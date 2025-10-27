Huhtamäki pidentää 450 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidotun syndikoidun luottolimiittisopimuksen laina-aikaa yhdellä vuodella

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.10.2025 KLO 12.10

Huhtamäki Oyj on allekirjoittanut vahvistuksen, jolla pidennetään 450 miljoonan euron määräisen vastuullisuusindikaattoreihin sidotun syndikoidun luottolimiittisopimuksen (syndicated revolving credit facility) laina-aikaa yhdellä vuodella luottolimiittisopimukseen sisältyvän option mukaisesti. Uusi eräpäivä on 8.11.2030. Luottolimiittiä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.



