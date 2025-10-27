奧爾巴尼，紐約州, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia 投資 400 萬美元增強無菌有效藥劑成分的製造

奧爾巴尼，紐約州，2025 年 10 月 27 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的全球研究、開發及製造企業 Curia Global, Inc. (Curia) 今天公佈已完成 400 萬美元的投資，用於升級其西班牙巴利亞多利德 (Valladolid) 的兩個有效藥劑成分 (API) 無菌生產間。 此項投資符合最新的歐盟生產質量管理規範 (GMP) 附件 1 標準，並鞏固 Curia 對監管卓越和產品品質的長期承諾。 附件 1 為用於製造所有無菌產品的設施、設備、系統和程序的設計和控制提供一般指引，應用品質風險管理 (QRM) 原則來防止最終產品受微生物、懸浮微粒和內毒素污染。

這些改進幫助巴利亞多利德的基礎設施和技術升級。 Curia 使用創新的工具，發揮加深認識流程後帶來的全新可能性。 大部分投資用於更新廠房設備，包括安裝新的隔離器，以及對供暖、通風和空氣調節系統、製藥隔板、自動化、現場滅菌和一般公用設施進行更新改造。 過渡至完全封閉的系統是上述升級的主要原因，目的是支援流程和產品安全，以及防止每個生產步驟受微生物污染。 此外，為操作人員改良人體工學是提高操作安全的關鍵，同時根據《美國聯邦法規 21 章》第 11 款 (21 CFR Part 11) 中所述的更嚴格資料完整性政策而實施額外的自動控制。

Curia 行政總裁 Philip Macnabb 表示：「品質和合規是我們營運不可或缺的一環。 新的附件 1 要求與我們積極主動的品質控制方法不謀而合。 說到合規和大規模交付高品質無菌有效藥劑成分的能力，我們始終致力為客戶提供最高等級的保證。 客戶依賴我們提供可靠、精準和令人信任的服務。 我們與客戶合作，將其產品推向市場，同時繼續投資而力求領先於行業趨勢，而在巴利亞多利德的改進項目，令他們對我們充滿信心。」

Curia 按照新附件 1 要求，在全球網絡作出全公司評估，以確定相關的改進空間，並因而決定對巴利亞多利德進行更新。 評估內容是檢查程序、設備、公用設施、資格和驗證，為每個廠房度身制定解決方案，以及解決任何需要優化的領域。

Curia 的全球有效藥劑成分無菌處理製造網絡已為世界各地廣大客戶服務超過 20 年。 這項投資使公司能夠支援日益複雜的製造項目，同時加強其在提供嚴格品質與可靠性、為生活帶來改變的藥物方面所作的承諾。

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的受託研究、開發與製造企業 (CDMO)，擁有由全球 20 個據點組成的整合網絡，現有 3,200 名員工，與生物製藥客戶合作，將改變生活的療法引入市場。 我們在小分子、學名活性藥物成分、無菌藥品及生物製劑方面的產品涵蓋從發現到商業化的整個過程，並具有整合的監管、分析和無菌灌裝能力。 我們的科學和製程專家，加上符合監管要求的設施，為原料藥和藥品生產提供一流的經驗。 從探索到治癒，我們的每一步都是為了加速您的研究，並改善患者的生活。 請瀏覽 curiaglobal.com。