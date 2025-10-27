Sidetrade : Finalisation de l’acquisition d’ezyCollect

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de 100% du capital d’ezyCollect, acteur australien de référence dans la gestion du cycle Order-to-Cash pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Annoncée le 13 octobre 2025 (cf. communiqué de presse), l’opération marque une nouvelle étape dans la stratégie internationale de Sidetrade. Déjà présent en Europe et en Amérique du Nord, le Groupe étend désormais sa présence à l’Asie-Pacifique, se dotant, avec l’éditeur SaaS ezyCollect, d’un nouveau relais de croissance, sur un marché dynamique, à très fort potentiel.

La transaction valorise ezyCollect à 37,3 millions d’euros (66,5 millions A$), dont 34,7 millions d’euros (61,9 millions A$) versés en numéraire à la finalisation de l’opération et 2,6 millions d’euros (4,6 millions A$) sous forme d’actions gratuites Sidetrade destinées à fidéliser les deux fondateurs ainsi que les personnes clés de l’entreprise sur une durée minimale de trois ans. À ce montant pourra s’ajouter un complément de prix, réservé exclusivement aux deux fondateurs, susceptible d’atteindre un maximum de 5,6 millions d’euros (10 millions d’A$). Ce complément sera indexé sur la croissance du revenu annuel récurrent (Annual Recuring Revenue ou ARR) réalisée d’ici fin 2028. Il est actuellement estimé par les parties à environ 3,3 millions d’euros (6 millions A$) et serait réglé à parts égales en actions Sidetrade et en numéraire.

Par ailleurs, Sidetrade a prévu d’associer dans la durée certaines personnes clés d’ezyCollect à la réussite de l’opération, à travers l’attribution, au cours des prochaines années, d’actions gratuites dans le cadre d’un plan dédié.

L’acquisition est financée par les ressources propres du Groupe et une ligne bancaire long terme de 25 millions d’euros à un taux d’environ 3,1%, sécurisée par des instruments de couverture. Cette structure permet à Sidetrade de préserver sa trésorerie et la flexibilité nécessaire à de futures opérations de croissance externe.

L’opération sera consolidée rétroactivement au 1er octobre 2025. ezyCollect renforce l’ambition du Groupe : démocratiser l’IA agentique Aimie, désormais appelée à transformer la performance financière des entreprises de taille intermédiaire comme celle des grandes organisations.

Sidetrade a été conseillé par King & Spalding LLP (Laurent Bensaid, Julien Vicariot et Carla De Checchi). ezyCollect a été accompagné par la banque d’affaires américaine AGC Partners et par le cabinet d’avocats Thomson Geer.

