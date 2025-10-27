ミシュランガイド アブダビ (The MICHELIN Guide Abu Dhabi) 第4版が発刊

2026年版のミシュランガイド アブダビに合計56軒のレストランが選出

新しい3軒のビブグルマン (Bib Gourmand) 店と8軒の新規選出レストランを含む11軒が新たに追加

アラブ首長国連邦アブダビ発, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アブダビの食の風景に新たに加わったレストランに焦点を当てた第4版となる 「ミシュランガイド アブダビ2026 (The MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026)」 が発刊された。 今年のセレクションは、同市の洗練度と多様性の高まりを反映し、11軒の新規レストランが選出された。そのうち3軒は卓越した料理を手頃な価格で提供していることからビブグルマンに認定され、3軒はミシュラン一つ星を維持した。

ミシュランガイド国際ディレクター、グウェンダル・プーレネック (Gwendal Poullennec) は次のように述べている。「ミシュランガイド アブダビ2026のレストラン選定は、この活気ある街の食文化が着実に発展し成熟し続けていることを示しています。アブダビが今や単なる文化の都ではなく、特別な旅に値する食の目的地であることを証明しているのです。 世界各国の多様な料理が揃うこの街は、洗練されたイタリアの伝統料理や現代的な日本料理、ハリージ風 (湾岸諸国風) の味わい、革新的なフュージョンコンセプトまで、多彩で刺激的なレストランを提供しています。 新たにビブグルマンに選ばれた店が加わり、ミシュラン一つ星を維持した店があることは、この街が美食における卓越性と創造性に取り組んでいることをさらに強調しています。 アブダビのレストラン環境が進化するにつれ、卓越した料理だけでなく記憶に残る体験も約束され、この活気ある目的地にとって未来はこれまで以上に明るいといえます。」

ミシュラン一つ星

ミシュランの星は、素材の質、味付けの完成度、料理技術の高さ、独創性、そして同様に重要な、常に安定した料理全体の一貫性という5つの世界同一の評価基準に基づき、卓越した料理を提供するレストランに授与される。 変化の激しい美食の世界では、年々卓越性を維持することはまさに至難の業だ。 創造性と才能だけでなく、揺るぎない献身、緻密さ、一貫性が求められる。 ミシュランの星を維持することは業界で最も名誉ある功績の一つであり、2026年版では3軒のレストランがその技量を再び証明した。 アース (Erth)、ハッカサン (Hakkasan)、テールズ・バイ・アントニオ・グイダ (Talea by Antonio Guida) がいずれも評価を維持した。

新たにビブグルマンを獲得した3軒

ビブグルマン賞は、厳選されたレストランの中から、手頃な価格で質の高い料理を提供するレストランを表彰するものだ。

ブア・タイ・カフェ (Bua Thai Café) はヤス島中心部の巨大商業施設にひっそりと佇み、本格的なタイ料理好きにとって居心地良くカラフルな隠れ家となっている。 メニューには、蒸しハガオ、鮮やかなチキングリーンカレー、そして大人気のマンゴースティッキーライスデザートなど、シンプルながらも風味豊かなタイ料理のランチが揃っている。 活気あふれる店内で雰囲気が楽しめるほか、涼しい季節にはテラス席も選べる。

スリーフィルズ・アブダビ (3Fils Abu Dhabi) は、ドバイで名高いレストランを首都に展開。アル・バティーン・マリーナに3フロアに広がる、広々とした現代的な日本食レストランである。 ミニマルでモダンなデザインが、リラックスしつつも活気ある雰囲気を創出。野球帽をかぶったシェフたちが、オープンキッチンから直に、炭火焼きの若鶏、エビ、刺身といったモダンな料理を振る舞う。 デザートの「テイク・ミー・トゥ・ザ・ムーン」は、チョコレート好きの夢を叶える一品だ。

ゴールドフィッシュ (Goldfish) は、印象的なマリーナ・モール (Marina Mall) の中心にある。ドバイ本店の姉妹店であるアクマル・アヌアル (Akmal Anuar) の現代的な日本食レストランは、食通を魅了している。 メニューは鮮やかかつ多彩で、寿司、美味しい串焼き、ラーメン、和牛スライダー、スパイシーヌードルといったボリューム満点の料理を提供する。 ボリュームたっぷりで手頃な価格なので、ショッピングで疲れた一日の疲れを癒やすのに最適な場所だ。

ガイドのセレクションに新たに8軒のレストランが追加

チプリアーニ・ドルチ (Cipriani Dolci) は、チプリアーニの名にふさわしいスマートでエレガントな雰囲気をそのままに、アブダビならではのユニークなアレンジを加えている。 マリーナ・モールの1階に位置するこの居心地の良いスポットは、朝食、ブランチ、ランチ、軽食、日替わりスペシャル、ピザも揃えている。 厳選されたケーキ、パティスリー、美味しい自家製アイスクリームなど、ショッピングの合間の甘いひとときや食後の締めくくりにぴったりの逸品が楽しめる。

アントニア (Antonia) は、マムシャ・アル・サアディヤットに位置する、アラビア湾の紺碧の海を見下ろす美しいビーチサイドのイタリアンレストランだ。 アメリカのピザパーラーのような雰囲気だが、メニューは純粋なイタリアン。ボリュームたっぷりのカルパッチョ、クラシックなパスタ、そして何よりも特製サワードウピザは、50年の歴史を持つスターター生地のレシピで作られている。 デザートではティラミスが定番の人気を誇り、リラックスした景観の中でイタリアの家庭料理を堪能できるメニューが揃う。

ノビコフ アブダビ (Novikov Abu Dhabi) は、世界的に有名なフランチャイズの現地店で、アル・マリア島のザ・ガレリア・モール (The Galleria Mall) 内にある。 地中海料理が中心で、毎日打ちたてのパスタ、熟練の職人が調理した魚料理、冷製ガスパチョ、そして美味しいベリータルトなどが自慢である。 ランチメニューはお得感があり、アラカルトメニューも豊富で誰でも満足できるはずだ。 また、終日ピアニストが奏でる音楽が空間を満たし、体験を高めてくれる。

ヴィラ・ママス (Villa Mamas) はバーレーン人シェフ、ロアヤ・サレ (Roaya Saleh) が率い、ハリージ風のエレガントな料理で、アブダビの食文化に独自の足跡を残している。 温室のような店内には、植物、カラフルな工芸品、新鮮なフルーツが飾られ、棚には自家製スパイス、シロップ、料理本が並んでいる。 メニューには、チキン・マクブースやラム肉の角切りを添えたフムスなど、地元で愛されている味と料理が並び、家庭的でありながら洗練された雰囲気の中で提供される。

タパレレ (Taparelle) は、アブダビの芸術、文化、コミュニティイベントの拠点である先進的なマナラット・サアディヤットに位置する、視覚的に印象的なレストランである。 テラス席はゆったりとした食事に最適な場所で、土曜日のブランチは特に人気がある。 メニューはフランス料理とイタリア料理を融合させた独創的な料理で、ホタテのグルノブローワーズ、牛テールのラグー、クリスピーに焼いたシーバスなどが揃っている。

ピンコード・バイ・クナル・カプール (Pincode by Kunal Kapur) では、有名シェフ、クナル・カプール (Kunal Kapur) が手掛ける高級インド屋台料理を現代風にアレンジした料理を楽しめる。 ギャラリアモール内にあるこのレストランのスタイリッシュな内装は、高級感あふれるファブリックとセピア調の白黒パネル壁が特徴で、控えめなコロニアル調の優雅さを醸し出している。

ストローファイア・バイ・ロス・ショーンハン (Strawfire by Ross Shonhan) は、オーストラリア人シェフ、ロス・ショーンハン (Ross Shonhan) の鮮烈なアブダビデビューとなるレストランである。オープンキッチンから灯る炎が、ライブDJのビートとシンクロする。 藁焼きスタイルの調理法にこだわったこのレストランでは、燃え盛る藁で料理を素早く「舐める」ことで、独特の風味が生まれる。 エビトースト、味噌でコーティングしたチリアンシーバス、明太子スパゲッティといった看板メニューが目玉である。テラス席とオープンキッチンの席は、演出と快適さの両方を兼ね備えている。 特製カクテル、豊富な日本酒、そして毎晩を記憶に残るものにするスタッフ一同がこのレストランでの体験を締めくくる。

サンド＆コーアル (Sand & Koal) は、壮大な大統領官邸と輝くアラビア湾を見下ろすガゼボで、贅沢なビーチサイドダイニング体験を提供している。 夕日を眺めながらドリンクを楽しんだ後、薪焼きの特選料理を味わうのに最適な場所だ。 メニューには食欲をそそるステーキ、「リーフ＆ビーフ」のサーフ＆ターフ、そしてシェアできるボリュームたっぷりのシーフードプラッターを用意している。 スモークチョコレートムースやイチジクタルトといったデザートは、甘美な締めくくりを添え、ロマンチックな夜を過ごすのに最適なスポットとなっている。

これらのレストランはそれぞれ、アブダビの活気ある料理界に独自の雰囲気をもたらし、世界クラスの食事の目的地としての同市の評判を高める一翼を担っている。

特別賞 (Special Awards)

ミシュランガイドは特別賞を通じて、ホスピタリティ業界における幅広い貢献にスポットライトを当て、業界で最も才能があり意欲的な個人を表彰する。

ストローファイア・バイ・ロス・ショーンハンはエクセプショナルカクテル賞 (Exceptional Cocktail Award) を受賞した。調査員によれば、オーストラリア人シェフ、ロス・ショーンハンのアブダビデビューは、マリア・ルス・ガルシア (Maria Luz Garcia) とマヘシュ・ダミ (Mahesh Dhami) が率いる親密なカクテルバーで、生きた炎と活気のある雰囲気を醸し出し、クラシックとクリエイティブの両方の創作料理、美味しい軽食、そしてあらゆる機会を特別なものにする行き届いたサービスを提供する。

ヤングシェフ賞 (Young Chef Award) はセントレジスホテル (St. Regis hotel) 内にあるヴィラ・トスカーナ (Villa Toscana) が受賞した。 調査員たちは、スパゲッティ・アッレ・ヴォンゴレから仔牛のミラノ風、そして絶品のティラミスまで、伝統的なトスカーナ料理が熟練の技と情熱を込めて調理されていると評価した。 チームの専門性とレストランの素朴な魅力が、本場のトスカーナの味を生み出している。

レイズ・グリル (Ray's Grill) は、熱意と温かさ、そしてきめ細やかなおもてなしが評価されサービス賞 (Service Award) を受賞した。 コンラッド・エティハド・タワーズホテル (Conrad Etihad Towers Hotel) の63階に位置する同店では、スタッフによるシームレスなサービス提供が評価され、熟練の技で焼き上がるステーキと息を呑むような眺望で、比類のないダイニング体験をゲストに提供し、温かく迎え入れられ、大切にされていると感じてもらえるように尽力した。

オープニング・オブ・ザ・イヤー賞 (Opening of the Year Award) は、今年7月のオープン以来、アブダビに高い水準をもたらしてきたスリーフィルが受賞した。 アル・バティーン・マリーナ (Al Bateen Marina) に位置する3階建ての建物に構えるこのレストランと、そのモダンな日本料理に、調査員たちは非常に感銘を受けた。 ドバイ本店の姉妹店であるこの店舗は、はるかに規模が大きく、サービス、雰囲気、料理のすべてにおいて、リラックスした心地よい雰囲気を提供している。

