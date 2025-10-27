Savaria annonce la date de divulgation de ses résultats financiers du troisième trimestre 2025

LAVAL, Québec, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, annonce qu’elle divulguera ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025 le 5 novembre 2025 après la fermeture des marchés. Les membres de la direction de Savaria tiendront une conférence téléphonique et une webdiffusion à l’intention des investisseurs à 8 h 30, heure de l’Est (HE), le jeudi 6 novembre 2025. Les investisseurs et les membres des médias sont invités à participer en mode audio seulement.

Accès à la conférence téléphonique :

https://register-conf.media-server.com/register/BIa5deb7e632ca4691b82edd90afea730a

Pour accéder à la conférence téléphonique, il faut s’inscrire en ligne et choisir la méthode pour rejoindre l’appel, soit en composant le numéro qui vous sera fourni ou en entrant votre numéro de téléphone pour recevoir un appel du système.

Lien webdiffusion (EN) : https://edge.media-server.com/mmc/p/tyuqyhhn

À propos de Savaria Corporation

Corporation Savaria (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

