|Selskabsmeddelelse nr. 48 2025
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
27. oktober 2025
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 43
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 43 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|14,318,735
|246.8087
|3,533,988,632
|20 oktober 2025
|46,000
|274.2690
|12,616,374
|21 oktober 2025
|94,000
|273.4688
|25,706,067
|22 oktober 2025
|141,073
|273.7911
|38,624,532
|23 oktober 2025
|139,708
|273.3267
|38,185,927
|24 oktober 2025
|71,000
|271.8315
|19,300,037
|I alt akkumuleret i uge 43
|491,781
|273.3594
|134,432,936
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|14,810,516
|247.6903
|3,668,421,569
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.774% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
Vedhæftet fil