Selskabsmeddelelse nummer 84/2025

Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S





I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ekstraordinære indfrielser vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 24. oktober 2025. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.

Oplysningerne vil desuden kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk.

For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til Nasdaq Copenhagen A/S’s hjemmeside.





Med venlig hilsen

Direktionen





Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

Vedhæftet fil