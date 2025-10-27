Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 43

Fondsbørsmeddelelse 55/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.

Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktions-

værdi (DKK) I alt i henhold til seneste meddelelse 8.519 741,39 6.315.867,84 20. oktober 2025 230 779,26 179.229,80 21. oktober 2025 120 787,67 94.520,40 22. oktober 2025 220 781,24 171.872,80 23. oktober 2025 220 778,00 171.160,00 24. oktober 2025 240 766,00 183.840,00 I alt uge 43 1.030 777,30 800.623,00 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 9.549 745,26 7.116.490,84

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 45.625 egne aktier, svarende til 1,6898 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

Vedhæftet fil