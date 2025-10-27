Aktsiaseltsi Infortar oma aktsiate omandamise tehingud

Aktsiaselts Infortar on perioodil 20.–24. oktoober 2025 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Koondmaht (tk) Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 20.10.2025 203 40,9000 21.10.2025 412 41,0000 22.10.2025 429 41,0000 23.10.2025 433 40,9824 24.10.2025 447 40,8000

Aktsiaselts Infortar omandab oma aktsiaid vastavalt 20. oktoobril 2025 avalikustatud teatele. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu Aktsiaseltsi Infortar nimel.

Omandamiste koondandmed (omandatud aktsiate kogus ja kaalutud keskmine hind päeva kaupa) avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi Infortar investorlehel.

Täpsem teave tehingute kohta on lisatud sellele teatele.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6866 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile





Manus