Investeringsforeningen Sparinvest - Skift af market maker og udsteder

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse udsendt d. 30. april 2025 henledes opmærksomheden på, at foreningen skrifter market maker og bevisudsteder fra Jyske Bank A/S til Nykredit Bank A/S.

Skiftet træder i kraft pr. 1. november 2025 og implementeres på Nasdaqs platform fra næstkommende handelsdag, den 3. november 2025.

Market maker funktionen og bevisudstederydelse varetages herefter for samtlige af foreningens afdelinger, hvor disse ydelser anvendes, af Nykredit Bank A/S.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg