Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank indgår aftale om fusion

Bestyrelserne for Sydbank A/S (“Sydbank”), Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (“Arbejdernes Landsbank”) og Vestjysk Bank A/S (“Vestjysk Bank”) har dags dato indgået aftale om at indstille til generalforsamlingerne, at de tre pengeinstitutter fusionerer. Fusionen vil blive gennemført med Sydbank som det fortsættende pengeinstitut, der herefter fortsætter under navnet AL Sydbank A/S med hovedsæde i Aabenraa.

Forslaget vil blive indstillet til vedtagelse på ekstraordinære generalforsamlinger i de tre pengeinstitutter den 2., 3. og 4. december 2025. Der vil blive indkaldt særskilt til generalforsamlingerne.



Bestyrelserne i Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank anbefaler enstemmigt, at aktionærerne stemmer for fusionen.

Baggrund og formål

Fusionen består af Sydbank - Danmarks Erhvervsbank, Arbejdernes Landsbank - Danskernes Foretrukne Bank og Vestjysk Bank - Danmarks Stærkeste Lokalbank og skaber AL Sydbank.

Fusionen skaber én bank med fælles værdisæt, stærk kultur og ét fælles formål om at være en af Danmarks mest veldrevne, effektive og velindtjenende banker.

AL Sydbank bliver en landsdækkende bank med lokal forankring og klare styrkepositioner. En bank, der kender danskerne og virksomhederne. En bank, der kender by og land. En bank, der står stærkere i det danske marked.

AL Sydbank bygger på et solidt fælles værdigrundlag, der udspringer af ordentlighed, kundefokus, nærvær, medarbejderengagement, respekt for aktionærer og samfundsmæssig ansvarlighed. Banken vil værne om sine kunder og sikre, at de møder kvalitet, nærhed og indsigt i deres behov med en forretningsmodel, der indebærer rådgivning i øjenhøjde og prioritering af langvarige relationer.

Banken vil tilbyde landets stærkeste filialnetværk og være solidt forankret i lokalsamfundet, hvor stabilitet er en prioritet, og alle kunder vil opleve samme gode rådgivning som i dag. I tillæg dertil vil kunderne opleve den værdi, som fusionen bidrager med. AL Sydbank vil med større skala og flere kompetencer have bedre mulighed for at håndtere flere og større engagementer til gavn for vores erhvervskunder.

Samtidig giver fusionen bankernes dygtige medarbejdere en ny og større bane at spille på. AL Sydbank får brug for mange og dygtige medarbejdere, der vil blive tilbudt muligheder og klare karriereveje i en bank, der er konkurrencedygtig og har ambition om at vokse og blive endnu stærkere.

AL Sydbank tager et skridt op, når det gælder evnen til at stå imod. I en tid hvor øget regulering, konkurrence og digitalisering udfordrer bankernes kundefokus og konkurrencekraft, er en fusion mellem Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank med til at definere fremtiden i den danske banksektor. Fusionen sikrer AL Sydbanks selvstændighed og en langsigtet position blandt de største banker på det danske pengeinstitutmarked.

Fusionen bygger på det bedste fra hver bank, hvor de respektive styrker og kulturer er et godt match. Kombinationen af tre stærke værdigrundlag, tre solide markedsposition-er og tre kompetente organisationer gør, at AL Sydbank kan blive den bedste privat- og erhvervsbank i Danmark – for kunderne, for medarbejderne, for ejerne og for samfundet.



”Ved at gå sammen opnår vi en langsigtet position på det danske bankmarked, og værner dermed om vores selvstændighed og den langsigtede værdiskabelse, hvilket er en afgørende del af Sydbanks strategi. AL Sydbanks fundament bygger på de styrker, vi hver især bringer med os. Når vi forener dem, bliver vi mere konkurrencedygtige og får bedre mulighed for at håndtere flere og større engagementer til gavn for vores kunder,” siger Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand.

Overordnet strategisk rationale

Fusionen skal understøtte realiseringen af de tre pengeinstitutters vækststrategier i et marked, hvor stigende regulatoriske krav og administrative byrder udfordrer kundefokus og konkurrencekraft.



Ved at forene kræfterne skabes et større og mere effektivt finansielt fundament, der gør AL Sydbank i stand til at:

løfte markant større engagementer til glæde for vores erhvervskunder

investere i digitalisering og kundeoplevelser

fastholde beslutningskraften tæt på kunder og lokalsamfund

opnå bedre kapitaludnyttelse og lavere fundingomkostninger

Fusionen skal dermed bidrage til en mere konkurrencedygtig og langsigtet bankstruktur i Danmark.

AL Sydbank bliver blandt Danmarks fem største pengeinstitutter med et samlet udlån på 137 mia. kr., indlån på 207 mia. kr. og samlet kreditformidling på 375 mia. kr.

Forventede synergier

Der forventes årlige omkostningssynergier på ca. 1,2 mia. kr. før skat, der er fuldt indfaset efter ca. 24 måneder. Disse synergier forventes realiseret gradvist gennem sammenlægning af IT-platforme, stabsfunktioner, processer og igennem optimering af filialstrukturen.





Der forventes betydelige kapitalsynergier som følge af et fald i de risikovægtede eksponeringer på 12–18 mia. kr. efter ca. 36 måneder.

Ud over de finansielle gevinster forventes fusionen at skabe betydelige kompetence- og udviklingssynergier gennem fælles investeringskraft, bredere kompetencebase og øget mulighed for at udvikle nye løsninger til både private og erhvervskunder.

Lokal forankring og organisation

AL Sydbank vil have hovedsæde i Aabenraa og et landsdækkende filialnet.

Sydbanks 13 eksisterende lokalråd suppleres med tre nye – i Vestjylland, på Østsjælland og et med tilknytning til Arbejdernes Landsbanks tidligere ejere.

Repræsentantskabet frem til generalforsamlingen i 2026 vil bestå af Sydbanks nuværende 63 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 5 medlemmer fra det nyoprettede lokalråd.



Efterfølgende vil repræsentantskabet bestå af 60–80 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 3–5 medlemmer valgt af og blandt det nyoprettede lokalråd.

Ledelse og governance

Direktionen i AL Sydbank vil på fusionsdagen bestå af:

Mark Luscombe (administrerende direktør), Frank Mortensen (viceadministrerende direktør), Jørn Adam Møller, Stig Westergaard, Peter Hupfeld, Svend Randers og Gry Bandholm.

Bestyrelsen i AL Sydbank vil efter fusionen og frem til den førstkommende ordinære generalforsamling og repræsentantskabsmøde bestå af:



Ellen Trane Nørby (formand), Claus Jensen (næstformand), Søren Holm, Jon Stefansson, Susanne Schou, Brian Østergaard Roed, Janne Burkard Moltke-Leth,

Henning Overgaard, Caroline Søeborg Ahlefeldt og Christian Riewe. Hertil kommer Sydbanks 4 medarbejderrepræsentanter.

Efter den ordinære generalforsamling og efterfølgende repræsentantskabsmøde i 2026 vil bestyrelsen bestå af 4 generalforsamlingsvalgte, 8 repræsentantskabsvalgte og 6 medarbejdervalgte medlemmer.

Ejerskab og vederlag

Som vederlag for de ophørende aktier modtager:

Arbejdernes Landsbanks aktionærer modtager aktier i AL Sydbank i bytteforholdet 62,47:1, således at 62,47 aktier á nominelt DKK 1 ombyttes til 1 aktie á nominelt DKK 10.

Minoritetsaktionærerne i Vestjysk Bank modtager aktier i AL Sydbank i bytteforholdet 100,52:1, samt et kontant beløb på DKK 1,78 pr. Vestjysk Bank-aktie, svarende til en 34,23% præmie til Vestjysk Banks volumenvægtet aktiekurs den 24. oktober 2025.

Efter fusionen forventes ejerstrukturen i AL Sydbank at være 57,15% hos Sydbanks nuværende aktionærer, 39,00% hos Arbejdernes Landsbank-aktionærerne og 3,85% hos Vestjysk Banks minoritetsaktionærer.





Proces og betingelser

Fusionens gennemførelse er betinget af:

vedtagelse på generalforsamlingerne i Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank,

Finanstilsynets godkendelse i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, og

konkurrencemyndighedernes godkendelse på vilkår, der er tilfredsstillende for de fusionerende pengeinstitutters bestyrelser.

De tre pengeinstitutter forventer at offentliggøre den fælles fusionsplan og -redegørelse samt revisors erklæringer den 29. oktober 2025. Der vil ligeledes blive offentliggjort et fritagelsesdokument.





Dokumenterne vil blive gjort tilgængelige på www.sydbank.dk og www.sydbank.com

Ved gennemførelse af fusionen forventes registrering hos Erhvervsstyrelsen i december 2025.

I forbindelse hermed vil Vestjysk Banks aktier blive afnoteret fra Nasdaq Copenhagen, mens de nyudstedte aktier i AL Sydbank optages til handel og officiel notering umiddelbart efter registreringen.

Aktionærer i Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der afstår aktier som led i fusionen, kan være skattepligtige af en eventuel gevinst og opfordres til at søge individuel rådgivning.

Fusionen forventes endeligt gennemført i december 2025.

Rådgivning ved fusionen

Sydbank og Arbejdernes Landsbank har modtaget finansiel rådgivning fra SEB Corporate Finance, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken.

Sydbank har modtaget juridisk rådgivning fra Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab.

Arbejdernes Landsbank har modtaget juridisk rådgivning fra Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab.

Minoritetsaktionærerne i Vestjysk Bank har modtaget rådgivning fra Deloitte Corporate Finance, en del af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Accura Advokatpartnerselskab.

Vigtig meddelelse

