convertirse en The Ultimate DAMAC Islander. El embajador elegido actuará como empleado oficial y será el rostro del estilo de vida tropical emblemático de DAMAC, para mostrar un mundo definido por la tranquilidad iluminada por el sol, la elegancia sin esfuerzo y el descubrimiento.

“Esto no es solo una competencia”, afirmó Amira Sajwani, directora general de DAMAC Properties. “Es una historia de marca viva y vibrante a través del viaje de una persona para convertirse en la voz del paraíso. Buscamos a alguien que se una a nosotros con sentido de asombro, creatividad y aventura; en resumen, alguien dispuesto a vivir la vida que otros solo pueden soñar”.

La experiencia se compartirá con una audiencia mundial a través de plataformas digitales, historias en redes sociales y una serie de contenido especial que hace seguimiento al viaje del ganador, desde la selección hasta el paraíso.

Cómo postularse

Las postulaciones pronto estarán abiertas a nivel mundial en la plataforma de DAMAC www.damacislander.com, donde los candidatos podrán enviar sus propuestas creativas explicando por qué deberían ser elegidos como The Ultimate DAMAC Islander.



Acerca de DAMAC Properties

DAMAC Properties ha estado a la vanguardia del mercado inmobiliario de lujo de Medio Oriente desde 2002 y ofrece propiedades residenciales, comerciales y de ocio galardonadas en toda la región y a nivel internacional, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Jordania, Líbano, Irak, Maldivas, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.

Desde entonces, la empresa ha entregado más de 49.000 viviendas y otras 54.000 más se encuentran en diversas fases de planificación y desarrollo. Colabora de cerca con algunas de las marcas de moda y estilo de vida más importantes del mundo, como Versace, Roberto Cavalli o de GRISOGONO, para crear increíbles experiencias de vida. Con una visión y un impulso consistentes, DAMAC está construyendo la próxima generación de vida de lujo en todo el mundo.

Viva el lujo.

