Curia investit 4 millions de dollars pour renforcer la fabrication stérile de substances actives (API)

ALBANY, New York, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), l’une des principales organisations de recherche, de développement et de fabrication sous contrat, a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un investissement de 4 millions de dollars destiné à moderniser ses deux unités aseptiques de production de substances actives (API) à Valladolid, en Espagne. Cet investissement s’inscrit dans le cadre des dernières normes de l’annexe 1 des BPF de l’Union européenne (EU GMP Annex 1) et réaffirme l’engagement de longue date de Curia en matière d’excellence réglementaire et de qualité produit. L’annexe 1 fournit des orientations générales concernant la conception et le contrôle des installations, équipements, systèmes et procédures utilisés pour la fabrication de produits stériles. Elle applique les principes de la gestion des risques qualité (QRM) afin de prévenir toute contamination microbienne, particulaire ou endotoxinique des produits finis.

Ces améliorations soutiennent la modernisation des infrastructures et des technologies du site de Valladolid. Curia a eu recours à des outils innovants afin d’exploiter pleinement les opportunités offertes par une meilleure compréhension des procédés. La majeure partie de l’investissement a été consacrée à la modernisation des équipements du site, avec l’installation de nouveaux isolateurs et la mise à niveau des systèmes de ventilation (CVC), des panneaux pharmaceutiques, de l’automatisation, de la stérilisation in situ et des utilités générales. La transition vers un système entièrement fermé a été le principal moteur de ces améliorations, visant à renforcer la sécurité des procédés et des produits et à prévenir toute contamination microbiologique à chaque étape de la production. Par ailleurs, des améliorations ergonomiques pour les opérateurs ont été essentielles pour renforcer la sécurité opérationnelle, accompagnées de la mise en place de contrôles automatiques supplémentaires, conformes aux politiques plus strictes d’intégrité des données, telles que décrites dans le 21 CFR Part 11.

« La qualité et la conformité sont au cœur de notre fonctionnement », a déclaré Philip Macnabb, PDG de Curia. « Les nouvelles exigences de l’annexe 1 s’inscrivent dans notre approche proactive du contrôle qualité. » « Nous nous efforçons en permanence d’offrir à nos clients le plus haut niveau de garantie en matière de conformité, ainsi que notre capacité à fournir des substances actives stériles de haute qualité à grande échelle. » « Nos clients comptent sur nous pour notre fiabilité, notre rigueur et la confiance qu’ils peuvent nous accorder. » « Grâce à ces améliorations sur le site de Valladolid, nos clients peuvent être assurés que nous continuerons à investir en avance sur les tendances du secteur, tout en les accompagnant dans la mise sur le marché de leurs produits. »

Les améliorations apportées au site de Valladolid font suite à une évaluation menée à l’échelle mondiale au sein du réseau de Curia, afin d’identifier les opportunités d’optimisation en lien avec les nouvelles exigences de l’annexe 1. L’évaluation a porté sur les procédures, les équipements, les utilités, les qualifications et les validations, afin de concevoir des solutions adaptées à chaque site et de traiter toutes les opportunités d’optimisation.

Le réseau mondial de fabrication aseptique de substances actives (API) de Curia dessert un large portefeuille de clients à travers le monde depuis plus de 20 ans. Cet investissement permet à l’entreprise de soutenir des projets de fabrication de plus en plus complexes, tout en renforçant son engagement à fournir des médicaments capables de transformer la vie des patients, avec une qualité et une fiabilité sans compromis.

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (ou CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organization) forte de plus de 30 ans d’expérience à son actif. Elle exploite un réseau intégré de plus de 20 sites à travers le monde et emploie quelque 3 200 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des traitements qui changent véritablement la vie. Nos offres en matière de petites molécules, d’API génériques et de produits biologiques couvrent le cycle complet de la découverte à la commercialisation, et intègrent des capacités réglementaires, analytiques et de remplissage et finition stériles. Nos experts en sciences et en processus, ainsi que nos installations conformes à la réglementation, offrent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous réalisons toutes les étapes permettant d’accélérer vos recherches et d’améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse curiaglobal.com.