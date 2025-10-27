Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 43

Selskabsmeddelelse nr. 48 2025

Danske Bank

27. oktober 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 43



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 43 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse14,318,735246.80873,533,988,632
20 oktober 202546,000274.269012,616,374
21 oktober 202594,000273.468825,706,067
22 oktober 2025141,073273.791138,624,532
23 oktober 2025139,708273.326738,185,927
24 oktober 202571,000271.831519,300,037
I alt akkumuleret i uge 43491,781273.3594134,432,936
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet14,810,516247.69033,668,421,569




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.774% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70


