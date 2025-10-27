Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 27.10.2025 klo 16.30

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Samuli Seppälä

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 127948/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-24

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 325 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 315 Yksikköhinta: 4 EUR

(3): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 4 EUR

(4): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4 EUR

(5): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 4 EUR

(6): Volyymi: 352 Yksikköhinta: 4 EUR

(7): Volyymi: 543 Yksikköhinta: 4 EUR

(8): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(9): Volyymi: 7600 Yksikköhinta: 4 EUR

(10): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR

(11): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4 EUR

(12): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4 EUR

(13): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 4 EUR

(14): Volyymi: 328 Yksikköhinta: 4 EUR

(15): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 4 EUR

(16): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(17): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(18): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4 EUR

(19): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 4 EUR

(20): Volyymi: 319 Yksikköhinta: 4 EUR

(21): Volyymi: 890 Yksikköhinta: 4 EUR

(22): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 4 EUR

(23): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4 EUR

(24): Volyymi: 1941 Yksikköhinta: 4 EUR

(25): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(26): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4 EUR

(27): Volyymi: 357 Yksikköhinta: 4 EUR

(28): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(29): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 4 EUR

(30): Volyymi: 275 Yksikköhinta: 4 EUR

(31): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(32): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(33): Volyymi: 252 Yksikköhinta: 4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (33):

Volyymi: 17362 Keskihinta: 4 EUR

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.