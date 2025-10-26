DAMAC, 전 세계를 대상으로 “The Ultimate DAMAC Islander” 지원자 모집”

8개 섬 목적지에서 모든 경비는 DAMAC 전액 지원



아랍에미리트공화국 두바이, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계적으로 폭넓은 사업을 펼치고 있는 UAE 최대의 민간 럭셔리 부동산 개발사인 DAMAC Properties가 세계 각지의 여행가들과 야심가들, 창작자들에게 새로운 기회를 제안한다고 밝혔다. 바로 ‘The Ultimate DAMAC Islander(궁극의 다막 아일랜더)’가 될 수 있는 기회인 것이다. 이번 행사에 선정된 인물은 DAMAC의 유급 정식 직원으로서, 모리셔스와 바베이도스를 포함한 여덟 개의 아름다운 열대 목적지에서 풀타임 주재 대사로 활동하게 된다. 여행과 숙박은 물론 다양한 체험에 이르기까지 모든 비용은 DAMAC이 전액 부담한다. 이 독특한 직무는 여유로운 삶의 예술을 몸소 경험하고, 고요함과 연결, 그리고 일상에서의 탈출을 누리면서 그 여정을 전 세계 청중과 공유할 수 있는 특별한 기회를 제공하는 것이다.

보다 큰 꿈을 꾸는 이들을 향한 초대

DAMAC의 이번 캠페인은 DAMAC Islands를 위한 보다 광범위한 캠페인의 일환으로, 다양한 배경을 가진 사람들, 스토리텔러, 콘텐츠 크리에이터, 탐험가, 비전가들이 지원해 왜 자신이 ‘The Ultimate DAMAC Islander’가 되어야 하는지를 보여줄 수 있도록 초대하고 있다. 선정된 대사는 DAMAC의 대표적인 열대 섬 라이프스타일을 상징하는 공식 직원이자 얼굴로서, 햇살 가득한 평온함, 자연스러운 우아함, 그리고 끝없는 발견으로 정의되는 세계를 보여줄 예정이다.

DAMAC Properties의 매니징 디렉터인 Amira Sajwani는 “이것은 단순한 이벤트가 아니다."라고 밝히며 “한 사람의 여정을 통해 파라다이스 생활의 소리를 전하게 되는 살아 숨 쉬는 브랜드 스토리이다. 우리는 경이로움과 창의성, 모험심을 갖춘 사람을 찾고 있다. 요약하자면, 다른 사람들은 꿈으로만 그리는 삶을 실제로 살아갈 준비가 된 사람이다.”라고 말했다.”

이 경험은 디지털 플랫폼과 소셜 미디어 스토리를 통해 전 세계 관객과 공유될 예정이며, 선정 과정부터 낙원에 이르기까지 아일랜더의 여정을 다루는 특별 콘텐츠 시리즈도 제작된다.

지원 방법

전 세계 지원자는 곧 DAMAC 플랫폼(www.damacislander.com)에서 지원할 수 있으며, 자신이 왜 ‘The Ultimate DAMAC Islander’로 선정되어야 하는지를 창의적으로 표현한 지원 자료를 제출하면 된다.

DAMAC Properties 소개

DAMAC Properties는 2002년 설립 이후 중동 럭셔리 부동산 시장을 선도해 왔으며, UAE, 사우디아라비아, 카타르, 요르단, 레바논, 이라크, 몰디브, 캐나다, 미국, 영국 등 지역과 세계 각지에서 수상 경력의 주거, 상업, 레저 시설을 공급해 왔다.

현재까지 4만 9,000채 이상의 주택을 인도했으며, 5만 4,000채 이상이 다양한 계획 및 개발 단계에 있다. 또한 베르사체, 로베르토 카발리, 드그리소고노 등 세계적인 패션 및 라이프스타일 브랜드와 협업해 탁월한 주거 경험을 선보이고 있다. 명확한 비전과 꾸준한 추진력을 바탕으로 DAMAC은 전 세계에서 차세대 럭셔리 라이프스타일을 만들어가고 있다.

럭셔리의 삶을 살아 보세요 (Live the Luxury)

