DAMAC offre l’opportunité de devenir « The Ultimate DAMAC Islander »

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 26 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAMAC Properties, le plus grand promoteur immobilier de luxe des Émirats arabes unis, présent sur toute la planète, a dévoilé une nouvelle opportunité pour les voyageurs, les rêveurs et les créateurs du monde entier : une chance de devenir The Ultimate DAMAC Islander. L’individu sélectionné deviendra salarié de DAMAC et embarquera pour une nouvelle aventure… En tant que résident-ambassadeur à temps plein, le gagnant pourra partir en exploration et vivre en immersion sur huit îles tropicales paradisiaques, dont l’île Maurice et la Barbade. Toutes ses dépenses, des voyages à l’hébergement en passant par l’expérience en elle-même, seront intégralement prises en charge par DAMAC. DAMAC offre une chance unique de vivre la dolce vita, de se reconnecter au monde qui nous entoure en toute sérénité et de s’évader, tout en partageant cette expérience exceptionnelle avec un public mondial.

Un appel aux rêveurs

La campagne de DAMAC s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus globale pour les DAMAC Islands. Les profils de tous horizons (passeurs d’histoires, créateurs de contenu, explorateurs et visionnaires) sont invités à postuler et à expliquer pourquoi ils devraient être The Ultimate DAMAC Islander. L’ambassadeur choisi aura le statut officiel d’employé et sera l’égérie de l’art de vie de DAMAC sur une île tropicale. Il présentera un univers fait d’élégance décontractée, de découverte et de moments paisibles baignés de soleil.

Amira Sajwani, directrice générale de DAMAC Properties, explique le concept : « Ce n’est pas un simple concours. C’est toute une marque qui prend vie à travers le regard d’une personne devenue la voix d’un véritable paradis. L’individu que nous recherchons doit être capable d’émerveillement, faire preuve de créativité et avoir le sens de l’aventure. En résumé, le gagnant doit être prêt à vivre la vie dont tout le monde rêve. »

L’expérience sera partagée mondialement sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, ainsi que par le biais d’une série spéciale de contenus où l’on suivra le parcours de l’Islander, de sa sélection à sa vie dans un cadre paradisiaque.

Comment postuler

Les candidatures seront bientôt ouvertes dans le monde entier sur la plateforme de DAMAC, www.damacislander.com. Les candidats devront faire preuve de créativité lorsqu’ils soumettront leur proposition, expliquant pourquoi ils devraient être choisis pour devenir The Ultimate DAMAC Islander.



À propos de DAMAC Properties

DAMAC Properties est à la pointe du marché immobilier de luxe au Moyen-Orient depuis 2002. Elle a obtenu de nombreux prix pour ses biens d’habitation, commerciaux et de loisirs dans la région et à l’international, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, en Jordanie, au Liban, en Irak, aux Maldives, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Depuis, la société a fourni plus de 49 000 logements. Au moins 54 000 autres sont aujourd’hui à l’état de projet ou en phase de construction. DAMAC Properties s’associe à certaines des marques de mode et de lifestyle les plus prestigieuses au monde, comme Versace, Roberto Cavalli ou GRISOGONO, pour créer des expériences de vie d’exception. Portée par une vision tournée vers l’avenir et par une dynamique unique, DAMAC réinvente la vie de luxe.

www.damacproperties.com

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5680a49f-7c11-49f6-8996-76560cfa3617