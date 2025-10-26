DAMAC Mengundang Masyarakat Global Ikut Serta dalam “The Ultimate DAMAC Islander”

Delapan destinasi pulau, semua biaya ditanggung oleh DAMAC bagi pemenangnya.



DUBAI, Uni Emirat Arab, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAMAC Properties, pengembang real estat mewah swasta terbesar di UEA dengan rekam jejak global luas, telah mengumumkan peluang baru bagi para pelancong, pemimpi, dan kreator di seluruh dunia: kesempatan untuk menjadi The Ultimate DAMAC Islander. Individu yang terpilih akan menjadi karyawan DAMAC yang mendapatkan gaji dan memulai perjalanan sebagai duta tetap penuh waktu, tinggal, menjelajahi, serta membagikan pengalaman hidup di delapan destinasi tropis yang indah, termasuk Mauritius dan Barbados. Semua biaya, dari perjalanan dan akomodasi hingga pengalaman, akan ditanggung sepenuhnya oleh DAMAC. Peran unik dari DAMAC menawarkan kesempatan unik untuk mewujudkan seni hidup santai, merasakan ketenangan, koneksi, dan pelarian dari rutinitas, sembari membagikan perjalanan ini kepada khalayak global.

Panggilan bagi Mereka yang Bermimpi Lebih Besar

Kampanye DAMAC merupakan bagian dari kampanye lebih luasnya DAMAC Islands, yang mengundang masyarakat dari berbagai latar belakang, pendongeng, kreator konten, penjelajah, dan visioner, untuk bergabung dan menunjukkan mengapa mereka layak menjadi The Ultimate DAMAC Islander. Duta yang terpilih akan bertugas sebagai karyawan resmi dan wajah utama gaya hidup pulau tropis unggulan DAMAC, menampilkan dunia yang didefinisikan oleh ketenangan penuh cahaya matahari, keanggunan alami, dan petualangan memikat.

“Ini bukan sekadar kompetisi,” ungkap Amira Sajwani, Direktur Pelaksana, DAMAC Properties. “Ini adalah kisah merek yang hidup dan nyata, yang terwujud melalui perjalanan seseorang menjadi suara dari surga. Kami mencari seseorang yang memiliki rasa ingin tahu, kreativitas, dan petualangan, singkatnya, seseorang yang siap menjalani kehidupan yang hanya diimpikan orang lain.”

Pengalaman ini akan dibagikan kepada khalayak global melalui platform digital, cerita media sosial, dan seri konten khusus yang mengikuti perjalanan Islander (Penduduk Pulau) mulai dari pemilihan hingga menikmati suasana bak di surga.

Cara Mendaftar

Aplikasi akan segera dibuka secara global di platform DAMAC www.damacislander.com, di sana para kandidat dapat mengirimkan entri kreatif mereka yang menjelaskan mengapa mereka layak dipilih sebagai The Ultimate DAMAC Islander.



Tentang DAMAC Properties

DAMAC Properties telah menjadi yang terdepan di pasar real estat mewah Timur Tengah sejak tahun 2002, menghadirkan properti hunian, komersial, dan rekreasi pemenang penghargaan di seluruh kawasan dan internasional, termasuk di UEA, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Lebanon, Irak, Maladewa, Kanada, Amerika Serikat, serta Inggris Raya.

Sejak saat itu, perusahaan ini telah membangun lebih dari 49.000 rumah dengan lebih dari 54.000 rumah lainnya tengah berada dalam berbagai tahap perencanaan dan pengembangan. Perusahaan ini telah bermitra dengan beberapa merek mode dan gaya hidup terkemuka di dunia untuk menciptakan pengalaman hidup yang luar biasa, seperti dengan Versace, Roberto Cavalli, atau de GRISOGONO. Dengan visi dan momentum konsisten, DAMAC membangun generasi kehidupan mewah berikutnya di seluruh dunia.

Nikmati Kemewahan Hidup.

Kunjungi kami di www.damacproperties.com

Ikuti DAMAC Properties di Facebook, X, Instagram, LinkedIn, dan YouTube(@DAMACofficial).

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, hubungi:

Komunikasi Perusahaan, DAMAC Properties

Tel: +971 4 373 2197

Email: corporatecommunications@damacgroup.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5680a49f-7c11-49f6-8996-76560cfa3617