Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

 | Source: Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 20. oktober 2025 – 24. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 43 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse30.200.52116,74505.481.841
20. oktober 2025160.00018,262.921.600
21. oktober 2025150.00018,162.724.000
22. oktober 2025150.00018,102.715.000
23. oktober 2025150.00018,082.712.000
24. oktober 2025150.00017,922.688.000
I alt uge 43760.00018,1113.760.600
I alt akkumuleret 30.960.52116,77519.242.441

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 35.206.217 stk. egne aktier svarende til 2,42 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

Vedhæftede filer


Attachments

Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 43 2025 AS 70 2025 - Transaktioner under aktietilbagekøbsprogram

Recommended Reading