Selon un sondage d’Equifax Canada, un Canadien sur trois est ciblé par des textos frauduleux en seulement trois mois     

TORONTO, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une nouvelle étude d’Equifax Canada, les Canadiens et Canadiennes font face à une avalanche de tentatives d’arnaque, et un sur trois d’entre eux a déclaré avoir reçu des textos frauduleux liés à l’emploi ou à l’ARC au cours des trois derniers mois seulement.



Le sondage sur la cybersécurité d’Equifax* révèle un écart croissant en matière de préparation sur le plan des étapes à suivre en cas d’arnaque ou de fraude. Près des deux tiers des Canadiens et Canadiennes interrogés ont révélé qu’ils communiqueraient avec la police si leur identité était volée, et la moitié d’entre eux communiqueraient avec une agence d’évaluation du crédit. Parmi les personnes interrogées, 79 % ont déclaré qu’elles contacteraient une banque, mais 9 % d’entre elles admettent qu’elles ne sauraient pas du tout quoi faire.

Une personne interrogée sur quatre a également déclaré avoir reçu des courriels frauduleux, tandis que 13 % d’entre elles admettent avoir cliqué sur un lien malveillant, et 6 % affirment avoir été victime de vol d’identité.

« Nous ne pouvons plus traiter les arnaques comme un bruit de fond », affirme Julie Kuzmic, chef de la défense des consommateurs et de la conformité à Equifax Canada. « Nous constatons une forte inquiétude publique liée au fait que la menace de fraude se produit en temps réel sur nos téléphones, dans nos boîtes de réception, et qu’elle cible également nos enfants. Les Canadiens et Canadiennes nous ont mentionné que ces menaces leur semblent constantes et personnelles, et un trop grand nombre d’entre eux se demandent quoi faire s’ils en deviennent victimes. »

Le sondage révèle également un sentiment quasi universel sur le plan du risque. En effet, 97 % des personnes interrogées ont affirmé qu’il est important de se protéger en ligne, et 93 % d’entre elles ont déclaré que la protection de leur famille en ligne est importante :

82 % craignent que les enfants soient victimes d’abus en ligne.

soient victimes d’abus en ligne. 75 % craignent que leurs informations soient piratées à partir de leur ordinateur personnel.

à partir de leur ordinateur personnel. 71 % craignent que quelqu’un utilise des technologies pour les inciter à divulguer des renseignements personnels.

à divulguer des renseignements personnels. 61 % craignent que quelqu’un se fasse passer pour eux sur les médias sociaux.

« De nos jours, la fraude est profondément personnelle. Elle survient par texto, par courriel ou via les réseaux sociaux d’une manière qui semble familière et authentique », poursuit Mme Kuzmic. « Nos recherches montrent que la principale préoccupation de la communauté au sens large est de protéger leurs familles, en particulier les enfants, contre les abus en ligne. C’est une crainte à laquelle nous devons faire face avec les solutions et les outils adéquats afin de nous protéger et de protéger nos familles. »

L’exposition aux arnaques est répandue : Au cours des trois derniers mois, 31 % des Canadiens et Canadiennes interrogés ont reçu des textos frauduleux liés au travail, et 29 % ont reçu des textos provenant d’arnaqueurs faisant mention d’une banque ou de l’ARC.

Au cours des trois derniers mois, 31 % des Canadiens et Canadiennes interrogés ont reçu des textos frauduleux liés au travail, et 29 % ont reçu des textos provenant d'arnaqueurs faisant mention d'une banque ou de l'ARC. Liens malveillants : 13 % des personnes interrogées avaient cliqué sur un lien frauduleux, et 15 % avaient reçu des messages d'arnaque sentimentale par le biais des médias sociaux.

Les Canadiens et Canadiennes souhaitent obtenir les meilleures protections : Compte tenu de la hausse des fraudes et des arnaques, 31 % des Canadiens et Canadiennes interrogés croient qu'ils doivent en faire davantage pour se protéger en ligne. En ce qui concerne les outils de sécurité en ligne, les personnes interrogées ont cité les outils suivants comme les plus importants : le RPV sécurisé et les logiciels antivirus, les gestionnaires de mots de passe, la surveillance du crédit, le contrôle parental ainsi que la surveillance des médias sociaux et du Web caché.



Les sondages menés par Equifax au cours de la dernière décennie illustrent l’évolution des menaces de fraude et d’escroquerie. En 2015, un peu plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes (53 %) se sentaient vulnérables face au vol d’identité. En 2023, ce résultat a passé à plus de huit personnes sur dix (81 %). Aujourd’hui, presque tous les Canadiens et Canadiennes trouvent important de se protéger (97 %), la menace de fraude étant de plus en plus immédiate et directe, par l’entremise d’appareils qu’ils utilisent chaque jour.

Protégez-vous et protégez votre famille

La meilleure défense contre les arnaques est de vous renseigner et d’agir avec prudence.

Vérifiez tout : Vérifiez les demandes non sollicitées de manière indépendante. Les agences gouvernementales et les banques ne vous demanderont jamais de renseignements personnels par courriel ou message texte, ni de cartes-cadeaux ou de cryptomonnaie. Pour vérifier une entreprise, rendez-vous directement sur son site officiel si un problème de compte est suspecté.

Ne succombez pas à la pression : Les organisations légitimes accordent du temps à la vérification.

Construisez un bouclier : Utilisez des mots de passe et des noms d'utilisateur robustes, sécurisez votre Wi-Fi et faites attention aux renseignements que vous partagez.

Renseignez-vous : Restez à l'affût des tendances actuelles en matière d'escroqueries.



Equifax était l’un des noms les plus mentionnés dans le sondage lorsque les Canadiens et Canadiennes songent aux services de protection de l’identité et en ligne. « Alors que les menaces de fraude continuent d’évoluer, Equifax s’engage à aider à éduquer les Canadiens et Canadiennes, et à leur fournir des solutions qui peuvent les aider à surveiller leur crédit et à protéger leur identité », a déclaré Mme Kuzmic. Sachant que tant de personnes interrogées craignent que leurs enfants deviennent victimes d’abus en ligne, songer à s’abonner à un service de protection de l’identité comme la Protection Equifax Complet peut s’avérer utile. De plus, notre page Web sur la protection contre le vol d’identité contient des renseignements importants sur la façon dont le vol d’identité se produit, des outils pour aider à le prévenir ainsi que les étapes à suivre si vous êtes victime d’un vol d’identité. »



* Le sondage sur la cybersécurité d’Equifax a été mené en ligne par Léger du 19 au 22 septembre 2025 auprès d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 1 521 Canadiens et Canadiennes. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille donnerait une marge d’erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.



