Aktietilbagekøbsprogram - uge 43

Dato        27. oktober 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 43

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 428.277 1.423,81 609.785.817
20. oktober 20255.0001.437,137.185.650
21. oktober 20255.0001.441,347.206.700
22. oktober 20256.0001.384,168.304.960
23. oktober 20256.4001.404,528.988.928
24. oktober 20256.5001.397,659.084.725
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 457.177 1.422,99 650.556.780
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt 871.377 1.320,38 1.150.545.486

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 871.377 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,43 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør


Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
131439XCSE20251020 9:13:42.433000
161439XCSE20251020 9:13:42.433000
201436XCSE20251020 9:16:19.694000
381438XCSE20251020 9:21:35.330000
201436XCSE20251020 9:28:57.866000
291436XCSE20251020 9:34:26.086000
191439XCSE20251020 9:37:46.648000
201438XCSE20251020 9:40:01.845000
31436XCSE20251020 9:47:01.543000
171436XCSE20251020 10:03:34.190000
31436XCSE20251020 10:03:34.190000
101436XCSE20251020 10:03:34.190000
191441XCSE20251020 10:18:03.543000
701441XCSE20251020 10:19:12.691000
61440XCSE20251020 10:19:12.709000
41440XCSE20251020 10:20:03.345000
61440XCSE20251020 10:20:03.345000
91440XCSE20251020 10:20:03.345000
221438XCSE20251020 10:21:22.954000
191438XCSE20251020 10:30:58.620000
201438XCSE20251020 10:34:20.091000
191437XCSE20251020 10:38:49.292000
101437XCSE20251020 10:39:09.210000
101436XCSE20251020 10:40:15.549000
91436XCSE20251020 10:40:15.549000
101438XCSE20251020 10:40:33.346000
101438XCSE20251020 10:57:11.086000
91438XCSE20251020 10:57:11.086000
281438XCSE20251020 11:08:55.061000
191438XCSE20251020 11:08:56.197000
191437XCSE20251020 11:23:04.204000
101437XCSE20251020 11:23:04.204000
91437XCSE20251020 11:23:04.204000
11439XCSE20251020 11:26:33.680000
201439XCSE20251020 11:30:07.111000
151439XCSE20251020 11:30:07.145000
41439XCSE20251020 11:30:07.147000
101439XCSE20251020 11:37:27.863000
201439XCSE20251020 12:09:19.212000
291441XCSE20251020 12:29:01.222000
281443XCSE20251020 12:59:44.212000
91443XCSE20251020 12:59:44.212000
141442XCSE20251020 13:06:17.903000
51442XCSE20251020 13:06:17.903000
41444XCSE20251020 13:06:50.150000
111444XCSE20251020 13:06:50.150000
3851442XCSE20251020 13:48:09.213900
601441XCSE20251020 14:21:32.774896
1191441XCSE20251020 14:21:32.774914
1211441XCSE20251020 14:21:32.774916
121439XCSE20251020 15:05:32.886637
81439XCSE20251020 15:05:32.886637
251439XCSE20251020 15:05:32.886637
4471439XCSE20251020 15:05:32.886670
81439XCSE20251020 15:05:32.886672
281437XCSE20251020 15:05:32.911528
1201437XCSE20251020 15:05:33.227957
781437XCSE20251020 15:05:33.227973
1741437XCSE20251020 15:05:33.228027
2751437XCSE20251020 15:05:43.648994
271437XCSE20251020 15:05:43.649013
981437XCSE20251020 15:05:43.649024
1431437XCSE20251020 15:35:01.548726
571437XCSE20251020 15:35:01.548803
471436XCSE20251020 15:35:01.573017
3531436XCSE20251020 15:35:01.580906
331431XCSE20251020 15:46:11.852898
21431XCSE20251020 15:46:18.909478
21431XCSE20251020 15:46:18.914076
21431XCSE20251020 15:46:18.922810
21431XCSE20251020 15:46:18.924026
11431XCSE20251020 15:46:18.926864
2581431XCSE20251020 15:46:18.932882
451429XCSE20251020 15:57:37.586000
201429XCSE20251020 15:58:30.410000
91429XCSE20251020 15:58:30.410000
101429XCSE20251020 15:58:30.410000
191430XCSE20251020 15:59:33.764000
101429XCSE20251020 15:59:39.767000
41429XCSE20251020 15:59:43.770000
101429XCSE20251020 15:59:49.778000
101432XCSE20251020 16:01:49.355000
101432XCSE20251020 16:02:07.617000
101432XCSE20251020 16:02:28.735000
101433XCSE20251020 16:02:50.319000
101433XCSE20251020 16:03:16.621000
101433XCSE20251020 16:03:52.735000
181433XCSE20251020 16:05:03.877000
181433XCSE20251020 16:05:14.270000
171433XCSE20251020 16:06:25.822000
61434XCSE20251020 16:08:53.164000
121434XCSE20251020 16:08:53.175000
121434XCSE20251020 16:08:53.178000
31434XCSE20251020 16:08:57.477000
171433XCSE20251020 16:09:25.191000
131434XCSE20251020 16:14:40.375000
11434XCSE20251020 16:14:42.048000
51436XCSE20251020 16:16:00.072000
41436XCSE20251020 16:16:00.072000
31437XCSE20251020 16:17:46.691000
131438XCSE20251020 16:21:11.919000
11438XCSE20251020 16:21:11.919000
121438XCSE20251020 16:21:11.926000
191438XCSE20251020 16:21:11.926000
111438XCSE20251020 16:21:14.133000
191438XCSE20251020 16:21:14.133000
121438XCSE20251020 16:21:14.133000
101438XCSE20251020 16:21:30.611000
191438XCSE20251020 16:21:30.611000
301438XCSE20251020 16:21:30.627000
191438XCSE20251020 16:21:30.627000
641436XCSE20251020 16:21:30.628000
671435XCSE20251020 16:21:30.671000
91435XCSE20251020 16:24:58.541000
201435XCSE20251020 16:24:58.541000
41436XCSE20251020 16:25:45.000000
141436XCSE20251020 16:25:45.000000
191436XCSE20251020 16:25:45.000000
251436XCSE20251020 16:25:45.000000
21436XCSE20251020 16:25:45.000000
161436XCSE20251020 16:25:45.000000
141436XCSE20251020 16:25:51.369000
101435XCSE20251020 16:25:59.737000
91435XCSE20251020 16:26:10.737000
231436XCSE20251020 16:43:07.477284
3001436XCSE20251020 16:45:10.708182
3231436XCSE20251020 16:45:10.708213
31435XCSE20251021 9:02:38.976000
191436XCSE20251021 9:03:01.551000
101433XCSE20251021 9:04:25.125000
91433XCSE20251021 9:05:41.676000
101433XCSE20251021 9:05:41.676000
91432XCSE20251021 9:07:35.585000
11432XCSE20251021 9:07:35.585000
101432XCSE20251021 9:07:35.585000
201430XCSE20251021 9:19:00.891000
11431XCSE20251021 9:22:36.753000
201430XCSE20251021 9:24:22.225000
11433XCSE20251021 9:26:31.355000
191431XCSE20251021 9:29:02.461000
21434XCSE20251021 9:37:33.539000
21434XCSE20251021 9:42:40.048000
191433XCSE20251021 9:49:09.215000
21434XCSE20251021 9:57:39.551000
71434XCSE20251021 9:57:39.551000
21432XCSE20251021 9:59:10.741000
11434XCSE20251021 10:02:38.976000
21433XCSE20251021 10:14:54.044808
301433XCSE20251021 10:16:02.070267
3011433XCSE20251021 10:16:02.070296
3001433XCSE20251021 10:50:24.211654
11437XCSE20251021 11:15:00.059214
201437XCSE20251021 11:16:54.023407
2611437XCSE20251021 11:22:29.264482
181437XCSE20251021 11:22:29.264512
281443XCSE20251021 11:44:36.450668
181443XCSE20251021 11:44:36.450668
281443XCSE20251021 11:44:36.450712
1261443XCSE20251021 11:44:36.450720
31441XCSE20251021 12:19:58.073576
11441XCSE20251021 12:35:05.063415
3461441XCSE20251021 12:42:28.186026
491441XCSE20251021 13:01:08.051000
91441XCSE20251021 13:01:08.051000
101440XCSE20251021 13:01:24.238000
91440XCSE20251021 13:01:24.238000
501440XCSE20251021 13:01:24.238141
91440XCSE20251021 13:01:24.255465
161442XCSE20251021 13:04:47.229000
21442XCSE20251021 13:07:23.569000
111442XCSE20251021 13:07:23.571000
101443XCSE20251021 13:09:09.234000
11441XCSE20251021 13:09:25.128000
181441XCSE20251021 13:10:20.536000
11441XCSE20251021 13:10:20.536000
91441XCSE20251021 13:10:20.536000
11443XCSE20251021 13:17:22.070000
31443XCSE20251021 13:22:23.563000
31444XCSE20251021 13:25:09.278000
11444XCSE20251021 13:27:24.587000
11444XCSE20251021 13:32:28.092000
61445XCSE20251021 13:33:58.259000
11443XCSE20251021 13:35:00.825000
201443XCSE20251021 13:35:00.825000
91443XCSE20251021 13:35:00.825000
171443XCSE20251021 13:35:00.825000
491443XCSE20251021 13:35:00.842000
221443XCSE20251021 13:35:42.100000
681444XCSE20251021 13:52:12.616000
401444XCSE20251021 13:52:12.620000
191444XCSE20251021 13:52:45.604000
41445XCSE20251021 13:53:13.005000
111446XCSE20251021 13:53:13.032000
11445XCSE20251021 13:53:16.223000
461445XCSE20251021 13:55:05.056000
31445XCSE20251021 13:57:27.082000
31445XCSE20251021 13:57:27.082000
21445XCSE20251021 14:02:23.087000
21445XCSE20251021 14:07:23.585000
131446XCSE20251021 14:07:30.886000
151446XCSE20251021 14:09:13.967000
81446XCSE20251021 14:09:29.834000
191444XCSE20251021 14:09:52.300000
491445XCSE20251021 14:11:52.766000
391444XCSE20251021 14:16:02.099000
11444XCSE20251021 14:16:29.053000
141445XCSE20251021 14:20:40.401000
11445XCSE20251021 14:24:04.228000
101445XCSE20251021 14:24:42.374000
21445XCSE20251021 14:27:41.926000
81445XCSE20251021 14:27:41.926000
21445XCSE20251021 14:32:18.584000
41445XCSE20251021 14:32:18.584000
371445XCSE20251021 14:34:33.044000
371444XCSE20251021 14:34:33.082000
251444XCSE20251021 14:34:40.314000
281443XCSE20251021 14:34:59.367000
21442XCSE20251021 14:35:02.339152
21443XCSE20251021 14:41:29.906000
41445XCSE20251021 14:47:08.606000
161446XCSE20251021 14:48:44.674000
671447XCSE20251021 14:48:53.715000
481446XCSE20251021 14:49:27.481000
101446XCSE20251021 14:49:27.481000
191445XCSE20251021 14:49:27.498000
101445XCSE20251021 14:49:27.500000
191445XCSE20251021 14:50:24.297000
101444XCSE20251021 15:03:36.384000
91444XCSE20251021 15:03:36.384000
91444XCSE20251021 15:03:36.384000
101443XCSE20251021 15:09:49.188000
91443XCSE20251021 15:09:49.188000
101443XCSE20251021 15:09:49.188000
91443XCSE20251021 15:09:49.188000
91443XCSE20251021 15:09:49.188000
101442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
481442XCSE20251021 15:18:17.202273
501442XCSE20251021 15:18:17.202327
911442XCSE20251021 15:18:17.202333
501442XCSE20251021 15:18:17.202367
171442XCSE20251021 15:18:17.222433
331442XCSE20251021 15:18:17.222450
101441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
101441XCSE20251021 15:27:05.230000
51443XCSE20251021 15:27:42.996000
51443XCSE20251021 15:27:50.018000
91443XCSE20251021 15:28:05.258000
41443XCSE20251021 15:28:38.016000
41443XCSE20251021 15:29:33.228000
281441XCSE20251021 15:34:40.101000
91441XCSE20251021 15:34:40.101000
101441XCSE20251021 15:34:40.101000
91441XCSE20251021 15:34:40.101000
91441XCSE20251021 15:34:40.101000
41441XCSE20251021 15:40:27.105000
641441XCSE20251021 15:40:40.060000
101441XCSE20251021 15:40:40.065000
101440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
101440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
21441XCSE20251021 15:52:18.228000
381440XCSE20251021 15:53:44.351000
91440XCSE20251021 15:53:44.351000
501441XCSE20251021 16:17:19.239141
501441XCSE20251021 16:17:19.239196
501441XCSE20251021 16:17:19.239231
501441XCSE20251021 16:17:21.168112
61441XCSE20251021 16:19:12.135987
501445XCSE20251021 16:28:51.511127
501446XCSE20251021 16:33:31.464387
501446XCSE20251021 16:33:31.482533
461446XCSE20251021 16:33:31.482533
171446XCSE20251021 16:33:31.501714
331446XCSE20251021 16:33:31.502452
501446XCSE20251021 16:33:31.784919
261446XCSE20251021 16:33:31.784937
501445XCSE20251021 16:37:09.553114
501445XCSE20251021 16:37:09.553158
501445XCSE20251021 16:37:09.568334
501445XCSE20251021 16:37:09.568488
131445XCSE20251021 16:37:09.841250
371445XCSE20251021 16:37:09.841279
501445XCSE20251021 16:38:06.105407
501445XCSE20251021 16:38:23.067768
501445XCSE20251021 16:38:23.067820
501445XCSE20251021 16:38:23.070244
501445XCSE20251021 16:38:23.070289
11444XCSE20251021 16:47:00.618953
31445XCSE20251021 16:48:05.437467
81445XCSE20251021 16:48:05.437467
421445XCSE20251021 16:48:05.437467
501445XCSE20251021 16:48:05.527385
501445XCSE20251021 16:48:10.892915
121445XCSE20251021 16:48:41.238976
381445XCSE20251021 16:48:42.052404
501445XCSE20251021 16:48:42.064565
501445XCSE20251021 16:48:42.064607
501445XCSE20251021 16:48:42.064654
501445XCSE20251021 16:48:42.070445
231445XCSE20251021 16:48:42.070445
501445XCSE20251021 16:48:42.077025
211445XCSE20251021 16:48:42.077025
21445XCSE20251021 16:48:42.077084
191428XCSE20251022 9:01:32.535000
101410XCSE20251022 9:01:37.204000
101410XCSE20251022 9:03:54.185000
101405XCSE20251022 9:03:55.209000
101411XCSE20251022 9:07:22.268000
101401XCSE20251022 9:10:50.723000
101396XCSE20251022 9:10:50.861000
501400XCSE20251022 9:14:33.976000
191404XCSE20251022 9:17:17.421000
101408XCSE20251022 9:19:23.134000
101405XCSE20251022 9:20:46.354000
101402XCSE20251022 9:20:51.346000
461400XCSE20251022 9:22:46.230220
2001400XCSE20251022 9:22:46.230226
41400XCSE20251022 9:22:46.230230
281402XCSE20251022 9:27:27.302000
191399XCSE20251022 9:30:00.026000
101398XCSE20251022 9:32:36.860000
91398XCSE20251022 9:32:36.860000
371388XCSE20251022 9:39:48.544000
1041385XCSE20251022 9:40:02.131960
1461385XCSE20251022 9:40:11.806258
101380XCSE20251022 9:43:30.447000
101373XCSE20251022 9:45:16.197000
201377XCSE20251022 9:52:30.862000
191381XCSE20251022 9:59:53.268000
281381XCSE20251022 10:05:00.036000
191380XCSE20251022 10:05:00.101000
201378XCSE20251022 10:07:48.194000
191375XCSE20251022 10:08:03.008000
2501373XCSE20251022 10:08:03.135621
101377XCSE20251022 10:18:14.422000
101378XCSE20251022 10:22:48.299000
91378XCSE20251022 10:22:48.299000
201384XCSE20251022 10:29:51.774000
91384XCSE20251022 10:29:51.774000
191382XCSE20251022 10:31:49.122000
41376XCSE20251022 10:32:14.513000
191375XCSE20251022 10:35:39.550000
191376XCSE20251022 10:36:28.087000
391374XCSE20251022 10:44:44.452000
281371XCSE20251022 11:01:31.148000
281373XCSE20251022 11:07:07.092000
201376XCSE20251022 11:09:27.846000
101386XCSE20251022 11:21:20.216000
101384XCSE20251022 11:21:20.236000
111385XCSE20251022 11:23:02.511000
101385XCSE20251022 11:31:36.183000
201387XCSE20251022 11:33:58.128000
101385XCSE20251022 11:39:50.193000
91385XCSE20251022 11:39:50.193000
191384XCSE20251022 11:45:47.275000
91384XCSE20251022 11:45:47.275000
101384XCSE20251022 11:45:47.275000
281383XCSE20251022 11:45:47.342000
391384XCSE20251022 11:59:25.185000
101388XCSE20251022 12:05:05.744000
101387XCSE20251022 12:11:22.480000
91387XCSE20251022 12:11:22.480000
191386XCSE20251022 12:11:22.486000
101384XCSE20251022 12:11:22.578000
381384XCSE20251022 12:11:22.578000
21389XCSE20251022 12:29:08.297000
381389XCSE20251022 12:29:08.297000
191387XCSE20251022 12:33:02.434000
191385XCSE20251022 12:34:58.027000
301385XCSE20251022 12:42:50.754000
301383XCSE20251022 12:43:05.086000
201383XCSE20251022 13:10:23.628000
461383XCSE20251022 13:19:18.036000
191383XCSE20251022 13:30:26.576000
91383XCSE20251022 13:30:26.576000
161382XCSE20251022 13:30:26.576158
91382XCSE20251022 13:30:26.593595
31382XCSE20251022 13:30:26.595465
71382XCSE20251022 13:30:26.595528
151382XCSE20251022 13:30:26.656324
251382XCSE20251022 13:30:27.166926
391382XCSE20251022 13:39:45.195000
91382XCSE20251022 13:39:45.195000
251382XCSE20251022 13:39:45.195695
71382XCSE20251022 13:39:45.195695
251382XCSE20251022 13:39:45.208501
251382XCSE20251022 13:39:45.208554
251382XCSE20251022 13:39:45.208656
251382XCSE20251022 13:39:45.208726
141382XCSE20251022 13:39:45.208786
111382XCSE20251022 13:39:45.208796
181382XCSE20251022 13:39:45.215190
251378XCSE20251022 13:40:52.201515
11378XCSE20251022 13:40:52.201515
251378XCSE20251022 13:40:52.206626
251378XCSE20251022 13:41:02.918557
251378XCSE20251022 13:41:02.918585
251378XCSE20251022 13:41:02.918601
251378XCSE20251022 13:41:02.918660
151378XCSE20251022 13:41:02.918660
251378XCSE20251022 13:41:02.918664
251378XCSE20251022 13:41:02.918694
251378XCSE20251022 13:41:02.918699
91378XCSE20251022 13:41:02.918703
41375XCSE20251022 13:41:13.857000
251375XCSE20251022 13:41:13.857000
41374XCSE20251022 13:46:52.378110
161374XCSE20251022 13:46:52.378149
201374XCSE20251022 13:46:52.378181
411374XCSE20251022 13:46:52.378181
191374XCSE20251022 13:46:52.378190
491375XCSE20251022 14:03:33.021000
201374XCSE20251022 14:03:33.419730
201374XCSE20251022 14:03:33.419761
211374XCSE20251022 14:03:33.419761
891374XCSE20251022 14:03:33.419767
551372XCSE20251022 14:07:45.558000
301370XCSE20251022 14:19:22.041000
41372XCSE20251022 14:23:03.535000
41372XCSE20251022 14:23:13.386000
41372XCSE20251022 14:23:29.536000
41373XCSE20251022 14:23:50.587000
381371XCSE20251022 14:30:18.399000
91371XCSE20251022 14:30:18.399000
81370XCSE20251022 14:35:11.345011
161370XCSE20251022 14:35:11.345079
241370XCSE20251022 14:35:11.345175
241370XCSE20251022 14:35:11.345469
21370XCSE20251022 14:35:11.364000
251370XCSE20251022 14:35:11.364000
181370XCSE20251022 14:35:11.364000
21370XCSE20251022 14:35:11.364000
101370XCSE20251022 14:35:11.364013
141370XCSE20251022 14:35:11.364427
31370XCSE20251022 14:35:11.364695
31370XCSE20251022 14:35:11.364721
181370XCSE20251022 14:35:11.452344
241370XCSE20251022 14:35:11.452399
241370XCSE20251022 14:35:11.466317
241370XCSE20251022 14:35:11.466373
201370XCSE20251022 14:35:11.466390
41370XCSE20251022 14:35:11.466394
81370XCSE20251022 14:35:11.466418
161370XCSE20251022 14:35:11.466420
101370XCSE20251022 14:35:11.473927
191375XCSE20251022 14:43:36.212000
281376XCSE20251022 14:46:07.420000
121380XCSE20251022 15:04:40.882000
371380XCSE20251022 15:06:20.895000
301378XCSE20251022 15:07:13.193000
201377XCSE20251022 15:09:54.137000
21374XCSE20251022 15:13:57.834000
181374XCSE20251022 15:13:57.835000
101374XCSE20251022 15:13:57.836000
241372XCSE20251022 15:13:59.119263
241372XCSE20251022 15:13:59.129374
541372XCSE20251022 15:13:59.129374
241372XCSE20251022 15:13:59.134588
191372XCSE20251022 15:13:59.135848
51372XCSE20251022 15:13:59.135897
241372XCSE20251022 15:13:59.140873
241372XCSE20251022 15:13:59.140905
241372XCSE20251022 15:13:59.140906
241372XCSE20251022 15:13:59.140931
41372XCSE20251022 15:13:59.144646
201371XCSE20251022 15:25:12.460000
91371XCSE20251022 15:25:12.460000
101371XCSE20251022 15:25:12.460000
91371XCSE20251022 15:25:12.460000
101371XCSE20251022 15:25:12.460000
91371XCSE20251022 15:25:12.460000
201377XCSE20251022 15:37:31.941000
101378XCSE20251022 15:44:11.220000
101378XCSE20251022 15:44:58.536000
101378XCSE20251022 15:45:39.536000
371378XCSE20251022 15:45:45.659000
291377XCSE20251022 15:47:05.201000
61378XCSE20251022 15:57:49.604000
11378XCSE20251022 15:57:49.604000
11378XCSE20251022 15:57:49.604000
461378XCSE20251022 15:57:49.604000
461378XCSE20251022 15:57:49.604000
21378XCSE20251022 15:57:49.604000
651379XCSE20251022 15:58:39.434000
391388XCSE20251022 16:00:32.801000
301388XCSE20251022 16:01:02.620000
291387XCSE20251022 16:01:06.346000
161389XCSE20251022 16:01:41.276000
281388XCSE20251022 16:01:44.986000
191386XCSE20251022 16:01:50.354000
191389XCSE20251022 16:03:52.673000
191389XCSE20251022 16:04:59.529000
191388XCSE20251022 16:05:20.337000
51388XCSE20251022 16:06:04.497000
51387XCSE20251022 16:06:06.692000
141387XCSE20251022 16:06:06.692000
151387XCSE20251022 16:08:13.539000
501387XCSE20251022 16:23:19.087658
501387XCSE20251022 16:23:19.087792
501387XCSE20251022 16:23:19.087797
501387XCSE20251022 16:23:19.087805
161387XCSE20251022 16:23:19.097783
71387XCSE20251022 16:32:54.314695
501391XCSE20251022 16:40:28.064824
501391XCSE20251022 16:40:28.064864
501391XCSE20251022 16:40:28.064872
501391XCSE20251022 16:40:28.064915
501391XCSE20251022 16:40:28.080195
501391XCSE20251022 16:40:28.080288
501391XCSE20251022 16:40:28.084948
501391XCSE20251022 16:40:28.084979
501391XCSE20251022 16:40:28.686606
501391XCSE20251022 16:40:28.686679
251390XCSE20251022 16:44:51.478236
251390XCSE20251022 16:44:51.478285
251390XCSE20251022 16:44:52.742344
251390XCSE20251022 16:44:54.536528
251390XCSE20251022 16:45:01.054137
251390XCSE20251022 16:45:01.054196
61390XCSE20251022 16:45:01.723925
191390XCSE20251022 16:45:03.119538
251391XCSE20251022 16:46:10.079273
201391XCSE20251022 16:46:10.099230
11391XCSE20251022 16:46:10.145513
41391XCSE20251022 16:46:13.994582
251391XCSE20251022 16:46:13.994621
251392XCSE20251022 16:49:06.490042
271392XCSE20251022 16:49:06.490042
251392XCSE20251022 16:49:06.490059
251392XCSE20251022 16:49:10.779547
251394XCSE20251022 16:49:57.572965
251394XCSE20251022 16:50:08.490089
5981395XCSE20251022 16:51:29.475156
91406XCSE20251023 9:00:19.470000
201412XCSE20251023 9:04:28.938000
201415XCSE20251023 9:07:48.522000
401415XCSE20251023 9:07:48.557000
191412XCSE20251023 9:14:45.503000
191412XCSE20251023 9:16:34.764000
191413XCSE20251023 9:16:39.257000
191413XCSE20251023 9:16:43.739000
101412XCSE20251023 9:25:42.689000
291410XCSE20251023 9:28:33.828000
101410XCSE20251023 9:28:33.828000
101410XCSE20251023 9:28:33.828000
91410XCSE20251023 9:28:33.828000
2001410XCSE20251023 9:28:33.828235
591410XCSE20251023 9:28:33.843000
491409XCSE20251023 9:28:43.614000
91411XCSE20251023 9:31:04.322000
101411XCSE20251023 9:31:04.322000
81411XCSE20251023 9:31:04.322000
111411XCSE20251023 9:31:04.322000
111411XCSE20251023 9:31:20.584000
281409XCSE20251023 9:31:46.268000
191408XCSE20251023 9:32:43.148000
391406XCSE20251023 9:36:25.483000
101406XCSE20251023 9:36:25.483000
91406XCSE20251023 9:36:25.483000
101406XCSE20251023 9:36:25.483000
3001406XCSE20251023 9:36:25.483918
371405XCSE20251023 9:40:07.907000
91405XCSE20251023 9:40:07.907000
201406XCSE20251023 9:43:40.240000
101405XCSE20251023 9:45:36.094000
101404XCSE20251023 9:47:32.585000
91404XCSE20251023 9:47:32.585000
201403XCSE20251023 9:48:24.911000
201401XCSE20251023 9:49:03.284000
201401XCSE20251023 9:49:03.601000
201400XCSE20251023 9:56:56.205000
91400XCSE20251023 9:56:56.205000
101400XCSE20251023 9:56:56.205000
91400XCSE20251023 9:56:56.205000
101400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
391400XCSE20251023 10:07:35.465000
91400XCSE20251023 10:07:35.465000
211400XCSE20251023 10:07:35.597000
171400XCSE20251023 10:12:58.414000
211400XCSE20251023 10:12:58.414000
101400XCSE20251023 10:12:58.414000
151400XCSE20251023 10:12:58.450000
331404XCSE20251023 10:35:31.365000
231404XCSE20251023 10:35:31.366000
171405XCSE20251023 10:37:00.293000
211405XCSE20251023 10:37:00.293000
191404XCSE20251023 10:47:40.639000
91404XCSE20251023 10:47:40.639000
301405XCSE20251023 10:55:41.072000
711405XCSE20251023 10:55:41.072000
391403XCSE20251023 10:56:50.185000
121404XCSE20251023 10:57:25.965000
151405XCSE20251023 11:07:59.965000
591405XCSE20251023 11:07:59.965000
281405XCSE20251023 11:09:24.983000
371404XCSE20251023 11:11:22.278000
191403XCSE20251023 11:28:20.639000
91403XCSE20251023 11:28:20.639000
301404XCSE20251023 11:28:20.639000
521404XCSE20251023 11:28:20.639000
831406XCSE20251023 11:37:21.372000
11405XCSE20251023 11:37:25.758000
231405XCSE20251023 11:37:25.758000
611405XCSE20251023 11:37:25.758000
91405XCSE20251023 11:37:25.758000
491404XCSE20251023 11:44:39.014000
101404XCSE20251023 11:44:39.014000
461403XCSE20251023 11:45:56.094000
371402XCSE20251023 11:46:30.013000
131401XCSE20251023 11:47:31.410000
151401XCSE20251023 11:51:12.520000
131401XCSE20251023 11:51:12.520000
191400XCSE20251023 11:51:43.802000
391400XCSE20251023 11:58:31.301000
101400XCSE20251023 11:58:31.301000
381399XCSE20251023 12:00:37.837000
201399XCSE20251023 12:12:23.088000
81399XCSE20251023 12:12:23.088000
21399XCSE20251023 12:12:23.088000
281399XCSE20251023 12:13:11.147000
211397XCSE20251023 12:13:35.910000
51401XCSE20251023 12:30:56.929000
81401XCSE20251023 12:30:56.929000
81401XCSE20251023 12:30:56.929000
231401XCSE20251023 12:30:56.929000
401401XCSE20251023 12:32:51.974000
301400XCSE20251023 12:51:16.087000
101400XCSE20251023 12:51:16.087000
101400XCSE20251023 12:51:16.087000
101400XCSE20251023 12:51:16.087000
21403XCSE20251023 12:55:43.345000
811403XCSE20251023 12:55:43.345000
191404XCSE20251023 12:56:35.554000
401403XCSE20251023 12:56:45.881000
101403XCSE20251023 13:02:14.301000
11403XCSE20251023 13:03:27.683000
151403XCSE20251023 13:03:27.683000
101403XCSE20251023 13:04:52.000000
201402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
91402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
291404XCSE20251023 13:31:07.015000
281402XCSE20251023 13:31:45.089000
91402XCSE20251023 13:31:45.089000
281402XCSE20251023 13:36:03.669000
91402XCSE20251023 13:36:03.669000
301402XCSE20251023 13:36:03.754000
891402XCSE20251023 13:36:03.754000
21401XCSE20251023 13:36:03.754000
371401XCSE20251023 13:36:03.777000
11400XCSE20251023 13:40:27.535000
381400XCSE20251023 13:42:11.735000
151400XCSE20251023 13:42:11.798000
101400XCSE20251023 13:43:11.086000
291399XCSE20251023 13:43:37.345000
1001398XCSE20251023 13:45:13.571000
31398XCSE20251023 13:45:13.571000
191398XCSE20251023 13:45:13.571000
181398XCSE20251023 13:45:13.571000
81400XCSE20251023 13:46:11.348000
21400XCSE20251023 13:46:11.348000
391400XCSE20251023 13:51:28.994000
201400XCSE20251023 13:55:39.113000
101399XCSE20251023 13:59:30.873000
191399XCSE20251023 14:00:55.533000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
101398XCSE20251023 14:03:29.610000
91398XCSE20251023 14:03:50.393000
31398XCSE20251023 14:03:50.393000
71396XCSE20251023 14:04:37.486000
101398XCSE20251023 14:04:53.349000
411396XCSE20251023 14:05:16.412000
71396XCSE20251023 14:05:16.412000
101396XCSE20251023 14:05:16.412000
41398XCSE20251023 14:11:11.014000
281400XCSE20251023 14:27:03.186000
91400XCSE20251023 14:27:03.186000
10001406XCSE20251023 15:13:13.479618
7801408XCSE20251023 15:15:09.232764
91410XCSE20251023 15:18:46.792000
91409XCSE20251023 15:19:22.633000
101408XCSE20251023 15:20:01.331000
101407XCSE20251023 15:20:28.827000
101407XCSE20251023 15:22:22.199000
281407XCSE20251023 15:27:37.191000
101407XCSE20251023 15:27:37.194000
101407XCSE20251023 15:30:31.046000
191407XCSE20251023 15:32:19.349000
371407XCSE20251023 15:34:43.070000
71407XCSE20251023 15:35:17.399000
281406XCSE20251023 15:35:35.189000
91406XCSE20251023 15:35:35.189000
101406XCSE20251023 15:38:23.350000
101406XCSE20251023 15:39:23.349000
91406XCSE20251023 15:40:29.348000
11406XCSE20251023 15:40:29.348000
101405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.521000
391404XCSE20251023 15:46:05.111000
281403XCSE20251023 15:50:05.750000
91403XCSE20251023 15:50:05.750000
101403XCSE20251023 15:50:47.348000
101403XCSE20251023 15:51:46.348000
201402XCSE20251023 15:52:33.054000
101402XCSE20251023 15:53:46.126000
191401XCSE20251023 15:54:07.217000
91401XCSE20251023 15:54:07.217000
101401XCSE20251023 15:55:59.152000
291401XCSE20251023 15:58:11.459000
111402XCSE20251023 15:58:21.349000
281402XCSE20251023 16:01:42.020000
101402XCSE20251023 16:01:42.032000
101402XCSE20251023 16:03:00.531000
291401XCSE20251023 16:07:38.074000
91401XCSE20251023 16:07:38.074000
101401XCSE20251023 16:07:38.074000
91401XCSE20251023 16:07:38.074000
31403XCSE20251023 16:09:54.287000
91403XCSE20251023 16:09:54.287000
81403XCSE20251023 16:09:54.287000
71403XCSE20251023 16:09:54.293000
81402XCSE20251023 16:09:56.216000
381401XCSE20251023 16:10:38.039000
11401XCSE20251023 16:10:38.115000
11400XCSE20251023 16:12:19.633000
181400XCSE20251023 16:12:19.633000
91400XCSE20251023 16:12:19.633000
91400XCSE20251023 16:12:19.633000
571403XCSE20251023 16:20:03.472000
2511401XCSE20251023 16:24:14.288371
91403XCSE20251024 9:00:24.424000
201396XCSE20251024 9:03:21.428000
321394XCSE20251024 9:05:14.605145
1681394XCSE20251024 9:05:14.605166
2001392XCSE20251024 9:05:26.034562
611392XCSE20251024 9:05:57.490978
891392XCSE20251024 9:05:57.490998
971390XCSE20251024 9:06:24.759386
611390XCSE20251024 9:06:24.759417
411390XCSE20251024 9:07:34.529788
11390XCSE20251024 9:07:42.407404
141388XCSE20251024 9:15:30.000243
161388XCSE20251024 9:15:30.000271
611388XCSE20251024 9:15:30.000273
1301388XCSE20251024 9:15:30.000275
91386XCSE20251024 9:17:21.079000
91386XCSE20251024 9:19:03.817000
91386XCSE20251024 9:19:03.817000
91386XCSE20251024 9:19:03.817000
301388XCSE20251024 9:19:57.837000
291384XCSE20251024 9:23:26.700000
91389XCSE20251024 9:32:23.780000
191389XCSE20251024 9:32:54.188000
201389XCSE20251024 9:38:23.451000
191387XCSE20251024 9:48:47.936000
101387XCSE20251024 9:48:47.936000
101387XCSE20251024 9:52:41.449000
51390XCSE20251024 9:59:58.328000
671390XCSE20251024 9:59:58.328000
201388XCSE20251024 10:10:23.917000
231390XCSE20251024 10:11:09.283000
61390XCSE20251024 10:11:09.283000
361390XCSE20251024 10:11:09.283000
11390XCSE20251024 10:11:09.283000
801390XCSE20251024 10:11:09.283000
51390XCSE20251024 10:11:09.324000
311390XCSE20251024 10:11:09.327000
201388XCSE20251024 10:13:56.046000
191387XCSE20251024 10:15:00.198000
371387XCSE20251024 10:18:38.794000
601389XCSE20251024 10:28:11.714000
211389XCSE20251024 10:28:11.714000
61389XCSE20251024 10:29:38.803000
641388XCSE20251024 10:37:10.272000
191387XCSE20251024 10:38:18.795000
201385XCSE20251024 10:39:31.083000
101385XCSE20251024 10:39:31.083000
51389XCSE20251024 10:42:39.600000
51389XCSE20251024 10:42:39.639000
51389XCSE20251024 10:42:39.681000
101388XCSE20251024 10:50:38.126000
201386XCSE20251024 10:55:02.754000
91386XCSE20251024 10:55:02.754000
31389XCSE20251024 10:56:33.970000
461389XCSE20251024 10:56:33.970000
501389XCSE20251024 10:56:33.970000
51389XCSE20251024 10:56:34.053000
51389XCSE20251024 10:56:34.095000
51389XCSE20251024 10:56:34.471000
61389XCSE20251024 10:56:35.630000
51389XCSE20251024 10:56:36.242000
61389XCSE20251024 10:56:41.242000
51389XCSE20251024 10:56:41.281000
61389XCSE20251024 10:56:44.539000
41389XCSE20251024 10:56:44.539000
51389XCSE20251024 10:57:15.638000
51389XCSE20251024 10:57:15.638000
61389XCSE20251024 10:57:49.638000
41389XCSE20251024 10:57:49.638000
51389XCSE20251024 10:58:45.641000
51389XCSE20251024 10:58:45.641000
61389XCSE20251024 10:59:38.269000
191388XCSE20251024 10:59:53.658000
101387XCSE20251024 11:01:03.458000
61388XCSE20251024 11:04:00.975000
51388XCSE20251024 11:06:38.253000
101386XCSE20251024 11:07:03.784000
361387XCSE20251024 11:08:09.403000
201388XCSE20251024 11:16:45.489000
481388XCSE20251024 11:16:47.505000
101388XCSE20251024 11:17:31.461000
271388XCSE20251024 11:22:46.523000
101388XCSE20251024 11:29:17.083000
191389XCSE20251024 11:33:33.037000
201390XCSE20251024 11:42:34.089000
191390XCSE20251024 11:45:06.356000
191393XCSE20251024 11:47:15.640000
191392XCSE20251024 11:47:45.576000
191391XCSE20251024 12:01:10.971000
91391XCSE20251024 12:01:10.971000
101391XCSE20251024 12:04:46.608000
101392XCSE20251024 12:22:30.420000
101392XCSE20251024 12:23:53.089000
51394XCSE20251024 12:27:22.297000
61394XCSE20251024 12:31:03.817000
61394XCSE20251024 12:31:59.802000
51394XCSE20251024 12:32:41.242000
11394XCSE20251024 12:34:33.984000
11394XCSE20251024 12:35:07.080000
51394XCSE20251024 12:35:37.001000
61394XCSE20251024 12:35:37.115000
51394XCSE20251024 12:35:37.171000
51394XCSE20251024 12:35:40.496000
121394XCSE20251024 12:35:40.496000
61394XCSE20251024 12:35:40.538000
61394XCSE20251024 12:35:40.630000
261394XCSE20251024 12:35:40.632000
61394XCSE20251024 12:35:40.998000
61394XCSE20251024 12:35:41.095000
61394XCSE20251024 12:35:43.956000
121394XCSE20251024 12:35:43.956000
51394XCSE20251024 12:35:46.242000
121394XCSE20251024 12:35:46.245000
51394XCSE20251024 12:35:47.642000
81394XCSE20251024 12:35:47.908000
61394XCSE20251024 12:35:54.543000
51394XCSE20251024 12:35:55.350000
61394XCSE20251024 12:36:34.818000
41392XCSE20251024 12:36:50.194000
61392XCSE20251024 12:38:29.521000
41392XCSE20251024 12:38:29.521000
91392XCSE20251024 12:38:29.521000
101391XCSE20251024 12:43:35.186000
91391XCSE20251024 12:43:35.186000
201390XCSE20251024 13:04:28.084000
101390XCSE20251024 13:04:28.084000
101390XCSE20251024 13:04:28.084000
91390XCSE20251024 13:04:28.084000
51394XCSE20251024 13:05:54.975000
221395XCSE20251024 13:06:57.515000
191395XCSE20251024 13:07:02.327000
61396XCSE20251024 13:07:53.035000
61396XCSE20251024 13:07:53.129000
51396XCSE20251024 13:08:00.874000
51396XCSE20251024 13:08:00.906000
51396XCSE20251024 13:08:01.242000
801401XCSE20251024 13:24:23.466000
531403XCSE20251024 13:30:27.413000
81403XCSE20251024 13:30:27.413000
121403XCSE20251024 13:30:27.413000
191402XCSE20251024 13:31:10.942000
201401XCSE20251024 13:33:59.533000
191399XCSE20251024 13:34:56.283000
191398XCSE20251024 13:59:20.082000
91398XCSE20251024 13:59:20.082000
101398XCSE20251024 13:59:20.082000
131402XCSE20251024 14:03:47.762000
111404XCSE20251024 14:09:55.100000
111404XCSE20251024 14:09:59.414000
111404XCSE20251024 14:10:07.219000
61404XCSE20251024 14:10:07.219000
51404XCSE20251024 14:10:49.787000
61404XCSE20251024 14:10:49.827000
51404XCSE20251024 14:10:49.887000
51404XCSE20251024 14:10:50.260000
61404XCSE20251024 14:10:50.764000
51404XCSE20251024 14:10:51.242000
51404XCSE20251024 14:10:51.303000
61403XCSE20251024 14:10:51.305000
301403XCSE20251024 14:11:07.172000
281403XCSE20251024 14:11:18.949000
301403XCSE20251024 14:11:19.007000
281402XCSE20251024 14:11:43.786000
201402XCSE20251024 14:19:12.622000
201401XCSE20251024 14:21:05.886000
91401XCSE20251024 14:21:05.886000
111403XCSE20251024 14:34:24.379000
31403XCSE20251024 14:34:24.379000
51403XCSE20251024 14:34:24.379000
31403XCSE20251024 14:34:24.379000
61403XCSE20251024 14:35:51.668000
51403XCSE20251024 14:35:51.707000
61403XCSE20251024 14:36:01.365000
61403XCSE20251024 14:36:07.347000
61403XCSE20251024 14:36:07.389000
51403XCSE20251024 14:36:08.014000
51403XCSE20251024 14:37:31.813000
281401XCSE20251024 14:39:35.272000
281401XCSE20251024 14:39:35.277000
291400XCSE20251024 14:40:35.349000
31399XCSE20251024 14:40:35.395000
251399XCSE20251024 14:40:35.395000
201398XCSE20251024 14:41:45.970000
91398XCSE20251024 14:41:45.976000
201398XCSE20251024 14:41:45.976000
301398XCSE20251024 14:45:05.259000
41397XCSE20251024 14:45:05.286000
191397XCSE20251024 14:54:45.942000
201396XCSE20251024 14:58:00.207000
101396XCSE20251024 14:58:00.207000
101396XCSE20251024 14:58:00.207000
101396XCSE20251024 14:58:00.207000
191397XCSE20251024 15:02:50.929000
301399XCSE20251024 15:03:08.712000
291398XCSE20251024 15:03:21.132000
191398XCSE20251024 15:04:36.026000
201399XCSE20251024 15:07:21.279000
81400XCSE20251024 15:21:12.518000
391400XCSE20251024 15:26:29.798000
91400XCSE20251024 15:26:29.798000
401398XCSE20251024 15:30:31.488000
101398XCSE20251024 15:30:31.488000
601400XCSE20251024 15:32:32.616000
111400XCSE20251024 15:33:42.489000
131402XCSE20251024 15:50:09.274000
21402XCSE20251024 15:51:57.407000
271403XCSE20251024 15:56:43.791000
121403XCSE20251024 15:56:43.791000
91403XCSE20251024 15:56:44.061000
121403XCSE20251024 15:56:45.850000
71404XCSE20251024 15:57:43.635000
121404XCSE20251024 15:58:27.696000
121404XCSE20251024 15:59:12.800000
111404XCSE20251024 16:00:00.215000
111404XCSE20251024 16:00:08.291000
201402XCSE20251024 16:00:57.583000
101402XCSE20251024 16:00:57.583000
31402XCSE20251024 16:01:26.217000
201401XCSE20251024 16:02:00.521000
21401XCSE20251024 16:02:52.730000
21400XCSE20251024 16:04:02.061000
171400XCSE20251024 16:04:02.086000
21400XCSE20251024 16:04:02.086000
191399XCSE20251024 16:08:12.224000
91399XCSE20251024 16:08:12.224000
91399XCSE20251024 16:08:12.224000
91399XCSE20251024 16:08:12.224000
9001404XCSE20251024 16:29:50.526869
531403XCSE20251024 16:38:57.869922
71403XCSE20251024 16:40:39.357251
7401404XCSE20251024 16:41:08.712719
3001404XCSE20251024 16:46:28.145206
4621404XCSE20251024 16:46:28.145224

