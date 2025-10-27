Aktsiaselts Infortar 2025. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustav veebiseminar

Infortar korraldab investoritele 3. novembril 2025 kell 12.00 eestikeelse ja kell 14.00 ingliskeelse 2025. kolmanda kvartali tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminaril esinevad Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt, tegevjuht Martti Talgre ja investorsuhete juht Kadri Laanvee.

Tulemusi tutvustavat veebiseminari korraldatakse läbi Microsoft Teamsi keskkonna. Juhime tähelepanu, et osalemiseks registreerimist ei toimu ning meeldetuletust ei saadeta. Osaleda saab nii läbi veebibrauseri kui ka Microsoft Teamsi rakenduse. Kui kasutate veebiseminariga liitumiseks nutiseadet, on vaja eelnevalt telefoni alla laadida Microsoft Teamsi rakendus Google Play’st või App Store’ist.

Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:

3. novembril kell 12.00 eestikeelne veebiseminar

3. novembril kell 14.00 ingliskeelne veebiseminar



Küsimusi saab enne seminari saata e-posti aadressile investor@infortar.ee ja ürituse toimumise ajal Teamsi Q/A vahendusel. Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse ettevõtte veebilehel www.infortar.ee/aruandlus.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6866 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile