JPMorgan annonce des distributions en espèces pour les FNB JPMorgan

TORONTO, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- J. P. Morgan Asset Management (JPMAM)* a annoncé aujourd’hui les distributions finales en espèces de octobre 2025 pour les FNB JPMorgan énumérés ci-dessous. Les FNB JPMorgan sont négociés à la Bourse de Toronto (TSX). Les participants inscrits au 3 novembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 7 novembre 2025. Les détails des distributions « par part » sont les suivants :

Nom des FNB JPMorgan Symbole boursier Distribution par part ($) Fréquence des paiements FNB actif d’actions américaines de revenu à prime JPMorgan JEPI 0,15896 Mensuel FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan JEPQ 0,24188 Mensuel



Pour en savoir plus sur les FNB JPMorgan, veuillez visiter www.jpmorgan.com/ca/advisors

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un courriel à : jpmam.canada@jpmorgan.com

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 3,7 billions $ US1 (au 31 mars 2025), est un chef de file mondial en matière de gestion d’investissements. J.P. ssMorgan Asset Management compte parmi ses clients des institutions, des investisseurs individuels et des particuliers fortunés sur tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management propose une gestion globale des investissements en actions, en titres à revenu fixe, en immobilier, en fonds spéculatifs, en capital privé et en liquidités. Pour plus d’informations : www.jpmorganassetmanagement.com.

* Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

1 Source : J.P. Morgan Asset Management, au 31 mars 2025.

Les investissements dans les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements réalisés par le passé peuvent ne pas se répéter.

Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement représentatifs des rendements futurs. Vous ne devez pas vous fier aux rendements antérieurs ni les considérer comme une garantie des rendements futurs des investissements.

Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq 100® et NDX® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de « Sociétés ») et sont utilisées sous licence par J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc. et J.P. Morgan Investment Management Inc. Le FNB JPMorgan actif d’actions Nasdaq de revenu à prime n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les Sociétés quant à sa légalité ou à sa pertinence. Ce FNB n’est pas émis, approuvé, vendu ou promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE CE FNB.

Ce communiqué est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. qui est un gestionnaire de portefeuille enregistré et un courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires canadiens, à l’exception du Yukon, et qui est également enregistré en tant que gestionnaire de fonds d’investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque de l’activité de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses filiales dans le monde entier.