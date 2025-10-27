Selskabsmeddelelse nr. 50/2025
27. oktober 2025
Aktietilbagekøb i Sydbank A/S ophører
Sydbank offentliggjorde den 26. februar 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr. Der er under aktietilbagekøbsprogrammet købt aktier for 1.000 mio. kr.
Aktietilbagekøbet bringes i dag til ophør, som følge af selskabsmeddelelse nr. 48, hvori det blev offentliggjort, at Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank har indgået aftale om fusion.
Vi har d.d. tilbagekøbt 2.172.000 aktier. Det vil blive indstillet til den ekstraordinære generalforsamling den 4. december 2025, at selskabets aktiekapital nedsættes med de under programmet opkøbte aktier.
