Curia invierte 4 millones de dólares para mejorar la fabricación de APIs estériles

ALBANY, Nueva York, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), una organización líder mundial en investigación, desarrollo y fabricación, anunció hoy la finalización de una inversión de 4 millones de dólares para actualizar sus dos salas asépticas de API en Valladolid, España. La inversión se alinea con las últimas normas del Anexo 1 de la UE sobre Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y refuerza el compromiso continuo de Curia con la excelencia regulatoria y la calidad del producto. El Anexo 1 proporciona directrices generales para el diseño y control de instalaciones, equipos, sistemas y procedimientos utilizados en la fabricación de productos estériles, aplicando los principios de Gestión de Riesgos de Calidad (QRM) para prevenir la contaminación microbiana, particulada y de endotoxinas en el producto final.

Las mejoras respaldan las actualizaciones de la infraestructura y tecnología de Valladolid. Curia utilizó herramientas innovadoras para aprovechar las nuevas posibilidades derivadas de una comprensión de procesos más avanzada. La mayor parte de la inversión se dedicó a la actualización de los equipos del sitio, incluyendo la instalación de nuevos aisladores, así como la modernización de sistemas HVAC, paneles farmacéuticos, automatización, esterilización in situ y servicios generales. La transición a un sistema completamente cerrado fue el principal impulsor de estas mejoras, con el objetivo de respaldar la seguridad del proceso y del producto y prevenir la contaminación microbiológica en cada paso de la producción. Además, las mejoras ergonómicas para los operadores fueron clave para aumentar la seguridad operativa, junto con la implementación de controles automáticos adicionales en línea con políticas más estrictas de integridad de datos, según lo descrito en el 21 CFR Parte 11.

"La calidad y el cumplimiento son parte integral de nuestra manera de operar”, dijo Philip Macnabb, director ejecutivo de Curia. "Los nuevos requisitos del Anexo 1 se alinean con nuestro enfoque proactivo del control de calidad. Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel de seguridad en términos de cumplimiento y nuestra capacidad para entregar APIs estériles de alta calidad a gran escala. Los clientes dependen de nosotros por nuestra confiabilidad, precisión y confianza. Con estas mejoras en Valladolid, pueden estar seguros de que continuaremos invirtiendo por delante de las tendencias de la industria mientras colaboramos con ellos para llevar sus productos al mercado".

Las actualizaciones en Valladolid se realizaron tras una evaluación a nivel empresarial de toda la red global de Curia, destinada a identificar oportunidades de mejora relacionadas con los nuevos requisitos del Anexo 1. La evaluación examinó procedimientos, equipos, servicios públicos, calificaciones y validaciones para crear soluciones adaptadas a cada sitio y abordar áreas que requieran optimización.

La red global de fabricación de procesamiento aséptico APIs de Curia ha servido a un amplio portafolio de clientes en todo el mundo por más de 20 años. Esta inversión posiciona a la empresa para apoyar proyectos de fabricación cada vez más complejos, mientras fortalece su compromiso de entregar medicamentos que cambian vidas con calidad y confiabilidad inquebrantables.

