Kvietimas į „Artea“ banko 2025 m. 3 ketv. finansinių rezultatų pristatymą investuotojams

AB „Artea“ bankas (ROE1L) kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2025 metų 3 ketvirčio finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą 2025 m. spalio 30 d. 8.30 val. Pristatymas vyks nuotoliniu būdu anglų kalba.
Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius, Finansų tarnybos vadovas Tomas Varenbergas, vyr. ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė ir Partneris strategijai Tautvydas Mėdžius pakomentuos banko 2025 m. 3 ketvirčio finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.
Klausimus anglų kalba iš anksto galite siųsti el. paštu investors@artea.lt.
Pranešimas apie 2025 m. 3 ketv. rezultatus bus pateiktas iš anksto – spalio 29 d. po biržos prekybos valandų.
Kaip prisijungti prie vebinaro:
Visus, norinčius dalyvauti vebinare, prašome registruotis aktyvuojant šią nuorodą: https://artea.zoomtv.lt. Sėkmingai užsiregistravę gausite prisijungimo nuorodą. Vebinaras bus įrašomas ir jo įrašas patalpintas „Artea“ banko internetiniame puslapyje.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas,
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447