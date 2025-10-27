DAMAC 诚邀全球人士申请成为 The Ultimate DAMAC Islander

获奖者将畅享八座岛屿度假胜地，所有费用均由 DAMAC 承担。



阿联酋迪拜, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 阿联酋规模最大、业务遍及全球的私营豪华房地产开发商 DAMAC Properties，现面向全球的旅行者、梦想家与创作者推出全新机遇：成为 The Ultimate DAMAC Islander。 入选者将成为 DAMAC 的带薪雇员，开启全职常驻大使的旅程，在包括毛里求斯和巴巴多斯在内的八个绝美热带目的地生活、探索，并分享多彩的岛屿生活。 从旅程交通到住宿体验的所有费用，均由 DAMAC 全额承担。 由 DAMAC 倾力打造的这一独特岗位，邀人亲身演绎悠然生活的艺术——在宁静与情感联系中感受心灵的安然，于远离喧嚣的旅程中，与全球观众共享这段惬意时光。

呼唤志存高远之人

此项 DAMAC 推广活动隶属于其更广泛的品牌行动，诚邀故事讲述者、内容创作者、探索者与远见者等各界人士踊跃参与，展现为何自己应当脱颖而出，成为 The Ultimate DAMAC Islander。 获选大使将作为 DAMAC 官方雇员，成为其旗舰热带岛屿生活方式的代表形象，展现一个沐浴阳光、尽显从容优雅与探索魅力的理想世界。

DAMAC Properties 董事总经理 Amira Sajwani表示：“这不仅是一次竞选， 这是一段鲜活的品牌叙事，通过一个人的旅程，将其蜕变为惬意度假生活的代言人。 我们正在寻找一位怀揣好奇心、创造力与冒险精神的人加入 DAMAC，简而言之，就是一位准备好去实现他人梦寐以求生活的人。”

这场体验将通过数字平台、社媒叙事以及独家内容系列向全球观众呈现，全程记录获选岛民从选拔开始到开启惬意假日生活的旅程。

申请方式

申请通道即将于 DAMAC 平台 www.damacislander.com 向全球开放，候选人可提交创意作品，阐述自己为何应当获选 The Ultimate DAMAC Islander。



关于 DAMAC Properties

自 2002 年以来，DAMAC Properties 始终引领中东豪华房地产市场，在阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、约旦、黎巴嫩、伊拉克、马尔代夫、加拿大、美国及英国等国家和地区，打造屡获殊荣的住宅、商业及休闲地产项目。

迄今，该公司已交付逾 49,000 套住宅，另有超过 54,000 套住宅正处于各个规划与开发阶段。 集团携手全球顶尖时尚与生活方式品牌，如 Versace、Roberto Cavalli 和 de GRISOGONO，共同打造卓越生活体验。 凭借始终如一的愿景与持续发展势头，DAMAC 正在全球范围内塑造新一代奢华生活方式。

尽享奢华。

