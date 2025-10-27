DIAGNOS accueille Dr Pierre-Luc Charlebois au sein de son comité consultatif

BROSSARD, Québec, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide de technologies avancées basées sur l'intelligence artificielle (IA), annonce que Dr Pierre-Luc Charlebois a joint le comité consultatif de la Société.

De concert avec les autres membres du comité, Dr Tomas J. Philipson, ancien vice-président du Comité des conseillers économiques de la Maison Blanche, M. Ed Weiner, entrepreneur chevronné, et Dr Barry A. Ginsberg, optométriste, Dr Charlebois agira à titre de conseiller spécial auprès de la direction de la Société.

Dr Charlebois est chirurgien orthopédiste exerçant dans la province de Québec, Canada. Il a obtenu son diplôme de médecine en chirurgie orthopédique de l’Université de Montréal. Il est également titulaire d’une maîtrise en économie, politique et gestion de la santé de London School of Economics and Political Science.

« Je suis ravi que Pierre-Luc ait accepté de se joindre à notre comité consultatif. Je suis convaincu que son expertise professionnelle, sa connaissance du système de santé canadien ainsi que son sens des affaires contribueront directement à la croissance de DIAGNOS », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

