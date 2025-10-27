Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 43 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.281.806
|617,12
|1.408.156.283
|20. oktober 2025
|16.884
|743,37
|12.551.066
|21. oktober 2025
|19.206
|744,05
|14.290.272
|22. oktober 2025
|29.551
|739,79
|21.861.585
|23. oktober 2025
|29.004
|742,39
|21.532.381
|24. oktober 2025
|23.125
|738,44
|17.076.492
|Total under programmet
|2.399.576
|623,22
|1.495.468.079
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.399.576 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,90% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
