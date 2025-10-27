미쉐린 가이드 아부다비 (MICHELIN Guide Abu Dhabi) 제4차 에디션 공개

총 56개 레스토랑이 미쉐린 가이드 아부다비 2026 셀렉션에 포함

비브 구르망 신규 선정 3곳, 신규 셀렉션 레스토랑 8곳 등 총 11곳 추가

아랍에미리트공화국 아부다비, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미쉐린 가이드 아부다비 2026 (The MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026)이 네 번째 에디션을 공개하며, 도시의 최신 미식 핫스폿을 조명한다. 올해 선정에는 11개의 신규 레스토랑이 포함되었으며, 이 중 3곳은 훌륭한 품질과 가치의 음식을 제공하는 레스토랑에 수여되는 비브 구르망(Bib Gourmand) 등급을 받았다. 또한 기존에 미쉐린 원스타를 보유한 3곳의 레스토랑은 올해도 별을 유지했다.

미쉐린 가이드의 국제사업부 이사인 그웬달 풀레넥(Gwendal Poullennec)은 “미쉐린 가이드 아부다비 2026 레스토랑 셀렉션은 이 활기찬 도시의 미식 문화가 꾸준히 발전하고 성숙해지고 있음을 보여준다. 아부다비는 이제 문화 수도일 뿐 아니라 특별히 찾아올 만한 가치가 있는 미식 여행지로 자리잡고 있다”라며 “전 세계 다양한 요리 스타일이 어우러진 아부다비는 우아한 이탈리안 레스토랑과 현대적인 일본 레스토랑, 걸프 지역(Khaleeji)에서 영감을 받은 풍미, 혁신적인 퓨전 콘셉트까지 다채롭고 매력적인 식경험을 제공한다. 새롭게 지정된 비브 구르망과 유지된 미쉐린 원스타 등급은 아부다비가 미식 분야에서 창의성과 최고 수준을 유지하려는 의지를 다시 한 번 강조하고 있다. 아부다비의 레스토랑 지형이 계속 진화함에 따라, 이 도시는 뛰어난 음식은 물론이고 잊을 수 없는 경험까지 선사하며 더욱 역동적인 미래를 약속한다.””라고 밝혔다.

원 미쉐린 스타 (One MICHELIN Star)

미쉐린 스타는 뛰어난 요리를 제공하는 레스토랑에 수여되며, 다음의 5가지 보편적 기준에 따라 평가된다. 즉 재료의 품질을 비롯해 풍미의 조화, 조리 기술의 숙련도, 요리를 통해 표현되는 셰프의 개성, 메뉴 전반과 시간에 걸쳐 유지되는 일관성이 그것이다. 끊임없이 변화하는 미식 세계에서 해마다 최고 수준을 유지하는 것은 큰 도전이다. 창의성과 재능뿐 아니라 흔들림 없는 헌신, 정밀함, 꾸준함이 요구된다. 미쉐린 스타를 유지하는 것은 업계에서 가장 명망 있는 성취 중 하나이며, 2026년 에디션에서 세 곳의 레스토랑이 다시 한번 그 역량을 입증했다. Erth, Hakkasan, Talea by Antonio Guida가 모두 원스타 등급을 유지했다.

새로운 비브 구르망 (Bib Gourmands) 3곳

비브 구르망(Bib Gourmand)은 훌륭한 품질의 음식을 합리적인 가격에 제공하는 레스토랑에 부여되는 상이다.

Bua Thai Café는 야스 아일랜드 중심부의 대형 리테일 콤플렉스 안에 자리하고 있으며, 정통 태국 요리를 사랑하는 이들에게 아늑하고 다채로운 휴식 공간을 제공한다. 메뉴에는 간단하지만 풍미 가득한 태국식 런치가 준비되어 있으며, 찐 하가오, 생동감 있는 치킨 그린 커리, 많은 이들이 좋아하는 망고 스티키 라이스 디저트 등을 즐길 수 있다. 손님들은 활기찬 실내 분위기를 즐기거나, 날씨가 선선해지면 테라스 좌석을 선택할 수도 있다.

3Fils Abu Dhabi는 두바이에서 큰 사랑을 받은 레스토랑을 아부다비로 옮겨온 곳으로, 알 바틴 마리나에 자리잡고 있으며 세 층으로 구성된 대형 현대적 일본식 다이닝 공간을 갖추고 있다. 미니멀하고 모던한 디자인 덕분에 편안하면서도 활기찬 분위기가 형성되며, 야구 모자를 쓴 셰프들이 오픈 키친에서 숯불구이 베이비 치킨, 새우 요리, 사시미 등 현대적인 접시를 내어준다. 디저트 메뉴인 ‘Take Me To The Moon’은 초콜릿 애호가들의 꿈을 현실로 만들어주는 메뉴다.

Goldfish는 인상적인 마리나 몰 중심에 자리하고 있으며, 두바이 본점의 자매 매장으로 아크말 아누아르 셰프의 현대적 일본 요리를 선보인다. 활기차고 다채로운 메뉴에서 스시, 맛있는 꼬치, 라멘, 와규 슬라이더, 매콤한 누들 등 다양한 요리를 즐길 수 있다. 푸짐한 양과 뛰어난 가성비를 갖춰 쇼핑 후 허기진 배를 채우기에 완벽한 장소다.

가이드 셀렉션에 신규 추가된 레스토랑 8곳

Cipriani Dolci는 Cipriani 브랜드가 지닌 세련되고 우아한 분위기를 그대로 담아내면서도, 아부다비에 어울리는 독창적인 매력을 더했다. 마리나 몰 1층에 위치한 이곳은 조식, 브런치, 점심, 그리고 가벼운 식사까지 제공하며, 데일리 스페셜 메뉴와 피자도 즐길 수 있다. 케이크, 페이스트리, 수제 아이스크림 등 달콤한 디저트 선택 폭도 넓어 쇼핑 중 달콤한 휴식이나 식사의 완벽한 마무리로 안성맞춤이다.

Antonia는 맘샤 알 사디야트에서 아라비안 걸프의 에메랄드빛 바다를 바라보는 해변 이탈리안 레스토랑이다. 분위기는 클래식한 미국식 피자 가게를 연상시키지만, 메뉴는 정통 이탈리아 요리에 충실하다. 푸짐한 카르파초, 클래식 파스타, 그리고 50년간 이어온 사워도우 스타터로 만든 시그니처 사워도우 피자가 대표 메뉴다. 디저트로는 티라미수가 꾸준한 사랑을 받으며, 여유로운 풍경 속 이탈리아의 편안함을 담아낸다.

Novikov Abu Dhabi는 세계적으로 유명한 프랜차이즈의 아부다비 지점으로, 알 마르야 섬의 더 갤러리아 몰에 자리하고 있다. 지중해 요리를 중심으로 매일 신선하게 만든 파스타, 정교하게 준비된 생선 요리, 시원한 가스파초, 풍미 깊은 베리 타르트 등이 주목을 받는다. 점심 메뉴는 훌륭한 가성비를 제공하며, 알라카르트 메뉴 또한 다양하게 구성되어 누구나 만족할 수 있다. 피아니스트가 하루 종일 음악을 연주해 분위기를 더욱 특별하게 만든다.

Villa Mama는 바레인 출신 로야 살레 셰프가 선보이는 우아한 걸프(칼리지) 풍 요리로 아부다비의 미식 지형에 뚜렷한 존재감을 남긴다. 내부 공간은 식물과 다채로운 장식품, 신선한 과일, 직접 만든 향신료와 시럽, 요리책이 가득해 온실 같은 분위기를 연출한다. 치킨 마츠부스, 양고기 토핑의 후무스 등 지역에서 사랑받는 요리를 정성스럽게 선보이며, 편안하면서도 세련된 공간에서 즐길 수 있다.

Taparell은 예술, 문화, 커뮤니티 이벤트의 중심지인 마나랏 사디야트에 위치한 시각적으로도 인상적인 레스토랑이다. 테라스 좌석은 여유로운 식사를 즐기기에 최적이며, 특히 토요일 브런치가 큰 인기를 끌고 있다. 메뉴는 프렌치와 이탈리안 요리를 창의적으로 결합해, 관자 그르노블 스타일, 꼬리찜 라구, 바삭하게 구운 농어 요리 같은 매력적인 접시를 선보인다.

Pincode by Kunal Kapur는 유명 셰프 쿠날 카푸르가 업스케일 인도 스트리트 푸드를 현대적으로 재해석한 레스토랑이다. 더 갤러리아 몰에 위치한 이곳은 풍부한 패브릭과 세피아 톤의 흑백 패널 벽면으로 꾸며져 있어 세련된 콜로니얼 분위기를 자아낸다.

Strawfire by Ross Shonhan은 호주 출신 셰프 로스 쇼난의 아부다비 데뷔작으로, 오픈 키친의 화염이 라이브 DJ 음악과 어우러지며 역동적인 분위기를 만든다. 워라야키(Warayaki) 스타일 조리법을 중심으로, 불에 달군 짚으로 순간적으로 음식을 그을려 독특한 풍미를 더한다. 시그니처 메뉴인 프라운 토스트, 미소 글레이즈 칠리안 시배스, 스파게티 멘타이코 등이 특히 눈에 띄며, 테라스와 오픈 키친 좌석은 생동감 넘치는 경험을 제공한다. 맞춤형 칵테일과 다양한 사케, 세심한 서비스가 더해져 특별한 저녁 시간을 선사한다.

Sand & Koal은 아름다운 해변에서 고급 다이닝을 즐길 수 있는 곳으로, 장엄한 대통령궁과 반짝이는 아라비안 걸프를 바라보며 식사할 수 있는 가제보 좌석이 특징이다. 일몰을 감상하며 음료를 즐긴 뒤, 장작불로 조리한 요리를 맛보기에 완벽한 장소다. 육즙 가득한 스테이크, 서프 앤 터프 메뉴인 리프 앤 비프, 푸짐한 해산물 플래터 등이 대표적이며, 스모크 초콜릿 무스와 무화과 타르트 같은 디저트로 달콤하게 마무리할 수 있다. 로맨틱한 저녁 데이트 코스로도 손색없다.

이들 레스토랑은 각기 독창적인 개성을 더하며, 아부다비를 세계적 미식 도시로 성장시키는 데 기여하고 있다.

스페셜 어워즈

미쉐린 가이드는 스페셜 어워즈를 통해 환대 산업 전반에서 뛰어난 기여를 한 재능 있고 열정적인 개인들에게 주목한다.

Strawfire by Ross Shonhan은 Exceptional Cocktail Award를 수상했다. 호주 출신 로스 쇼난 셰프의 아부다비 데뷔작인 이곳은 화려한 불 쇼와 역동적인 분위기 속에서, 마리아 루즈 가르시아와 마헤시 다미가 이끄는 아담한 칵테일 바를 중심으로 클래식부터 창의적인 칵테일까지 폭넓은 메뉴를 선보인다. 훌륭한 스낵과 세심한 서비스가 더해져 모든 순간을 특별하게 만든다는 점을 미쉐린 인스펙터들이 인정했다.

Young Chef Award는 세인트 레지스 호텔에 위치한 Villa Toscana가 수상했다. 인스펙터들은 이곳에서 스파게티 알레 본골레부터 송아지고기 밀라네제, 그리고 돋보이는 티라미수까지 클래식한 토스카나 요리가 열정과 기술로 완성된다고 평가했다. 팀의 전문성과 레스토랑의 소박한 매력이 어우러져 투스카니의 정통 풍미를 전달한다.

Ray’s Grill은 Service Award를 받았다. 콘래드 에티하드 타워 호텔 63층에 위치한 이곳은 열정적이고 따뜻하며 세심한 환대가 돋보이며, 미쉐린 인스펙터들은 팀의 매끄러운 서비스 운영에 높은 점수를 주었다. 완벽하게 조리된 스테이크와 숨 막히는 전망이 더해져 방문객은 환영받고 소중히 대접받는다는 느낌을 받고 떠난다.

Opening of the Year Award는 지난 7월 오픈 이후 높은 평가를 받아 온 3Fils Abu Dhabi가 수상했다. 인스펙터들은 알 바틴 마리나에 자리한 3층 규모의 공간과, 현대적 감각의 일본 요리가 큰 인상을 주었다고 밝혔다. 두바이 본점의 자매 매장이지만 훨씬 넓은 공간 속에서 서비스, 분위기, 음식 모두에서 편안하고 즐거운 경험을 제공한다.

