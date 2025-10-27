Curia investiert 4 Mio. US-Dollar in die Optimierung der Herstellung steriler Wirkstoffe

ALBANY, New York, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein weltweit führendes Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute den Abschluss einer 4 Millionen US-Dollar schweren Investition zur Modernisierung seiner beiden aseptischen API-Anlagen in Valladolid, Spanien, bekannt. Die Investition entspricht den neuesten Standards des EU-GMP-Anhangs 1 und unterstreicht das langjährige Engagement von Curia für regulatorische Exzellenz und Produktqualität. Anhang 1 enthält allgemeine Leitlinien für die Gestaltung und Kontrolle von Anlagen, Ausrüstung, Systemen und Verfahren, die für die Herstellung aller sterilen Produkte verwendet werden. Dabei werden die Grundsätze des Qualitätsrisikomanagements (QRM) angewendet, um eine Kontamination des Endprodukts mit Mikroorganismen, Partikeln und Endotoxinen zu verhindern.

Die Verbesserungen unterstützen die Modernisierung der Infrastruktur und Technologie in Valladolid. Curia nutzte innovative Tools, um neue Möglichkeiten zu erschließen, die sich aus einem verbesserten Prozessverständnis ergaben. Der Großteil der Investitionen floss in die Modernisierung der Anlagen am Standort. Dazu gehörten die Installation neuer Isolatoren, die Modernisierung der Klimaanlagen, der pharmazeutischen Schalttafeln, der Automatisierung, der Sterilisation vor Ort sowie der allgemeinen Versorgungsanlagen. Der Hauptgrund für diese Modernisierungen war der Übergang zu einem vollständig geschlossenen System. Damit sollten die Prozess- und Produktsicherheit gewährleistet und mikrobiologische Kontaminationen in jeder Phase der Produktion verhindert werden. Ergonomische Verbesserungen waren darüber hinaus für die Erhöhung der Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig war die Implementierung zusätzlicher automatischer Kontrollen gemäß den strengeren Richtlinien zur Datenintegrität, wie in 21 CFR Part 11 beschrieben.

„Qualität und Compliance sind wesentliche Bestandteile unserer Geschäftstätigkeit“, sagte Philip Macnabb, CEO von Curia. „Die neuen Anforderungen in Anhang 1 sind mit unserem proaktiven Ansatz zur Qualitätskontrolle vereinbar. Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften sowie unsere Fähigkeit zur Lieferung hochwertiger, steriler Wirkstoffe in großem Maßstab zu bieten. Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Zuverlässigkeit, Präzision und Vertrauenswürdigkeit. Mit diesen Verbesserungen in Valladolid können sie darauf vertrauen, dass wir weiterhin vor den Branchentrends investieren werden, um gemeinsam mit ihnen ihre Produkte auf den Markt zu bringen.

Die Aktualisierungen in Valladolid erfolgten auf Basis einer unternehmensweiten Bewertung des globalen Curia-Netzwerks, mit der Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den neuen Anforderungen des Anhangs 1 identifiziert wurden. Die Bewertung umfasste Verfahren, Ausrüstung, Versorgungsanlagen, Qualifikationen und Validierungen, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden Standort zu entwickeln und Optimierungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Seit mehr als 20 Jahren bedient das globale Netzwerk von Curia für die aseptische Verarbeitung von APIs ein breites Spektrum von Kunden weltweit. Dank dieser Investition ist das Unternehmen nun in der Lage, immer komplexere Fertigungsprojekte zu realisieren und gleichzeitig sein Engagement für die Bereitstellung lebensverändernder Medikamente in kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit zu verstärken.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von 20 Standorten weltweit und 3.200 Mitarbeitern, das mit Kunden aus der Biopharmazie zusammenarbeitet, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser Angebot an niedermolekularen Wirkstoffen, generischen Wirkstoffen, sterilen Arzneimitteln und Biologika deckt den gesamten Prozess von der Entdeckung bis zur Vermarktung ab. Dazu gehören auch integrierte Kompetenzen in den Bereichen Zulassung, Analytik und sterile Abfüllung. Unsere Wissenschafts- und Prozessexperten sowie unsere Einrichtungen, die den behördlichen Vorschriften entsprechen, bieten erstklassige Kompetenz bei der Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten. Von der Neugier bis zur Heilung – wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.