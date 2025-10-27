第四版《阿布達比米芝蓮指南》現已推出

2026 年《阿布達比米芝蓮指南》匯聚 56 間餐飲食肆

11 間餐廳新上榜，包括三間全新必比登推介餐廳和八間新入選餐廳

阿聯酋阿布達比, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年《阿布達比米芝蓮指南》（MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026） 第四版隆重登場，聚焦於市內全新美食好去處。 本年度入選的食肆反映了當地不斷提升的精緻程度和多樣性，共有十一間新入選餐廳，當中三間獲得了必比登推介的榮譽，以滋味美食和物超所值聞名遐邇，另外三間則蟬聯米芝蓮一星食肆的美譽。

米芝蓮指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「2026 年《阿布達比米芝蓮指南》的各間餐廳，均展示了這個活力都市的烹飪技術持續地穩步發展和愈趨成熟，證明阿布達比現在不僅是文化之都，亦是值得專程造訪的美食勝地。 市內提供來自全球各地的多元化菜系，擁有各式各樣令人興奮的食肆選擇，包括優雅的意大利經典菜餚、當代日本料理，以至受海灣風味（Khaleeji-inspired flavors）啟發和創新融合概念佳餚。 全新必比登推介的優秀食肆和既有的米芝蓮一星獎，進一步突顯這座城市在烹飪方面對卓越和創意的承諾。 阿布達比的餐廳風貌不斷演變之際，亦對提供非凡美食及難忘體驗作出承諾，令這個活力澎湃的地方前景一片光明。

米芝蓮一星獎

米芝蓮星級是一項榮譽，授予於那些展現卓越烹飪的餐飲食肆，並以五項普遍標準為依據：食材質素、和諧口味、精湛技藝、廚師透過菜式所展現的個性，以及整體菜譜和隨時間保持穩定的表現。 在這個變化多端的美食世界中，年復一年地保持卓越是一項真正的挑戰。 這不僅需要創意和才華，還講求堅定不移的奉獻精神、精確程度和貫徹始終的穩定性。 蟬聯米芝蓮之星是業界最具聲望的成就之一，而在米芝蓮 2026 年的出版中，有三間餐廳再度將其卓越廚藝展示於大家眼前。 Erth、Hakkasan 及 Talea by Antonio Guida 成功再次摘星。

新上榜的三家必比登推介餐廳

必比登推介餐廳獎項是用於表揚那些提供高質素美食而價格合理的餐飲食肆。

Bua Thai Café 隱身在亞斯島（Yas Island）心臟地帶的一個大型零售綜合建築內，為熱愛正宗泰國美食的食客提供了一個色彩繽紛的舒適空間。 菜單上提供簡單卻風味十足的泰式午餐，包括蒸蝦餃、翠綠的綠咖喱雞，以及深受歡迎的芒果糯米飯甜品。 食客可選擇在室內享受熱鬧的氣氛，或在涼爽的季節在露台上就坐。

3Fils Abu Dhabi 將備受讚譽的杜拜餐廳引入至首都，於阿爾巴廷（Al Bateen）碼頭設置一家佔地三層的現代化日本餐廳。 設計簡約而現代化，營造出一種輕鬆休閒而又活力十足的環境，頭戴棒球帽的廚師在開放式廚房中製作一系列時尚菜式如炭燒春雞、鮮蝦和刺身等。 餐廳的甜點「帶我到月球」（‘Take Me To The Moon’），令一眾朱古力愛好者夢想成真。

Goldfish 位於宏偉的 Marina Mall 購物中心內，這間由 Akmal Anuar 創辦的當代日本餐廳是杜拜原店的姊妹店，為食客帶來愉悅的用餐體驗。 菜譜提供色彩豐富且多樣化的小食如壽司、美味的串燒，以及拉麵、和牛小漢堡和香辣麵等菜品。 份量充足，性價比亦高，令該店成為整天購物後補充能量的理想好去處。

今次共有八間新餐廳獲納入指南之中。

Cipriani Dolci 挾著 Cipriani 的盛名而來，為食客帶來引頸以待的一切精緻與優雅特質，卻注入了阿布達比獨一無二的風格。 這間令人心動的餐廳位於 Marina Mall 地下，供應早餐、早午餐、午餐和小食，尚有每日精選甚至薄餅可供選擇。 客人可以享受精選蛋糕、法式糕點和美味的自製雪糕，適合在購物期間大快朵頤，或是用餐後以此作為完美句號。

Antonia 是一間優雅的海濱意大利餐廳，坐落於阿薩迪雅特海灘（Mamsha Al Saadiyat），俯瞰著波斯灣的藍天碧海。 此處散發著美式薄餅店的魅力，而菜譜則是正宗意大利風味，提供份量十足的 carpaccio 生肉片、經典意式麵食，焦點在於他們的招牌酸種薄餅，採用了五十年的老麵種配方製作而成。 在如此輕鬆怡人的環境之下享受意大利美食，餐後配上經典甜點 Tiramisu（提拉米蘇），為這餐畫上完美句號。

Novikov Abu Dhabi 為全球知名連鎖品牌於當地開設的分店，位於阿爾瑪莉雅島（Al Maryah Island）的 The Galleria Mall 商場內。 該店主打地中海菜餚，精選菜式包括每日新鮮製作的意式麵食、精心烹製的魚類、冰鎮番茄冷湯和美味的莓果撻。 午餐菜譜性價比高，並提供單點選項，確保可迎合每位食客的口味。 全天彈奏樂曲的鋼琴家，為這空間注入一絲優雅氣息，令用膳體驗更上一層樓。

Villa Mamas 在巴林籍主廚 Roaya Saleh 帶領下，以其出色的波斯灣風味菜餚，在阿布達比的餐飲界留下了獨特的印記。 室內種滿了植物令人聯想起溫室，並以色彩繽紛的藝術品及新鮮水果作為綴飾，書架上更擺滿了自製香料、糖漿和食譜書。 菜譜提供令人愛不釋手的地方風味和菜餚，如雞肉馬赫布斯及搭配羊肉粒的鷹嘴豆泥，食客可在溫馨精緻的環境下用膳。

Taparelle 是一間令人視覺為之震撼的餐廳，位於前衛的 Manarat Saadiyat，這裡是阿布達比的藝術、文化和社區活動樞紐。 露台是享受悠閒餐點的理想之地，餐廳星期六的早午餐更廣受歡迎。 菜譜為法式和意式料理的創意結合，特色菜餚包括格勒諾布爾扇貝、牛尾肉醬及炭燒脆皮海鱸魚。

Pincode by Kunal Kapur 誠邀食客體驗名廚 Kunal Kapur 以現代方式詮釋高級印度街頭美食。 餐廳位於 The Galleria Mall ，室內裝修盡顯時尚氣派，以華麗物料和褐色調的黑白拼接牆，營造出微妙的殖民風格優雅氣息。

Strawfire by Ross Shonhan 是澳洲籍廚師 Ross Shonhan 在阿布達比首度登場的餐廳，開放式廚房中的明火與現場 DJ 的節拍互相輝映。 Warayaki 風格的烹飪充滿特色，菜品通過燃燒稻草時冒出的火焰迅速燒熟，充滿獨特的風味。 招牌菜式包括蝦多士、味噌醬烤智利海鱸魚和明太子意大利粉，並設有露台和開放式廚房的座位，讓戲劇效果與舒適感並存。 為客戶專門定製的特色雞尾酒，配以各式清酒，令用膳體驗更臻完美，一切皆由專屬團隊悉心料理，確保每位賓客都能度過一個令人難以忘懷的晚上。

Sand & Koal 位於涼亭內，可俯瞰壯觀總統府和波光粼粼的波斯灣，並提供奢華海濱用餐體驗。 這裡是享受日落美景的一流地點，手握一杯飲品，隨後品味柴火烹調的特色美食。 菜譜上有令人垂涎的牛排、獨特的「海陸大餐」（“Reef and Beef”）組合，以及豐盛海鮮拼盤，適合與多人分享。 煙燻朱古力慕斯和無花果撻等甜點為用餐畫上完美句號，令這裡成為浪漫晚餐的理想地點。

上述餐飲食肆各自為阿布達比活力十足的美食景觀添上獨特風格，為推動當地成為世界一流用餐地點貢獻良多。

特別獎項

透過特別獎項，米芝蓮指南突顯了款待業的不同貢獻，向那些才華洋溢和滿載熱忱的專業人士致以崇高敬意。

Strawfire by Ross Shonhan 榮獲卓越雞尾酒獎（Exceptional Cocktail Award），澳洲籍廚師 Ross Shonhan 首次在阿布達比登場，於私隱度高的雞尾酒吧展現出結合明火和活力四射的氣氛，由 Maria Luz Garcia 和 Mahesh Dhami 主導，提供經典且富創意的調酒，搭配美味小吃和貼心服務，正如我們的評審所說，令每一次到訪都別具特色。

青年主廚獎（Young Chef Award）由 St. Regis（聖瑞吉斯）酒店的 Villa Toscana 奪得。 我們的評審認為，這裡的經典托斯卡納菜餚如蜆肉意大利粉、米蘭式小牛肉及其招牌提拉米蘇，都是以技藝和熱情精心製作的。 團隊的專業技術和餐廳的鄉村魅力，共同營造出正宗的托斯卡納風味。

Ray's Grill 以其熱情、友好且細心的款待而榮獲服務獎（Service Award）。 餐廳位於 Conrad Etihad Towers Hotel（康拉德艾提哈德塔酒店）63 樓，我們的評審注意到團隊的無縫服務，為客人提供了無與倫比的用餐體驗，配以精心烹製的牛排和壯觀的景色，讓客人感受到熱情的款待和被重視的感覺。

年度最佳開幕獎（Opening of the Year Award） 則授予於 3Fils Abu Dhabi，該餐廳自今年七月開業以來便在市內樹立了高標準。 阿爾巴廷碼頭三層建築內的餐廳及其現代日本菜餚，讓我們的評審留下深刻印象。 作為杜拜原店的姊妹店，這家規模更大的分店在服務、氣氛和菜式上，均予人輕鬆休閒和愉快的感覺。

