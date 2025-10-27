Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 43 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.281.806 617,12 1.408.156.283 20. oktober 2025 16.884 743,37 12.551.066 21. oktober 2025 19.206 744,05 14.290.272 22. oktober 2025 29.551 739,79 21.861.585 23. oktober 2025 29.004 742,39 21.532.381 24. oktober 2025 23.125 738,44 17.076.492 Total under programmet 2.399.576 623,22 1.495.468.079

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.399.576 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,90% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

