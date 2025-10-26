DAMAC Menjemput Dunia untuk Memohon Menjadi “The Ultimate DAMAC Islander”

Lapan destinasi pulau, semua perbelanjaan ditanggung oleh DAMAC untuk pemenang.



DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAMAC Properties, pemaju hartanah mewah swasta terbesar di UAE dengan jejak global yang meluas, telah mengumumkan peluang baharu untuk para pengembara, pemimpi dan pencipta dari seluruh dunia: peluang untuk menjadi The Ultimate DAMAC Islander. Individu yang terpilih akan menjadi kakitangan bergaji DAMAC dan memulakan pengembaraan sebagai duta tetap sepenuh masa, menetap, menerokai dan berkongsi pengalaman hidup di lapan destinasi tropika yang menakjubkan, termasuk Mauritius dan Barbados. Semua perbelanjaan, termasuk perjalanan, penginapan dan pengalaman akan ditanggung sepenuhnya oleh DAMAC. Peranan unik daripada DAMAC ini menawarkan peluang luar biasa untuk menghayati seni kehidupan santai, merasai ketenangan, keterhubungan dan kebebasan, sambil berkongsi perjalanan ini bersama khalayak global.

Seruan untuk Mereka yang Berani Bermimpi Lebih Besar

Kempen DAMAC ini merupakan sebahagian daripada inisiatif lebih luas untuk DAMAC Islands, yang mengalu-alukan penyertaan daripada semua lapisan masyarakat — pencerita, pencipta kandungan, peneroka dan individu berwawasan — untuk memohon dan menunjukkan mengapa mereka layak menjadi The Ultimate DAMAC Islander. Duta yang terpilih akan berkhidmat sebagai kakitangan rasmi dan wajah utama gaya hidup tropika ikonik DAMAC, mempersembahkan dunia yang penuh ketenangan, keanggunan semula jadi dan semangat penjelajahan, semuanya di bawah sinaran matahari tropika.

“Ini bukan sekadar pertandingan,” kata Amira Sajwani, Pengarah Urusan, DAMAC Properties. “Ia adalah kisah kehidupan sebenar yang dilalui oleh seorang individu untuk menjadi suara kepada sebuah syurga tropika. Kami sedang mencari seseorang yang memiliki rasa ingin tahu, kreativiti dan semangat pengembaraan — pendek kata, individu yang bersedia menjalani kehidupan yang hanya mampu diimpikan oleh orang lain.”

Pengalaman ini akan dikongsi bersama dengan khalayak global melalui platform digital, kisah media sosial dan siri kandungan khas yang mengikuti perjalanan Islander dari proses pemilihan hingga ke destinasi syurga.

Cara Memohon

Permohonan akan dibuka tidak lama lagi di peringkat global melalui platform DAMAC www.damacislander.com, di mana para calon boleh menghantar penyertaan kreatif mereka yang menerangkan mengapa mereka layak dipilih sebagai The Ultimate DAMAC Islander.



Perihal DAMAC Properties

DAMAC Properties telah berada di barisan hadapan pasaran hartanah mewah Timur Tengah sejak tahun 2002, dengan rekod penyampaian projek kediaman, komersial dan rekreasi yang memenangi pelbagai anugerah di rantau ini dan di peringkat antarabangsa, termasuk di UAE, Arab Saudi, Qatar, Jordan, Lubnan, Iraq, Maldives, Kanada, Amerika Syarikat serta United Kingdom.

Sejak itu, syarikat telah menyerahkan lebih daripada 49,000 unit kediaman, dengan lebih 54,000 lagi sedang melalui pelbagai fasa perancangan dan pembangunan. DAMAC turut berganding bahu dengan jenama fesyen dan gaya hidup terkemuka dunia seperti Versace, Roberto Cavalli dan de GRISOGONO untuk mencipta pengalaman kediaman yang luar biasa. Dengan visi yang konsisten dan momentum yang berterusan, DAMAC turut membina generasi baharu gaya hidup mewah di seluruh dunia.

Hidup Mewah.

Layari kami di www.damacproperties.com

Ikuti DAMAC Properties di Facebook, X, Instagram, LinkedIn dan YouTube(@DAMACofficial).

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Komunikasi Korporat, DAMAC Properties

Tel: +971 4 373 2197

E-mel: corporatecommunications@damacgroup.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5680a49f-7c11-49f6-8996-76560cfa3617