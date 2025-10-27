Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (3 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-10-01 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-10-06 – 2025-10-24.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-10-20 – 2025-10-24.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.10.20
|78.000
|0,830
|64.702,00
|2025.10.21
|78.000
|0,822
|64.080,00
|2025.10.22
|78.000
|0,815
|63.532,01
|2025.10.23
|78.000
|0,815
|63.532,02
|2025.10.24
|78.000
|0,813
|63.414,01
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|390.000
|0,819
|319.260,04
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|1.130.250
|0,823
|930.595,08
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 3.280.250 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 3.670.250 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,56 % visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
Ši informacija taip pat prieinama adresu: www.artea.lt
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
Priedas