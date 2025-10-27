Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 20. oktober 2025 – 24. oktober 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 43 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 30.200.521 16,74 505.481.841 20. oktober 2025 160.000 18,26 2.921.600 21. oktober 2025 150.000 18,16 2.724.000 22. oktober 2025 150.000 18,10 2.715.000 23. oktober 2025 150.000 18,08 2.712.000 24. oktober 2025 150.000 17,92 2.688.000 I alt uge 43 760.000 18,11 13.760.600 I alt akkumuleret 30.960.521 16,77 519.242.441

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 35.206.217 stk. egne aktier svarende til 2,42 % af selskabets aktiekapital.

