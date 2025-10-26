A DAMAC convida o mundo a se inscrever para "The Ultimate DAMAC Islander”

Oito destinos insulares, todas as despesas pagas pela DAMAC para o vencedor.



DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A DAMAC Properties, a maior incorporadora privada de imóveis de luxo dos EAU, com ampla presença global, anunciou uma nova oportunidade para viajantes, sonhadores e criadores ao redor do mundo: a chance de se tornar The Ultimate DAMAC Islander (O Último Morador da Ilha DAMAC). A pessoa selecionada será contratada como funcionária da DAMAC com salário e embarcará em uma jornada como residente-embaixadora em tempo integral, vivendo, explorando e compartilhando experiências em oito destinos tropicais deslumbrantes, incluindo Maurício e Barbados. Todas as despesas, desde viagem e hospedagem até experiências, serão totalmente cobertas pela DAMAC. Essa função exclusiva da DAMAC oferece uma oportunidade singular de incorporar a arte de viver com leveza, vivenciando serenidade, conexão e escapismo — tudo isso enquanto compartilha essa jornada com uma audiência global.

Um convite para quem sonha mais alto

A campanha da DAMAC faz parte de sua iniciativa mais ampla para as DAMAC Islands, convidando pessoas de todos os perfis — contadores de histórias, criadores de conteúdo, exploradores e visionários — a se inscreverem e mostrarem por que devem se tornar The Ultimate DAMAC Islander. O embaixador escolhido atuará como funcionário oficial e será o rosto do estilo de vida tropical das ilhas DAMAC, representando um mundo definido por tranquilidade ensolarada, elegância natural e descobertas.

“Isso não é apenas uma competição”, disse Amira Sajwani, diretora geral da DAMAC Properties. “É uma história de marca viva e pulsante, contada através da jornada de uma pessoa que se torna a voz do paraíso. Estamos procurando alguém que embarque nessa jornada com senso de encantamento, criatividade e aventura — em resumo, alguém pronto para viver a vida com que os outros apenas sonham.”

A experiência será compartilhada com uma audiência global por meio de plataformas digitais, histórias nas redes sociais e uma série especial em formato de conteúdo que acompanhará a jornada do Islander (Morador da Ilha) desde a seleção até o paraíso.

Como se inscrever

As inscrições estarão em breve abertas globalmente na plataforma da DAMAC www.damacislander.com, onde os candidatos poderão enviar suas propostas criativas explicando por que devem ser escolhidos como The Ultimate DAMAC Islander.



Sobre a DAMAC Properties

A DAMAC Properties está na vanguarda do mercado imobiliário de luxo do Oriente Médio desde 2002, entregando empreendimentos residenciais, comerciais e de lazer premiados em toda a região e internacionalmente, incluindo nos EAU, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Líbano, Iraque, Maldivas, Canadá, Estados Unidos e também no Reino Unido.

Desde então, a empresa já entregou mais de 49.000 residências, com outras 54.000 em diferentes fases de planejamento e desenvolvimento. Unindo forças com algumas das marcas de moda e estilo de vida mais renomadas do mundo para criar experiências de vida extraordinárias, como com Versace, Roberto Cavalli e de GRISOGONO. Com uma visão consistente e impulso contínuo, a DAMAC está construindo a próxima geração de moradias de luxo ao redor do mundo.

