Cygnus promeut un ingénieur chevronné à la tête des études économiques 

TORONTO et PERTH, Australie, 26 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que Nick Kwong, chef de l'exploitation, sera promu en tant que président et chef de la direction de la Société à la suite de la transition d'Ernest Mast, qui passera de directeur général à administrateur non exécutif le 12 décembre 2025.

M. Kwong est un ingénieur minier d’envergure internationale possédant plus de vingt ans d’expérience dans la direction d’opérations, d’études de faisabilité et de projets de construction de mines. Il agit à titre de chef de l’exploitation du projet Chibougamau depuis 2022 et a travaillé en étroite collaboration avec M. Mast pendant cette période. Auparavant, il a occupé le poste de directeur général de deux mines d’or à Maaden, en Arabie saoudite, et a occupé plusieurs rôles de haut niveau au sein de New Gold Inc. pendant 14 ans, terminant son mandat à titre de directeur des services techniques.

Cygnus poursuit désormais une double stratégie axée sur l'exploration/la croissance des ressources, sous la direction de Duncan Grieve, vice-président de l'exploration et du développement corporatif, et sur la mise à jour de l'évaluation économique préliminaire (« EEP ») de 2022.* M. Kwong dirige la mise à jour de l'EEP en collaboration avec le cabinet de consultants indépendants Ausenco. L'étude actualisée tiendra compte de la croissance et de la mise à niveau des ressources minérales, y compris l'ajout du gisement à haute teneur Golden Eye, et de l'amélioration des prix des matières premières (cuivre, or et argent). Une fois la mise à jour de l'EEP terminée, laquelle comprendra la rénovation de l'usine de traitement existante d'une capacité de 900 000 tonnes par an, la Société se concentrera sur la réalisation d'une étude de faisabilité et la finalisation des autorisations environnementales, des étapes parfaitement alignées sur les compétences de M. Kwong.

M. Mast a joué un rôle déterminant dans le succès du projet Chibougamau et a établi des liens solides avec la communauté locale, les Premières Nations et les autorités gouvernementales. Il est important de noter pour Cygnus que ces relations et sa connaissance approfondie du projet seront préservées avec sa nomination à titre d’administrateur non exécutif. Les modalités et conditions du nouveau contrat de M. Kwong sont décrites à l'annexe A.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

* Les résultats de l'EEP ont été annoncés pour la première fois par Doré Copper Mining Corp. (« Doré ») le 10 mai 2022, et le rapport technique complet sur lequel s'appuie l'EEP a été publié par Doré conformément aux exigences du Règlement 43-101 le 15 juin 2022. Le rapport technique a été préparé par BBA Inc. avec la contribution de plusieurs cabinets de consultants à certaines sections de l'étude, y compris SLR, SRK Consulting (Canada) Inc. et WSP Inc., et est disponible sur SEDAR+. Cygnus met en garde que l'EEP est une étude technique, conceptuelle et économique préliminaire réalisée par Doré sur l'évaluation initiale et le développement potentiel du projet Chibougamau. Elle n'est qu'au stade de l'étude préliminaire, qui repose sur une évaluation technique de niveau inférieur, insuffisante pour soutenir l'estimation des réserves de minerai et intrinsèquement incertaine. Les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles divulgués dans l'EEP s'appuient sur des ressources minérales mesurées (environ 1,17 %), des ressources minérales indiquées (environ 32,10 %) et des ressources minérales présumées (environ 66,73 %). Toutefois, Cygnus n'est pas en mesure de divulguer les résultats de l'EEP, car la proportion importante de ressources présumées comprises dans la durée de vie de la mine signifie que, conformément aux directives de l'ASX et de l'ASIC, les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles divulgués dans l'EEP ne sont pas considérés comme suffisamment raisonnables. Par conséquent, Cygnus ne divulgue pas les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles figurant dans l'EEP et met en garde les investisseurs contre toute décision d'investissement fondée sur ces objectifs et prévisions.

ANNEXE A – Modalités et conditions du contrat du chef de la direction/président

Date de début 12 décembre 2025 Durée Aucun terme fixe Honoraires de consultation 300 000 $ CA par an Incitatif à long terme La Société a accepté d'émettre à M. Kwong (ou à ses mandataires) un total de 3 000 000 de droits liés à la performance supplémentaires qui expireront le 31 mai 2030 (les «droits liés à la performance»).



Les droits liés à la performance seront émis en vertu du régime incitatif omnibus fondé sur des actions de la Société, selon les mêmes conditions que les droits liés à la performance existants (voir l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de la Société publié sur l'ASX le 14 avril 2025), dont les conditions d'acquisition sont résumées ci-dessous : 1 500 000 droits liés à la performance de catégorie B, dont 50 à 100 % seront acquis au prorata lorsque la Société annoncera qu'entre 50 % et 60 % de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») présumées de Chibougamau ont été converties en ERM de catégorie indiquée (ou supérieure); et

1 500 000 droits liés à la performance de catégorie C seront acquis lorsque le cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions de la Société négociées sur l'ASX sera égal ou supérieur à 0,1815 $ AU par action. Cessation d'emploi Cessation d'emploi à l'initiative de la Société ou du dirigeant par préavis: préavis écrit de 6 mois s’il est donné dans les 12 mois suivant la nomination au poste de chef de la direction, sinon préavis écrit de 3 mois. Une indemnité tenant lieu de préavis peut être versée à la discrétion de la Société.



Cessation d'emploi sommaire: cessation immédiate d'emploi dès la remise d'un préavis écrit. Aucun droit à un préavis ou à une indemnité de cessation d'emploi (à l'exception des droits acquis à la date de cessation d'emploi). Changement de contrôle Si les services de M. Kwong ne sont plus requis dans les 6 mois suivant un « changement de contrôle », il recevra une indemnité équivalente à 6 mois de service.



