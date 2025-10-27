《阿布扎比米其林指南》第四版正式发布

2026 年《阿布扎比米其林指南》共收录 56 家餐厅

收录名单新增 11 家餐厅，包括 3 家新晋“必比登推介”餐厅、8 家新晋“精选餐厅”

阿联酋阿布扎比, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年《阿布扎比米其林指南》隆重推出第四版，聚焦该城市餐饮领域的新晋代表。 本年度收录名单彰显了阿布扎比餐饮文化的日益成熟与多元：共有 11 家新餐厅入选，其中 3 家凭借高性价比卓越美食获评“必比登推介” (Bib Gourmand)；另有 3 家餐厅成功保住“米其林一星”荣誉。

《米其林指南》国际总监 Gwendal Poullennec 表示：“2026 年《阿布扎比米其林指南》的餐厅收录结果表明，这座活力之城的餐饮行业正持续稳步发展并走向成熟。这证明阿布扎比如今不仅是文化之都，更是一座值得专程前往的美食目的地。 从典雅的经典意大利菜、现代日式料理，到受海湾地区 Khaleeji 风味启发的特色菜品，再到创新融合菜系，阿布扎比汇聚了全球多样的美食类型，餐厅选择丰富且极具吸引力。 新晋‘必比登推介’餐厅的加入以及‘米其林一星’荣誉的成功保留，进一步凸显了该城市在美食领域追求卓越与创新的决心。 随着阿布扎比餐饮版图不断发展，这里不仅能提供卓越的美食体验，更能创造难忘的记忆，这座充满活力的城市未来可期。”

米其林一星

米其林星级授予烹饪水平卓越的餐厅，评选参考五项全球统一标准：食材品质、风味协调性、烹饪技艺熟练度、主厨通过菜品所展现的个人风格，以及同等重要的——全菜单菜品品质的长期稳定性。 在瞬息万变的美食行业中，年复一年维持卓越水准是一项真正的挑战， 这不仅需要创意与天赋，更离不开始终如一的专注、精准与稳定。 保住米其林星级是餐饮行业最具声望的成就之一。在 2026 年版指南中，共有 3 家餐厅再次展现了其精湛水准： Erth、Hakkasan、Talea by Antonio Guida 餐厅均成功保住星级荣誉。

3 家新晋“必比登推介”餐厅

“必比登推介”奖项旨在表彰指南收录餐厅中“提供优质美食且性价比出众”的佼佼者。

Bua Thai Café 隐匿于亚斯岛 (Yas Island) 核心区域的一座大型零售综合体中，为正宗泰餐爱好者打造了一处温馨多彩的休憩空间。 菜单主打简约却风味浓郁的泰式午餐，包括清蒸虾饺、色彩鲜亮的青咖喱鸡，以及备受喜爱的芒果糯米饭甜品。 食客既可在店内感受热闹氛围，也可在凉爽季节选择露台座位用餐。

3Fils Abu Dhabi 将迪拜知名的 3Fils 餐厅引入阿布扎比，选址于阿尔巴廷码头 (Al Bateen marina)，开设了一家上下三层的现代日式料理店。 餐厅设计简约现代，营造出轻松却不失活力的氛围。头戴棒球帽的厨师们从开放式厨房中直接递出招牌菜品，如炭烤童子鸡、鲜虾与刺身。 甜品“带我去月球”(Take Me To The Moon) 更是巧克力爱好者期待的美味。

Goldfish 餐厅位于人气旺盛的码头购物中心 (Marina Mall) 核心地段，是主厨 Akmal Anuar 打造的现代日式料理店，也是迪拜 Goldfish 餐厅的姊妹店，深受食客喜爱。 菜单丰富多样，涵盖各类寿司、风味烤串，以及拉面、牛迷你汉堡、辣面等主食。 餐厅菜品分量十足，性价比高，是购物一天后补充能量的理想之选。

8 家新晋指南收录餐厅

Cipriani Dolci 延续了 Cipriani 品牌标志性的精致优雅，同时为阿布扎比量身打造了独特风格。 餐厅位于码头购物中心 一层，供应早餐、早午餐、午餐及轻食小点心，每日提供特色菜品，还有披萨售卖。 无论是购物间隙想吃一份精致蛋糕、法式甜点或美味手工冰淇淋，还是为一餐画上甜蜜句号，这里都是绝佳选择。

Antonia 是一家迷人的海滨意式餐厅，坐落于萨迪亚特滨海大道 (Mamsha Al Saadiyat)，可俯瞰阿拉伯湾湛蓝的海水。 餐厅氛围复刻了美式披萨店的活力，菜单却纯粹还原意式风味，提供分量充足的生牛肉片、经典意面，最招牌的当属用“50 年酵母菌种”制作的酸面团披萨。 提拉米苏始终是甜品中的热门之选，在轻松惬意的海景环境中，为这份意式治愈系美食菜单画上完美句点。

Novikov Abu Dhabi 是全球知名餐饮连锁品牌 Novikov 在当地的分店，位于玛丽哈岛 (Al Maryah Island) 的盖勒利亚购物中心 (The Galleria Mall)。 餐厅以地中海菜系为核心，招牌菜品包括每日新鲜制作的意面、精湛烹饪的鱼类、冰镇西班牙冷汤，以及美味的浆果挞。 午餐菜单性价比出众，单点菜单则能满足不同食客的需求。 全天驻场的钢琴师演奏现场音乐，烘托氛围，进一步提升用餐体验。

Villa Mamas 由巴林主厨 Roaya Saleh 主理，以优雅的海湾地区风味菜系在阿布扎比餐饮界留下独特印记。 餐厅内部宛如一座温室，绿植环绕、彩色工艺品点缀，新鲜水果与摆满手工香料、糖浆及烹饪书籍的货架相映成趣。 菜单聚焦当地经典风味，如鸡肉焖饭、铺有羊肉块的鹰嘴豆泥，整体环境兼具居家温馨感与精致格调。

Taparelle 是一家视觉风格鲜明的餐厅，位于萨迪亚特文化区 (Manarat Saadiyat)—— 这里是阿布扎比艺术、文化与社区活动的核心枢纽。 露台是悠闲用餐的绝佳位置，周六早午餐尤其受欢迎。 菜单创意融合法式与意式菜系，招牌菜品包括格勒诺布尔式扇贝、牛尾肉酱意面和香煎炭烤海鲈。

Pincode by Kunal Kapur 邀请食客体验明星厨师 Kunal Kapur 对高端印度街头美食的现代演绎。 餐厅位于盖勒利亚购物中心，内饰风格精致，采用质感丰富的面料与棕褐色调的黑白镶板墙面，营造出含蓄的殖民时期优雅氛围。

Strawfire by Ross Shonhan 是澳大利亚厨师 Ross Shonhan 在阿布扎比的首次亮相。餐厅充满活力，开放式厨房跳动的火焰与现场 DJ 的节奏完美同步。 餐厅主打“藁烧”(Warayaki) 烹饪法：用燃烧的稻草快速“燎烤”食材，赋予其独特风味。 招牌菜品如虾多士、味噌智利海鲈、明太子意面备受好评；露台与开放式厨房座位兼具观赏性与舒适感。 定制鸡尾酒、各式清酒与团队贴心服务，共同确保每一个夜晚都令人难忘。

Sand & Koal 在阿拉伯帐篷式凉亭中提供奢华海滨用餐体验，可俯瞰宏伟的总统府和波光粼粼的阿拉伯湾。 这里是餐前小酌、观赏日落的绝佳地点，随后还能享用木火烤制的特色美食。 菜单包含令人垂涎的牛排、海鲜与牛肉双拼，以及适合分享的超大份海鲜拼盘。 烟熏巧克力慕斯、无花果挞等甜品为用餐收尾，是浪漫晚餐的理想之选。

上述每家餐厅都为阿布扎比活力四射的餐饮版图注入了独特魅力，助力这座城市稳步迈向世界级美食目的地。

特别奖项

《米其林指南》通过“特别奖项”聚焦酒店餐饮行业各领域的杰出贡献，表彰业内极具天赋与热忱的从业者。

Strawfire by Ross Shonhan 荣获“杰出鸡尾酒奖”，澳大利亚厨师 Ross Shonhan 在阿布扎比的首秀不仅带来了跳动火焰与活力氛围，还打造了一间精致鸡尾酒酒吧——由 Maria Luz Garcia 和 Mahesh Dhami 主理，供应经典与创意鸡尾酒，搭配美味小食，服务细致周到。指南评审员评价：“这里的每一个场景都充满独特感。”

“青年厨师奖”花落 Villa Toscana，该餐厅位于瑞吉酒店 (St. Regis hotel) 内。 指南评审员表示：“餐厅团队以精湛技艺与饱满热情烹制经典托斯卡纳菜品，从蛤蜊意面、米兰炸小牛肉到招牌提拉米苏，每一道都极具水准。 团队的专业素养与餐厅的乡村风情，共同还原了纯正的托斯卡纳风味。”

Ray's Grill 获得“服务奖”，该餐厅以热情、温暖且细致的服务获此殊荣。 餐厅位于 Conrad 阿提哈德塔酒店 (Conrad Etihad Towers Hotel) 63 层，评审员注意到：“团队服务无缝衔接，搭配精湛烹饪的牛排与绝佳景观，为食客打造了无可比拟的用餐体验，让每位客人都觉得备受尊崇。”

“年度新开餐厅奖”得主为 3Fils Abu Dhabi。自今年 7 月开业以来，该餐厅为阿布扎比餐饮界树立了高标杆。 评审员对其印象深刻：“餐厅坐落于阿尔巴廷码头的三层建筑内，主打现代日式料理； 作为迪拜 3Fils 的姊妹店，这家更大的分店在服务、氛围与菜品上均传递出轻松愉悦的感觉。”

