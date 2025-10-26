DAMAC 誠邀全球人士申請成為「終極 DAMAC 島民」

暢遊八大島嶼，全數開支由 DAMAC 為獲勝者支付。



阿聯酋杜拜, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 擁有廣泛全球業務的阿聯酋最大私人豪華地產發展商 DAMAC Properties 宣佈，為全球旅客、夢想家及創作者帶來嶄新機遇：成為「終極 DAMAC 島民」(The Ultimate DAMAC Islander) 的珍貴機會。 獲選者將成為 DAMAC 受薪員工，以全職駐島大使的身份展開旅程，在毛里裘斯及巴巴多斯等八大精選熱帶勝地體驗生活、盡情探索並分享見聞。 由旅費住宿以至各項體驗，一切費用皆由 DAMAC 全額承擔。 這個由 DAMAC 所提供的獨特崗位，帶來演繹悠閒生活哲學的難得契機，縱享心靈靜謐、人際連繫及避世體驗，更可將整段旅程與全球觀眾即時分享。

召喚心懷宏大夢想之人

是次活動為 DAMAC Islands 大型推廣計劃的重要一環，現廣邀各界人士、訴說故事者、內容創作者、探索者及夢想家參與申請，展示您成為「終極 DAMAC 島民」的原因。 當選大使令您成為正式員工，擔任 DAMAC 旗艦式熱帶島嶼生活代言人，向世界展現充滿和煦寧靜、自然優雅及探索驚奇的夢幻國度。

DAMAC Properties 董事總經理 Amira Sajwani 透露：「這不僅是一場比賽， 而是鮮活動人的品牌敍事，透過個人旅程演繹天堂國度之美。 我們期待滿懷奇思妙想、創意思維及冒險精神的人士參與，簡而言之，就是敢於實現眾人夢幻生活的非凡人物。」

這段體驗將透過數碼平台、社交媒體動態及特製內容系列的形式，向全球受眾分享島民從獲選至入島體驗生活的整個過程。

申請方式

申請方式即將在 DAMAC 平台 www.damacislander.com 向全球開放，參賽者可提交創意申請，說明自己應獲選為「終極 DAMAC 島民」的理由。



關於 DAMAC Properties

自 2002 年起，DAMAC Properties 一直引領中東豪華地產市場，在阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾代夫、加拿大、美國及英國等地區及世界各地打造屢獲殊榮的住宅、商業及休閒物業項目。

至今公司已落成超過 49,000 套住宅，尚有逾 54,000 個項目處於不同的規劃及發展階段。 與 Versace、Roberto Cavalli 及 de GRISOGONO 等國際頂尖時尚生活品牌聯手合作下，震動人心的生活體驗就此誕生。 秉持一貫願景及強勁動力，DAMAC 正在國際版圖上建構新世代的奢華生活典範。

活出奢華。

