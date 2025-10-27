Offentliggørelse af fusionsdokumenter

Se vedlagte meddelelse.
Vedhæftet fil
| Source: Nordfyns Bank A/S Nordfyns Bank A/S
Se vedlagte meddelelse.
Vedhæftet fil
Nordfyns Bank koncernen justerer resultatforventningerne for hele 2025 til et resultat før skat i niveauet 45 - 55 mio. kr. fra tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 55 -...Read More
Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 30 oplyses det hermed, at Aktieselskabet Nordfyns Bank dags dato har modtaget meddelelse fra Alex Gundersen Tobacco Company Holding ApS (cvr. nr. 25603737),...Read More