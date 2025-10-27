Die Piadina Romagnola g.g.A. – der authentische Genuss eines natürlichen und ehrlichen Lebensmittels

BERLIN, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn von authentischen italienischen Geschmackserlebnissen die Rede ist, gehört die Piadina Romagnola g.g.A. zu den repräsentativsten Symbolen der nationalen Gastronomietradition. Mit ihrem schlichten Rezept und ihrer Vielseitigkeit begeistert sie seit Langem auch deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher, die zunehmend Wert auf natürliche Zutaten, authentischen Geschmack und eine enge Verbindung zur Herkunftsregion legen.

Ihre Stärke liegt in der kurzen und ehrlichen Zutatenliste: Mehl, Wasser, Olivenöl oder Schweineschmalz und eine Prise Salz – nichts Überflüssiges, nur einfache, hochwertige Zutaten, die die Piadina zu einem natürlichen und gesunden Lebensmittel machen. Diese Schlichtheit, kombiniert mit der einfachen Zubereitung, macht sie ideal für alle, die zu jeder Tageszeit Geschmack und Natürlichkeit suchen.

Die zarte, goldene und leicht mürbe Konsistenz der Piadina Romagnola g.g.A., die durch das kurze Backen auf einer heißen Platte entsteht, unterscheidet sie deutlich von anderen Fladenbroten wie der Tortilla: Sie ist weniger elastisch, feiner und dadurch authentischer, leichter und bekömmlicher. Sie wird traditionell in der Mitte gefaltet oder in Stücke geschnitten, da der typische Teig kompakt und duftend bleibt – ein Merkmal, das ihre Qualität und Natürlichkeit unterstreicht. Natürlich lässt sie sich auch hervorragend rollen.

Ein weiterer Pluspunkt ist ihre Vielseitigkeit: Die Piadina Romagnola g.g.A. eignet sich perfekt für süße oder herzhafte Füllungen – ideal für Frühstück, leichte Mittagessen, Snacks oder ungezwungene Abendessen. Sie verbindet Einfachheit und Geschmack und bringt in jeder Situation ein Stück Italien auf den Tisch.

Die Piadina Romagnola g.g.A. zu genießen bedeutet, ein authentisches Erlebnis zu erleben: wenige Zutaten, viel Geschmack und eine Geschichte, die von Region, Kultur und Tradition erzählt.

Dies ist der Geist des europäischen Projekts „Choose the European Friendship: Piadina Romagnola g.g.A.“, das von der Europäischen Union und dem Konsortium zum Schutz und zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. mitfinanziert wird. Ziel ist es, im Ausland – insbesondere in Deutschland – eines der ikonischsten Produkte der italienischen Küche bekannter und beliebter zu machen und dabei seine zertifizierte Qualität und Echtheit hervorzuheben.

Piadina Romagnola g.g.A. – der Genuss eines einfachen, guten und authentischen Lebensmittels. Wenige Zutaten, unendliche Möglichkeiten.

Pressestelle:

SECNewgate Italia – Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

https://www.piadinaandfriends.com/

Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ba230cb-241f-47e2-ad5c-1bd6c15debee