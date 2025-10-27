Curia 投资 400 万美元改进无菌原料药（API）的制造

奥尔巴尼，纽约州, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的研发与制造组织 Curia Global, Inc.（简称 “Curia”）今日宣布，已完成 400 万美元的投资，以升级其位于西班牙巴利亚多利德的两条无菌原料药（API）生产线 。 该投资符合最新的《欧盟药品生产质量管理规范》（EU GMP）中《附录 1 》的标准，进一步彰显了 Curia 对监管卓越与产品质量的长期承诺。 《附录 1 》为所有无菌产品制造所使用的设施、设备、系统及操作程序的设计与控制提供了总体指导，应用质量风险管理（QRM）原则，以防止最终产品受到微生物、颗粒物及内毒素的污染。

此次改进支持了巴利亚多利德工厂基础设施与技术的升级。 Curia 采用了创新性工具，以充分利用来自改良工艺理念应用的新技术潜能。 此次投资的大部分资金用于场地设备更新，包括安装新的隔离装置，以及对暖通空调（HVAC）、制药领域、自动化、就地灭菌和通用设施的现代化改造。 本次升级的主要目标是转型为全面封闭的系统，从而在生产的各个环节支持工艺与产品安全，并防止微生物污染。 此外，针对操作人员的人体工学改进是提升操作安全的关键措施，同时还实施了更多自动化控制技术，符合《CFR 第 21 章节》第 11 部分中更严格的数据完整性政策。

Curia 首席执行官 Philip Macnabb 表示：“质量与合规性是我们运营的核心组成部分。” “新版《附录 1 》的要求符合我们积极主动的质量控制理念。 在合规性以及大规模生产高质量无菌 API 的能力方面，我们始终致力于为客户提供最高水平的保障。 客户依赖我们的可靠性、精确性，并且信任我们。 通过此次对巴利亚多利德工厂的改进，客户可以确信，我们在与他们携手将其产品推向市场的同时，将继续领先行业趋势进行投资。”

此次巴利亚多利德工厂的升级，是在 Curia 全球网络范围内进行的公司级评估之后实施的，旨在确认与新版《附录 1 》要求相关的改进机会。 该评估审查了操作程序、设备设施、资质认证及验证流程，以制定针对各场地的定制化解决方案，并优化潜在的改进领域。

Curia 的全球无菌 API 工艺制造网络在过去 20 多年中已广泛地服务于全球众多客户。 本次投资使公司能够支持日益复杂的制造项目，同时强化其承诺——依靠卓越质量与可靠性，提供改变生命的药物。

关于 Curia

Curia 是一家拥有超过 30 年经验的合同研究、开发与制造组织（CDMO）。我们拥有由 20 个全球工厂组成的综合网络及 3,200 名员工，致力于与生物制药客户合作，将变革性疗法推向市场。 我们在小分子药物、通用原料药（API）、无菌制剂及生物制品领域提供从发现到商业化的全流程服务，涵盖集成化监管、分析检测及无菌灌装封装能力。 凭借我们的科学与工艺专家团队，以及符合法规要求的设施，我们在原料药和制剂生产领域提供业界领先的服务体验。 从好奇到治愈，我们的每一步都是为了加速您的研究进程，改善患者的生活。 欢迎访问我们的网站 curiaglobal.com。