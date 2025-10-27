Ekstraordinære indfrielser (CK 93)

I medfør af kapitalmarkedsloven § 24, oplyser DLR Kredit hermed om ekstraordinære indfrielser pr. fredag den 24 oktober 2025.



Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.



Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til: Head of Rating & IR Jakob Kongsgaard Olsson tlf. nr. 33 42 07 06.



Med venlig hilsen



DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil