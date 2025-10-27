Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 20. oktober 2025 – 24. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 43 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|30.200.521
|16,74
|505.481.841
|20. oktober 2025
|160.000
|18,26
|2.921.600
|21. oktober 2025
|150.000
|18,16
|2.724.000
|22. oktober 2025
|150.000
|18,10
|2.715.000
|23. oktober 2025
|150.000
|18,08
|2.712.000
|24. oktober 2025
|150.000
|17,92
|2.688.000
|I alt uge 43
|760.000
|18,11
|13.760.600
|I alt akkumuleret
|30.960.521
|16,77
|519.242.441
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 35.206.217 stk. egne aktier svarende til 2,42 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
