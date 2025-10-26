ダマック (DAMAC)、世界中の人々に「究極のダマック島民 (The Ultimate DAMAC Islander)」への応募を呼びかけ

8島への旅程で、優勝者にはダマックが全費用を負担する。



アラブ首長国連邦ドバイ発, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界中で広範囲に展開するUAE最大の民間高級不動産デベロッパーであるダマック・プロパティーズ (DAMAC Properties) は、世界中の旅行者、夢想家、クリエイターに、「究極のダマック島民」になるチャンスという新たな機会を発表した。 選ばれた人はダマックの社員となって月給を受け取り、フルタイムの居住者アンバサダーとして、モーリシャスやバルバドスを含む8つの美しい熱帯の目的地で生活し、探索し、その生活を共有する旅に出る。 旅費、宿泊費から体験費まで、すべての費用はダマックが全額負担する。 ダマックでのこのユニークな職務は、のんびりとした生活術を体現し、静寂、つながり、日常からの脱出を経験し、この旅を世界中の人々と共有するユニークなチャンスを提供する。

より大きな夢を持つ人々への呼びかけ

ダマックのキャンペーンは、ダマック諸島 (DAMAC Islands) のより広範にわたるキャンペーンの一環で、あらゆる立場の人々、ストーリーテラー、コンテンツクリエイター、探検家、先見の明を持つ人々に応募してもらい、自分が究極のダマック島民に適任である理由を示してもらう。 選ばれたアンバサダーは正式な社員となり、日光に満ちた静けさ、気取らない優雅さ、そして発見の世界を体現する、ダマックの旗艦である熱帯の島でのライフスタイルの顔として活躍する。

ダマック・プロパティーズのマネージングディレクターであるアミラ・サジュワニ (Amira Sajwani) は次のように述べている。「これは単なるコンテストではありません。」 「1人の誰かが楽園の代弁者となるまでの旅路を通じて紡がれる、息づくブランドストーリーなのです。 驚き、創造性、そして冒険心を持って参加してくれる方、つまり、他の人たちが夢見るだけの人生を生きる覚悟のある方を求めています。」

この体験は、デジタルプラットフォーム、ソーシャルメディアストーリー、そして島民の選抜から楽園までの旅を追う特別コンテンツ形式のシリーズを通じて、世界中の視聴者と共有される。

応募方法

まもなくダマックのプラットフォームwww.damacislander.comで全世界からの応募受け付けを開始する。応募者は、「自分が究極のダマック島民に選ばれるべき理由」を説明したクリエイティブな作品を提出されたい。



ダマック・プロパティーズについて

ダマック・プロパティーズは2002年以来、中東の高級不動産市場の最前線に立ち、UAE、サウジアラビア、カタール、ヨルダン、レバノン、イラク、モルディブ、カナダ、米国、英国を含む中東地域内および国際的に受賞歴のある住宅、商業、レジャー施設を提供している。

以来、同社は49,000戸以上の住宅を供給し、さらに54,000戸以上が様々な計画・開発段階にある。 ヴェルサーチェ (Versace)、ロベルト・カヴァリ (Roberto Cavalli)、ドゥ・グリソゴノ (de GRISOGONO) といった世界有数のファッション＆ライフスタイルブランドと提携し、素晴らしい生活体験を創出している。 ダマックは一貫したビジョンと勢いをもって、世界中で次世代のラグジュアリーな暮らしを築いている。

贅沢な暮らしを。

www.damacproperties.comにアクセスされたい。

ダマック・プロパティーズをFacebook、X、Instagram、LinkedIn、YouTube (@DAMACofficial) でフォローされたい。

詳細情報についての問い合わせ先:

ダマック・プロパティーズ コーポレート・コミュニケーション

TEL: +971 4 373 2197

メール: corporatecommunications@damacgroup.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5680a49f-7c11-49f6-8996-76560cfa3617